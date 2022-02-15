Биатлон. Мужская эстафета. Главная гонка России на Олимпиаде-2022. Онлайн

• Во вторник, 15 февраля на Олимпиаде-2022 пройдет мужская эстафетная гонка. Старт – в 09:30 по московскому времени.
• Состав сборной России: Карим Халили (1-й этап), Александр Логинов (2-й), Максим Цветков (3-й), Эдуард Латыпов (4-й).
• В текущем розыгрыше Кубка мира наша мужская команда завоевала медали во всех эстафетных гонках: золото, серебро и две бронзы.
• Женская эстафета состоится 16 февраля. Старт – в 10:45 по московскому времени.
Главные события:
10:25 У соперников возникли проблемы на рубеже. +58.4 над Францией, +1:05.1 над Германией, +1:10.3 над Норвегией.
10:24 Выцеливал каждый выстрел Цветков на стойке и закрыл все мишени без доппатронов!
10:17 На выходе с рубежа тройка лидеров выглядит так:
1. Россия
2. Франция +48.6
3. Белоруссия +1:03.9
10:16 Без дополнительных патронов обходится Цветков на лежке. Продолжаем лидировать!
10:11 1 минута 47 секунд отставания от лидера и шестое место у Норвегии при передаче эстафеты. Но на третьем этапе у скандинавов бежит грозный Йоханнес Бе.
10:08 Еще увеличил преимущество Логинов. Саша снова гениален на своем этапе. Пришла очередь Максима Цветкова. С преимуществом в 36 секунд над Францией он уходит на дистанцию.
10:03 Два дополнительных патрона понадобились Логинову на стойке. Но он закрыл все мишени тогда, когда преследователи еще не начали стрелять. Продолжаем лидировать. На втором месте Франция в 17 секундах от нас.
09:59 А где там Норвегия? Восьмое место у них на выходе с рубежа и минута отставания от Логинова.
09:56 Умница! Быстро и точно стреляет Логинов на своем первом рубеже. Чуть выросло преимущество России. +15 секунд от Белоруссии, +22 от Франции.
09:54 Убегает Логинов от белоруса Лазовского. Первым россиянин придет на рубеж.
09:49 Первым передает эстафету Халили! Вместе с ним прибежал белорус Никита Лобастов. Третьими идут французы, проигрывая 7.8 секунды, а все остальные уступают нам больше 30 секунд. Логинов уходит в гонку.
09:42 Второй огневой рубеж. Халили с помощью одного доппатрона закрывает все мишени. А у норвежцев серьезные проблемы! Легрейд уходит на штрафной круг, а Карим - лидером.
09:37 Отлично! Без промахов проходит первый рубеж Халили. Но еще шестеро биатлонистов отстрелялись чисто.
09:35 Пока все спокойно. Биатлонисты идут к рубежу в одной большой плотной группе. Карим в первых рядах.
09:30 Погнали! 21 биатлонист убежали в гонку, среди них под вторым стартовым номером Карим Халили.
09:25 На первом этапе за сборную России побежит Карим Халили. Его соперниками станут: Стурла Холм Легрейд (Норвегия), Фабьен Клод (Франция), Эрик Лессер (Германия).
09:20 Гонка пройдет в экстремальных условиях. Как передает наш корреспондент в Китае Михаил Гончаров, на улице -16 градусов, но из-за ветра ощущается как -24. Видимость на рубеже нормальная, но солнце светит ярко, что может немного мешать. Желающих посмотреть биатлон на таком морозе не очень много. Зрителей в два-три раза меньше, чем обычно.
09:15 И еще про масс-старты. В мужской гонке нас представят трое: Александр Логинов, Эдуард Латыпов и Максим Цветков. Для забойщика нашей эстафетной команды Карима Халили сегодняшняя гонка последняя на Олимпиаде-2022. Мужской масс-старт состоится 18 февраля.
09:10 Во всех четырех эстафетах сезона принимал участие Даниил Серохвостов. Но в Пекине наш талисман не попал в состав. Для Серохвостова Олимпиада, возможно, еще закончена. В расписании остался один вид – масс-старт. В тридцатку участников Даниил не пробился, но является запасным.
09:05 Мужская эстафета – наша главная биатлонная дисциплина. В нынешнем розыгрыше Кубка мира мы не выпадали из топ-3:
• Эстерсунд – бронза
• Хохфильцен – бронза
• Рупольдинг – золото
• Антхольц - серебро
09:00 Доброе утро! Через полчаса в кластере Чжанцзякоу стартует мужская эстафета. Гонка должна была пройти на 2,5 часа позже, но ее перенесли из-за сильных морозов, которые накрыли Китай.
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