Биатлон. Женский масс-старт. Последний шанс российских девушек на личные медали Пекина. Онлайн

В заключительную гонку Олимпиады пробились три россиянки.

В заключительную гонку Олимпиады пробились три россиянки.

• 18 февраля на Олимпиаде-2022 проходят масс-старты. Женская гонка стартует в 10:00 по московскому времени

• За сборную России выступят: Кристина Резцова (15 стартовый номер), Ульяна Нигматуллина (23) и Ирина Казакевич (30).

• Перед заключительным днем биатлонной программы у нашей команды одно серебро и три бронзы.

• Мужской масс-старт начнется в 12:00 по московскому времени.

Главные события:

10:40 Серебро - у Экхофф, бронза - у Рейселанд. После финиша норвежки обнялись друг с другом.

10:39 С флагом финиширует Брезаз-Буше! А ведь еще пару сезонов назад француженка хотела заканчивать карьеру из-за плохих результатов.

10:37 Нигматуллина сделала ноль на последней стрельбе, но у нее только 17 место на выходе с рубежа. У Казакевич - один незакрытый глазок.

10:35 За серебро бьются норвежки Рейселанд и Экхофф - текущий лидер Кубка мира и действующий обладатель Большого хрустального глобуса.

10:34 Резцова, к сожалению, не закрыла две мишени на четвертом рубеже. Шестой уходит она на последний круг, но до бронзовой позиции далеко.

10:32 Вива ля Франц, как говорит Дмитрий Губерниев. С одним промахом Брезаз-Буше прошла заключительный рубеж, но все преследовательницы тоже промазали. Будет победа у француженки.

10:30 Подходят девушки к заключительному рубежу. Первой с 15-секундным отрывом идет Брезаз-Буше.

10:27 У Нигматуллиной 3 промаха на первой стойке, у Казакевич - два. Они выбывают из борьбы за медали, но Резцова еще в игре.

10:25 Из тридцати девушек на третьем рубеже все мишени смогли закрыть только две биатлонистки: француженка Брезаз-Буше и шведка Эльвира Оберг. У Кристины Резцовой один промах, и она поднимается на восьмое место.

Фото: © Матч ТВ

10:24 Очень сильный и порывистый ветер гуляет на рубеже. Лидеры промахиваются!

10:19 Почти полторы минуты проигрывает лидерам лучшая из наших - Резцова. У нее лишь 19 место. Надо исправляться на стойке.

10:18 А у нас еще одно падение! На этот раз австрийка Лиза Тереза Хаузера улетела на спуске.

Фото: © Матч ТВ

10:16 Норвежки Экхофф и Рейселанд с отрывом уходят в лидерах со второго рубежа. Россиянки опять не справились с лежкой. У Резцовой и Нигматуллиной по одному промаху, у Казакевич - три.

Фото: © Матч ТВ

10:14 Не сильно меняется ситуация для наших девушек на втором круге. Казакевич проигрывает лидерам 54 секунды, остальные - больше.

10:09 Не лучшее начало у нас. У Казакевич на выходе со стрельбища 19 место, у Резцовой - 27-е, у Нигматуллиной - 30-е. Лидируют норвежки Экхофф и Рейселанд,шведка Ханна Оберг.

10:07 Не очень удачно проходят первый рубеж россиянки. У Нигматуллиной и Резцовой по два промаха, у Казакевич - один.

Фото: © Матч ТВ

10:06 Падение! Украинка Юлия Джима не справилась со спуском.

Фото: © Матч ТВ

10:05 Кристина Резцова решила не сидеть за спинами и с 15-й стартовой позиции переместился в первые ряды.

10:03 В большой общей группе идут девушки к первому рубежу. На стартовом круге нет смысла рисковать и дергаться.

10:00 Старт гонки! Тридцать сильнейших биатлонисток планеты ушли в гонку. Среди них три россиянки.

Фото: © Матч ТВ

09:55 В женском масс-старте девушкам предстоит пробежать 12,5 километров с четырьмя огневыми рубежами: лежа-лежа-стоя-стоя. За каждый промах биатлонистка должна пройти штрафной круг (150 метров).

09:50 Перед заключительным днем в копилке нашей биатлонной команды 4 медали:

• Бронза в смешанной эстафете

• Бронза в мужском пасьюте (Латыпов)

• Бронза в мужской эстафете

• Серебро в женской эстафете

09:45 Наши главные медальные надежды связаны с Кристиной Резцовой. Она не называет масс-старт любимой гонкой, но именно в этом виде программы Кристина показывала лучшие результаты в карьере на Кубке мира. В масс-старте Антхольца Резцова была четвертой, а в Анси стала третьей – это ее первый и на сегодняшний день единственный личный подиум в биатлонной элите.

09:40 Как передает наш корреспондент в Китае Сергей Лисин, сегодня в кластере Чжанцзякоу ясное небо, температура минус 13 градусов, ветер левый по рубежу с порывами до 7 м/с.

Фото: © Матч ТВ

09:35 В масс-старте традиционно принимают участие 30 спортсменок: 15 лучших в общем зачете Кубка мира плюс 15 биатлонисток по результатам на Олимпиаде. В тридцатку пробились две россиянки Кристина Резцова и Ульяна Нигматуллина, а Ирина Казакевич была запасной. Но из-за проблем со здоровьем в масс-старте не может выступить норвежка Ингрид Тандревольд, поэтому Казакевич вышла на замену.

09:30 Доброе утро! На Олимпиаде в Пекине завершается биатлонная программа. Через полчаса стартует женский масс-старт. Изначально гонка должна была пройти 19 февраля, но из-за морозов ее передвинули в расписании. Мужской масс-старт пройдет в изначальное запланированные время и дату – сегодня в 12:00.

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