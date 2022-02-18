Биатлон. Мужской масс-старт. Последняя гонка Олимпиады для стреляющих лыжников. Онлайн

Болеем за Латыпова, Логинова и Цветкова.

Болеем за Латыпова, Логинова и Цветкова.

• Мужской масс-старт завершает биатлонную программу на Олимпиаде. Начало гонки – в 12:00 по московскому времени.

• Российскую команду представляют: Эдуард Латыпов (5 стартовый номер), Александр Логинов (10) и Максим Цветков (16).

• В женском масс-старте победу одержала француженка Жюстин Брезаз-Буше. Лучшей из наших стала Кристина Резцова. У нее - 5 место.

• В копилке нашей сборной на Олимпиаде 4 медали: одна серебряная и три бронзовых.

Главные события:

12:13 Удивительно наблюдать в лидерах братьев Гоу из Канады. Скотт Гоу ведет за собой головную группу.

12:08 Лидером с рубежа уходит швед Самуэлльсон. Латыпов на 11 месте и проигрывает Себастьяну 18 секунд. Цветков - на 17-й позиции, Логинов - на 23-й.

12:07 Первый огневой рубеж не покорился нашим парням, хотя ветер вполне позволял стрелять. У Латыпова и Цветкова по промаху, у Логинова - два.

Фото: © Матч ТВ

12:03 Растянулись биатлонисты по дистанции на первом круге, не плотной группой идут. Латыпов - среди лидеров.

12:00 Погнали! Последняя биатлонная гонка на Олимпиаде-2022 стартовала! Удачи, парни!

Фото: © Матч ТВ

11:55 Биатлонистам предстоит преодолеть заключительные олимпийские 15 километров дистанции с четырьмя огневыми рубежами: лежа-лежа-стоя-стоя. За каждый промах спортсмен должен пробежать штрафной круг (150 метров).

11:50 В мужском масс-старте сборную России представляют трое. Эдуард Латыпов и Александр Логинов пробились в тридцатку участников по общему зачету Кубка мира. О том, что они попадают в масс-старт было известно еще до Олимпиады. А Максим Цветков заработал право выступить в этой гонке, благодаря хорошим результатам на Играх в Пекине. У него четвертые места в спринте и в индивидуальной гонке.

11:45 Пока ждете старт заключительной биатлонной гонки, почитайте интервью Елены Чепиковой – первой воспитанницы Михаила Шашилова, которой покорилась медаль Олимпиады. Это было 30 лет назад на Играх в Альбервилле. Интервью – по этой ссылке.

11:40 Но россиянки должны уехать из Пекина в хорошем настроении. У Нигматуллиной и Резцовой – серебро и бронза, у Мироновой и Казакевич – бронза.

11:35 В кластере Чжанцзякоу, где проходят биатлонные соревнования, сегодня непредсказуемый ветер. В женском масс-старте он доставил проблемы всем участницам. Победу с четырьмя промахами одержала француженка Жюстин Брезаз-Буше, у Кристины Резцовой – пятое место. О том, как это было, читайте здесь.

Фото: © Матч ТВ

11:30 Продолжаем наш биатлонный день! Последний комплект наград разыграют в мужском масс-старте. Изначально закрывать программу должен был женский масс-старт 19-го февраля, но из-за морозов его передвинули на 18 февраля.

Читайте также: