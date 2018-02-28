Русский десант в Британии. Штрафбат или спецназ?

1 марта в Бирмингеме начинается зимний чемпионат мира по легкой атлетике. Мы отправили туда шесть человек.

Из-за того что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) все еще не восстановлена в своих правах после допинговых скандалов последних лет, нашу страну на мировом первенстве представит не сборная России, а отдельные допущенные до международных стартов спортсмены, выступающие как нейтралы (Authorised neutral athletes). «Матч ТВ» пытается разобраться – почему их так мало, и какие у них шансы.

Двойной фильтр

Для того чтобы поехать в Бирмингем, российским легкоатлетам нужно было выполнить два условия: показать квалификационный норматив и получить допуск на международные старты от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Норматив должен был быть показан, начиная с 1 января 2017-го до 15 февраля этого года, то есть в зачет идут последние 14 месяцев. К сожалению, уровень результатов у российских легкоатлетов далеко не всегда приближается к этим международным требованиям. Например, на дистанции 800 метров их не выполнил никто – как у мужчин, так и у женщин. Точно так же никто у мужчин не квалифицировался на 1500, а у женщин на 3000 метров.

Не утомляя вас полным перечнем имеющих квалификационный норматив, скажу лишь, что таких спортсменов сорок два. Двадцать шесть мужчин и шестнадцать женщин. Некоторые их них, в том числе наши лидеры Сергей Шубенков, Дарья Клишина и Илья Шкуренев, пропускают этот зимний сезон. Оставшимся же нужно было пройти вторую ступень фильтра и получить разрешение от IAAF на участие в международных стартах.

И вот тут возникла проблема. Новейшие правила допуска на международные старты были опубликованы 11 декабря, одно из обязательных условий звучит так:

Период, в течение которого заявитель обязан входить в пул тестирования и подлежать контролю, соответствующему Кодексу ВАДА, должен составлять 12 месяцев подряд до даты соревнования, на которое требуется допуск.

Говоря проще, российские спортсмены, планирующие принять участие в зимнем чемпионате мира, за год до этого старта, то есть с 1 марта 2017-го, должны были быть включены в список тех, кто указывает свое местонахождение каждый день. И кого могут проверить, приехав домой, на тренировку, в аэропорт – куда угодно. Без предупреждения. Только в случае года непрерывного (это важно) нахождения в означенном списке можно было рассчитывать на допуск к участию в мировом первенстве. Людей, отвечающих подобным критериям, в нашей легкой атлетике немного. Ранее «Матч ТВ» уже публиковал материал об этой проблеме.

Заявки на участие послали более 80 российских легкоатлетов – и те, кто имел норматив на зимний ЧМ, и те, кто заглядывает уже вперед, в лето. Ожидаемо от IAAF посыпались отказы, общее количество коих уже более двадцати. В результате и норматив, и разрешение имеют всего пятеро наших спортсменов.

Прыжок в высоту: Мария Ласицкене, Данил Лысенко

Прыжок с шестом: Анжелика Сидорова

Тройной прыжок: Виктория Прокопенко

Толкание ядра: Максим Афонин

Чуть позже IAAF прислало отдельное приглашение на соревнования Ольге Муллиной, которая не имела норматива в прыжке с шестом, но была вызвана для заполнения квоты участниц. Таким образом, наших «нейтралов» стало шестеро.

Их шансы

Мария Ласицкене

Тут все прозрачно: у Марии лучший результат сезона в мире – 2 метра и 4 сантиметра. Второй результат, который делят между собой украинка Юлия Левченко и американка Вашти Каннингем, на семь сантиметров хуже. Ласицкене не просто лидирует в своем виде – она гегемон. При участии Марии в турнире нужно обсуждать не ее шансы, а исключительно борьбу за два оставшихся места на пьедестале. Если, конечно, Ласицкене не прыгает против мужчин. Проблема только в том, что за Марией в женской высоте у нас никого нет. Турнир в этой дисциплине пройдет вечером 1 марта.

Данил Лысенко

Если младший сержант Лысенко вернется с этого ЧМ без медали – сидеть ему на гаупвахте, не иначе. У спортсмена второй результат сезона в мире, 2 метра 37 сантиметров, а лидеру он проигрывает всего один сантиметр. Впрочем, именно лидер мирового сезона, катарец Мутаз Баршим, – тот человек, который оставил Лысенко на второй ступеньке летнего ЧМ в Лондоне. Предсказать исход сражения этих двоих невозможно, но ведь Лысенко уже обыграл непобедимую Ласицкене, а значит, теперь пора взяться за Баршима. Турнир в мужской высоте пройдет вечером 1 марта.

Анжелика Сидорова

12 февраля в Москве спортсменка прыгнула на 4 метра 87 сантиметров, установив личный рекорд и показав третий результат сезона в мире. Говорить о том, что Сидорова гарантированно способна бороться за золото, наверное, нельзя. Но она может поспорить за медаль, главное, чтобы все прошло без срывов попыток и лишнего мандража. А там, глядишь, и первое место окажется достижимым. Турнир в женском шесте пройдет вечером 3 марта.

Ольга Муллина

Как уже было написано выше, Муллина получила приглашение на чемпионат мира, не имея квалификационного норматива. В данный момент в списке лучших результатов сезона она занимает 21-е место с прыжком на 4,55. Сложно говорить о медальных шансах, скорее нужно пожелать Ольге показать значимый для себя прогресс. Турнир в женском шесте пройдет вечером 3 марта.

Виктория Прокопенко

Второй результата сезона в мире – 14 метров 44 сантиметра, установленный 3 февраля, является личным рекордом спортсменки. То есть можно утверждать, что Прокопенко в хорошей форме, на пике многолетних кондиций и готова к борьбе. Медаль вполне реальна. Женский тройной прыжок будет проходить вечером 3 марта.

Максим Афонин

С толчком ядра на 21 метр 39 сантиметров Максим является лидером российского зимнего сезона, но в мировом рейтинге занимает только пятую строчку. Для победы почти наверняка нужно толкать за 22 метра, это пока что видится малореальным. Борьба за медали возможна, но призовая тройка, скорее всего, разместится за отметкой 21,5 м, а это на 11 сантиметров дальше личного рекорда россиянина. Придется хорошо поработать в секторе. Награды в толкании ядра у мужчин будут разыграны вечером 3 марта.

Итоговый прогноз

Мы ждем из Бирмингема три медали, минимум одна из которых будет золотой. Согласитесь, для команды из шести человек это очень круто.

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