Бенедикт Долль: «Очень удивился решению Шипулина завершить карьеру»

Немецкий биатлонист Бенедикт Долль, занявший третье место в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Рупольдинге, рассказал о промахе последним выстрелом, главной цели сезона и решении пропустить Бьорндалена на третье место в Рождественской гонке.

2019-01-17T20:03:59+03:00 Немецкий биатлонист Бенедикт Долль, занявший третье место в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Рупольдинге, рассказал о промахе последним выстрелом, главной цели сезона и решении пропустить Бьорндалена на третье место в Рождественской гонке.

— Еще перед началом спринтерской гонки я понимал, что нас ждет непростая борьба, — рассказал «Матч ТВ» Долль. — Сильнейшие стартовали в разных группах, и Йоханнес Бе со своим поздним стартовым номером выходил, чтобы побороться за победу.

— С чем связан ваш последний промах на стойке?

— Немецкие журналисты спрашивали, поторопился ли я с последним выстрелом, но нет, я, наоборот, слишком замедлился. Я стоял на рубеже напротив мишени, и в течение доли секунды у меня в голове пробежала какая-то мысль, которая и сбила мою концентрацию. Всем известно, что последний выстрел всегда самый сложный с психологической точки зрения. В этой гонке мне нужно было следовать своему ритму стрельбы и не замедляться перед заключительным выстрелом. После ухода со второго рубежа подумал, что мне максимум светит четвертое место, но я сильно прошел заключительный круг, сумел опередить Мартена Фуркада и в итоге стал третьим.

— Как вам бежалось в солнечном Рупольдинге после тяжелых погодных условий на прошлом этапе в Оберхофе?

— В Оберхофе было здорово бежать на настоящем свежем снегу, а не на искусственном, к тому же атмосфера первого январского этапа всегда особенно яркая, с шумными немецкими болельщиками. Мне нравится трасса в Оберхофе, но оборотная сторона свежего снега — это как раз тяжелые условия на трассе, глубокий вязкий снег и большое количество падений. В Рупольдинге все совсем по-другому: прекрасная трасса, хорошая погода и все условия для высоких результатов. К тому же публика тут находится достаточно близко к стрельбищу, и спортсмены могут полностью прочувствовать эффект поддержки. В Оберхофе, кстати, мне было проще бежать в такой атмосфере, а в Рупольдинге я немного волновался перед стартом.

— В этом сезоне вы показываете стабильные результаты в спринтерских гонках. Готовы побороться за медаль на чемпионате мира?

— Да, надеюсь, что в марте я буду готов. Медаль в спринте в Эстерсунде — моя главная цель в этом сезоне.

— Немецкая команда выйдет в качестве одного из фаворитов пятничной эстафеты. Готова ли она показать такое выступление, которое от нее ожидает публика?

— Мы будем бежать и стрелять как можно лучше. В Рупольдинге трасса находится в великолепных кондициях, и мы рассчитываем как минимум попасть в призы.

— Кто сейчас является лидером сборной Германии?

— Мне кажется, что в общем зачете выше всех в команде находится Арнд Пайффер. А на самом деле у нас нет лидера как такового, все спортсмены одинаково уважаемы, а в гонках борются на равных.

— В этой связи вспоминается ваш поступок на Рождественской гонке в Гельзенкирхене, когда вы пропустили вперед уважаемого Бьорндалена и остались без наград. Расскажите о своем решении.

— Да, я прекрасно помню этот момент: после заключительной стрельбы Уле ушел в гонку третьим, а я бежал вслед за ним. На последнем круге Бьорндален был уже очень уставшим, и я без проблем его обошел. Но я понимал, что у Уле был прекрасный шанс завоевать третье место в его последней гонке в карьере, и для меня это было совершенно логичным жестом — пробежать финишные ворота вместе с ним и позволить Бьорндалену первым пересечь финишную линию.

Уле Эйнар — великий спортсмен, и у нас за спиной долгие годы совместной работы на норвежскую компанию, которая предоставляет нам лыжи. Бьорнадален много помогал мне в подготовке инвентаря и всегда давал советы относительно различных типов лыж.

К тому же, не буду лукавить, Уле Эйнар — мой кумир детства. Дать Бьорндалену возможность завершить свою выдающуюся карьеру на пьедестале было очень естественным и легким решением для меня.

— Гонка в Гельзенкирхене была последней не только в карьере Бьорндалена. Антон Шипулин также завершил там свои профессиональные выступления. Вы были удивлены такому решению Шипулина, возвращения которого все ожидали в январе?

— Да, очень удивился. Я знаю, что в декабре Шипулин тренировался в Обертиллиахе и готовился стартовать в гонке Кубка IBU или сразу на Кубке мира в январе. Поэтому его внезапное решение завершить карьеру, конечно, стало для всех большим сюрпризом. Сам лично я не общался с Антоном, мы никогда не были близки, но я действительно поразился этой новости.

— Как вы провели две недели отдыха перед началом январских этапов?

— Я тренировался и отдыхал. Такая пауза между этапами очень важна для всех спортсменов, чтобы перевести дух, отвлечься от спортивных вызовов и провести время в кругу семьи и друзей.

— Вы опубликовали в социальных сетях свою фотографию в необычной новогоднем костюме а-ля шведская группа ABBA. Что это за удивительный наряд?

— Да, вы правы, это сценический костюм группы ABBA. Мы с ребятами сняли особое видео в преддверие чемпионата мира в Эстерсунде, мы исполняем песню знаменитого шведского квартета. Я оставлю вас в предвкушении интересного видео, которое мы представим публике перед началом ЧМ.

Читай также:

Фото: globallookpress.com