Биатлон. Мужская гонка преследования. Цветкову очень нужна олимпийская медаль. Онлайн

Должно же Максиму наконец повезти?

Должно же Максиму наконец повезти?

• В воскресенье проходят гонки преследования. Старт мужского пасьюта – в 13:45 по московскому времени.

• Первым на дистанцию уйдет норвежец Йоханнес Бе. Под четвертым номером и с отставанием в 41 секунду стартует Максим Цветков.

• Стартовые номера и отставания от лидера других российских биатлонистов:

11. Эдуард Латыпов – 1:14

19. Даниил Серохвостов – 1:38

38. Александр Логинов – 2:15

• Следующими биатлонными гонками станут классические эстафеты. Мужская пройдет 15 февраля, женская – 16-го.

Главные события:

13:56 Александр Логинов тоже проходит рубеж без штрафа. У Серохвостова 4 промаха и печальное 45 место на выходе со стрельбища.

13:55 Эдик! Точен Латыпов на первой лежке и третьим уходит с огневого рубежа.

13:53 Ветер у нас усилился, но Йоханнес его укротил, закрыв все мишени. А у Цветкова, к сожалению, два промаха. Откатывается он назад.

13:48 Вместе с Тарьеем Бе идет на первом круге Цветков. 10 секунд они проиграли Йоханнесу за первые 900 метров.

13:45 Старт! Убегает Йоханнес Бе, а за ним преследователи. Максим Цветков тоже уже на дистанции.

13:40 Перед Олимпиадой много говорили про сильный и непредсказуемый ветер в кластере Чжанцзякоу. Но сегодня погодные условия вполне позволяют стрелять без промахов. Температура воздуха - минус 11 градусов.

13:35 После этого старта в олимпийском расписании останутся классические эстафеты и масс-старты. В гонку с общего старта попадают только 30 биатлонистов, и состав уже сформирован. В мужском масс-старте выступят Максим Цветков, Александр Логинов и Эдуард Латыпов, в женском - Кристина Резцова и Ульяна Нигматуллина.

13:30 Это единственный день на Олимпиаде-2022, когда пройдут сразу две биатлонные гонки. Ранее состоялся женский пасьют. Россиянки выступили не очень удачно. Лучшей из наших стала Ульяна Нигматуллина. У нее 11 место. О том, как это было, читайте здесь.

13:25 Сегодня особенно поддерживаем Максима Цветкова. Он был лучшим среди наших в первых личных гонках, но до медали не хватило совсем чуть-чуть. В индивидуальной гонке он отстал от бронзы на 3.8 секунды, а в спринте - на 1.7 секунды.

13:20 Первым в гонку уйдет Йоханнес Бе. Больше 25 секунд выигрывает норвежец у преследователей. Наши позиции на старте следующие:

4. Максим Цветков - 00:41

11. Эдуард Латыпов – 1:14

19. Даниил Серохвостов – 1:38

38. Александр Логинов – 2:15

13:15 Чуть отошли от женской гонки преследования и возвращаемся в кластер Чжанцзякоу на биатлонный стадион. Впереди - мужской пасьют. Старт гонки - в 13:45 по московскому времени.

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