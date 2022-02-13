Биатлон. Женская гонка преследования. Резцова бежит за личной медалью. Онлайн

У Кристины шестой стартовый номер.

У Кристины шестой стартовый номер.

• В воскресенье, 13 февраля на Олимпиаде-2022 проходят гонки преследования. Женский пасьют стартует в 12:00 по московскому времени.

• Первой на дистанцию уйдет норвежка Марте Улсбю Рейселанд. У Кристины Резцовой шестой стартовый номер и 1 минута 5 секунд отставания от Рейселанд.

• Стартовые номера и отставания от лидера других российских биатлонисток:

13. Ульяна Нигматуллина – 1:28;

20. Ирина Казакевич – 1:39;

47. Светлана Миронова – 2:33.

• Мужская гонка преследования начнется в 13:45.

Главные события:

12:24 Вся наша четверка идет в третьем десятке после трех огневых рубежей: 24-я Казакевич, 25-я Нигматуллина, 26-я Резцова, 28-я Миронова. Похоже мы снова мимо подиума.

12:23 Не пошла стрельба и у Казакевич. После двух чистых рубежей она дважды промахивается на первой лежке.

12:20 Один промах у Рейселанд на первой стойке. Но у норвежки был достаточно большой отрыв, поэтому он все еще первая.

12:18 И еще отыгрывает позиции Миронова, благодаря точной стрельбе. После двух рубежей Казакевич - 12-я, Нигматуллина - 19-я, Миронова - 28-я, Резцова - 30-я.

12:15 Казакевич закрывает все мишени на втором рубеже. А вот у Резцовой и Нигматуллиной возникли проблемы - по два промаха у них.

12:13 Рейселанд снова идеальна на рубеже. Без промахов пока идет норвежка.

12:10 Миронова тоже с нулем. На 36-ю позицию перемещается Светлана. У Резцовой 19 место на выходе с рубежа.

12:07 Не справилась Кристина с первой лежкой - 2 промаха. Но порадуемся за Нигматуллину и Казакевич, которые ошибок на рубеже не допустили. Ульяна идет восьмой, Ирина - 14-й.

12:06 Закрывает все мишени Рейселанд на первом рубеже и продолжит лидировать. Ждем стрельбу Кристины и других наших девушек.

12:04 Чуть отыграла Резцова на разгоне. На отметке 0.9 километров она отстает от лидера на 56 секунд.

12:00 Старт в нашем женском пасьюте. Рейселанд ушла в гонку, Кристина Резцова тоже уже на дистанции.

11:55 Пока ждем старт в биатлоне, радуемся победе наших лыжников в эстафете и плачем от счастья. О том, как мы добывали это золото, читайте здесь.

11:50 Как сообщает наш корреспондент в Китае Михаил Гончаров, ветер сегодня переменный, бывает практически штиль, но российские тренеры ожидают усиление ветра. В воскресенье стало заметно холоднее. Температура воздуха минус 13 градусов.

Фото: © Матч ТВ

11:45 Пока в копилке нашей биатлонной сборной одна медаль - бронза в смешанной эстафете. У девушек ближе всех к подиуму подбиралась Резцова. В индивидуальной гонке она была девятой, в спринте - шестой.

11:40 В гонке преследования девушкам предстоит преодолеть 10 километров с четырьмя огневыми рубежами. За каждый промах биатлонистки должны пробежать штрафной круг (150 метров).

11:35 Норвежка Рейселанд на старте имеет больше 30 секунд преимущества над преследователями. Вот какие отставания от нее у наших девушек:

6. Кристина Резцова - 1:05

13. Ульяна Нигматуллина - 1:28

20. Ирина Казакевич - 1:39

47. Светлана Миронова - 2:33

11:30 Добрый день! Через полчаса стартует женская гонка преследования. Главные наши надежды в этом пасьюте связаны с Кристиной Резцовой. Она стартует под шестым номером в минуте от лидера Марте Улбю Рейселанд.

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