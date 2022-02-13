Лыжи: Большунов и компания в погоне за историческим золотом. Онлайн

Ждем еще одну победную эстафету для России.

Ждем еще одну победную эстафету для России.

Утром в воскресенье в 10:00 по московскому времени на Олимпиаде в Пекине стартует мужская лыжная эстафета 4×10 км. Российская команда входит в число главных претендентов на медали

За Россию сегодня побегут Алексей Червоткин , Александр Большунов , Денис Спицов и Сергей Устюгов . У Большунова уже есть две медали этих Игр — золото в скиатлоне и серебро в разделке

, , и . У Большунова уже есть две медали этих Игр — золото в скиатлоне и серебро в разделке Всего на этой Олимпиаде в активе наших лыжников уже шесть медалей: два золота, три серебра и одна бронза. Накануне женская сборная впервые за 16 лет выиграла эстафету. Мужская команда на Олимпиадах еще никогда не побеждала

Главные события

10:51 16,6 км. Большунов еще выиграл у Гульберга три секунды. Будет минута по итогам этапа? Очень бы хотелось. 1. Россия, 2. Норвегия + 44,5, 3. Германия + 58,1

10:49 Сзади космическую скорость включил финн Ийво Нисканен, он идет быстрее Большунова, но волноваться не стоит. Финны провалили первый этап, так что сейчас Нисканен отстает почти на 1,5 минуты.

10:47 15,4 км. После половины своего этапа Большунов опережает норвежца более, чем на 40 секунд. А ведь на второй части Александр обычно прибавляет!

1. Россия — 46:48,4

2. Норвегия + 41,8

3. Германия + 54,0

10:44 14,3 км. После очередного подъема Большунов привез Гульбергу еще пару секунд. Итальянцы и немцы потихоньку отваливаются.

10:40 13,3 км. И еще несколько секунд выиграл Сан Саныч. Норвегия тем временем вышла на второе место: 1. Россия, 2. Норвегия + 37,8, 3. Италия + 47,3, 4. Германия + 47,8

10:37 12,1 км. Большунов понемногу, но продолжает увеличивать отрыв. Пока все очень хорошо для нас складывается: Группа преследователей из трех команд отстает уже 36,7 секунды!

10:34 11 км. Первые метры дистанции Большунов прошел лучше немца и итальянца, а вот норвежец Гульберг явно собирается вывести свою команду на второе место. Он был даже чуть быстрее россиянина. 1. Россия, 2. Италия + 30,5, 3. Германия + 31,1, 4. Норвегия + 31,5

10:32 10 км. Итак фиксируем: после четверти дистанции Россия уверенно лидирует. Сможет ли Большунов увеличить отрыв?

1. Россия — 30:14,7

2. Германия + 23,5

3. Италия + 24,1

4. Норвегия + 34,4

10:28 8,7 км. Червоткин немного сбавил и позволил подтянуться к себе преследователям. Посмотрим, что будет на финише этапа. 1. Россия, 2. Италия + 21,9, 3. Германия + 23,8. А вот Иверсен немного отвалился (+32,1)

10:25 Отметим провал Финляндии, которая уже уступает лидеру более минуты. А ведь финнов считали одними из реальных претендентов на медали.

10:23 7,6 км. Одно удовольствие наблюдать за бегом Червоткина. Отличное начало в исполнении нашей сборной. Иверсен проигрывает уже 33 секунды. Уже совсем скоро состоится передача эстафеты, а там за нас бежит олимпийский чемпион Александр Большунов!

10:20 Растест, растет отрыв Алексея. Уже почти полминуты преимущества! 1. Россия, 2. Германия + 27,2, 3. Италия + 27,8, 4. Норвегия + 28,1

10:19 Напомним, что первые два этапа бегутся классикой, два заключительных — в свободном стиле

10:16 5,4 км. Червоткин продолжает увеличивать отрыв. После более половины своего этапа он опережает норвежца уже на 20 с лишним секунд!

1. Россия — 16:59,6

2. Норвегия + 21,6

3. Италия + 22,5

10:13 4,3 км. Ого! Вот это исполнил Червоткин. Всего за 1 км привез более 10 секунд ближайшему преследователю: 1. Россия, 2. Германия + 12,6, 3. Норвегия + 13,2

10:12 В подъеме Червоткину удалось немного оторваться от преследователей. Пока получается. Молодчина, Алексей!

10:10 3,3 км. Первая десятка идет в интервале 10 секунд. Червоткин продолжает лидировать, Иверсен идет рядом.

10:07 Погода не самая простая сегодня. Сильный снег и ветер.

10:06 2,1 км. Пока все очень плотно, а тройка лидеров выглядит следующим образом: 1. Россия, 2. Германия, 3. Норвегия

10:03 1 км. На первой отсечке Червоткин лидирует, но понятно, что пока рядом очень много соперников.

10:00 СТАРТ! Верим в наших парней!

9:58 Главная интрига первого этапа: состояние норвежца Иверсена, который по решению тренерского штаба пропустил разделку классикой. Теперь у него предельная мотивация проявить себя, но вот в какой форме норвежец — большая загадка

9:55 Состав главных претендентов на медали:

Россия: Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов, Сергей Устюгов

Норвегия: Эмиль Иверсен, Пол Гульберг, Ханс Кристер Холунн, Йоханнес Клэбо

Франция: Ришар Жув, Уго Лапалю, Клеман Парисс, Морис Манифика

Швеция: Оскар Свенссон, Вильям Поромаа, Йенс Бурман, Юхан Хагстрем

Финляндия: Ристоматти Хакола, Ийво Нисканен, Пертту Хювяринен, Йони Мяки

Германия: Янош Брюггер, Фридрих Мох, Флориан Нотц, Лукас Бегль

9:45 Большунов стал рекордсменом по количеству олимпийских наград в отечественной истории лыж: на его счету уже шесть медалей — четыре в Пхенчхане и две в Пекине. Сегодня есть отличный шанс увеличить рекорд

9:40 Мужская сборная России никогда не побеждала в эстафетах на Олимпийских играх: 1994 — пятое место, 1998 — пятое, 2002 — шестое, 2006 — шестое, 2010 — восьмое, 2014 — второе, 2018 — второе.

Последний успех мужской сборной датирован еще 1980 годом, когда золото в Лейк-Плэсиде взяла четверка в составе Василия Рочева, Николая Бажукова, Евгения Беляева и Николая Зимятова

9:35 В этом сезоне Кубка мира была только одна эстафета — в начале декабря в Лиллехаммере. Тогда второй состав нашей команды занял второе место, а вот основа с Большуновым, Червоткиным и Спицовым — только четвертое. Правда, от победителя она отстала всего на 1,4 секунды

9:30 Всем доброе утро! Начинаем наш онлайн эстафетной гонки у мужчин. У нас хорошие шансы на медаль и даже на победу, но конкуренты тоже сильны. В первую очередь, речь о Норвегии, хотя сюрпризов можно ждать от финнов, французов и шведов.

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