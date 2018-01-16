«Меня объявляют: Мария Лас… кхм-кхм». Почему Ласицкене будет соревноваться с мужчинами

В воскресенье, 14 января, двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене отметила юбилей – 25 лет. О прошедшем отдыхе, ближайших стартах, ажиотаже вокруг ее результатов и предпочтениях в зимних видах спорта Мария рассказала «Матч ТВ».

Пляж и семейные прогулки

– С прошедшим юбилеем! Встречали с мужем?

– К огромному сожалению, 25-летний юбилей я встречала без него. Владас в Австралии, комментирует теннис. Сделал мне сюрприз – прислал огромный букет цветов, он даже на расстоянии сумел меня приятно удивить и поздравить. Мы сейчас живем на два полушария, созваниваемся – и когда у него утро, и когда у меня.

– Из-за того что муж – теннисный комментатор, стали лучше разбираться в этом виде спорта?

– Разбираться – нет, но я смотрю матчи с его комментарием, иногда он рассказывает мне что-то интересное о теннисистах и событиях из их мира. Сказать, что я фанат тенниса, нельзя, но иногда восхищаюсь этим видом спорта, очень сложным и тяжелым.

– Уже отошли после прошлого сезона?

– Да, мы с мужем сразу после окончания летнего сезона поехали в отпуск в Грецию. Я абсолютно спокойно забываю об успехах и переключаюсь на обычную жизнь, с этим не было проблем. Поэтому отдохнула отлично.

– Что за отдых получился – пляжный или ездили на какие-то экскурсии?

– На экскурсии было мало сил и времени. Конечно, побывали в Акрополе, побродили по старым улочкам. Но в основном – пляж и семейные вечерние прогулки.

– Сколько времени составило межсезонье?

– Месяц ничегонеделания.

– Когда возвращались к нагрузкам, почувствовали откат?

– Нет, ничего не почувствовала, на первой же тренировке настрой был абсолютно рабочим, я просто поняла, что началась подготовка к следующему сезону. Самочувствие было отличное.

«Сезон начала достойно»

– Недавно вы прыгали в Минске – это можно считать первым зимним стартом?

– Да, причем он проходил 23 декабря в торговом центре, в формате, который очень популярен в Европе. Это интересный опыт для нас: вокруг куча народа, кто-то просто случайно заглянул, кто-то пришел специально. Организаторы провели хорошую работу над рекламой мероприятия, было здорово прыгать в такой атмосфере, когда рядом елка, прыжковые маты и зрители очень близко. Яркое получилось открытие сезона.

– Близость зрителей, которые фактически могли вас потрогать, не смутила?

– Нет, абсолютно не смутила. Дело в том, что мы уже раньше участвовали в такого рода турнирах. У прыжков в высоту есть большой плюс – их можно проводить отдельно от других видов легкой атлетики, поэтому зимой в Европе много подобных коммерческих стартов, и мы к ним привыкли. Ситуация, когда болельщики стоят вплотную к точке начала разбега, наоборот, подбадривает, дает стимул показывать результат.

– Минским прыжком на 2 метра довольны?

– Конечно. Это очень достойно – так начинать сезон. Результат говорит о том, что мы двигаемся в правильном направлении.

– Знаю, в столицу Белоруссии планировали привезти серебряного призера чемпионата мира Юлию Левченко, но в последний момент сорвалось. Получается, прыгали без конкуренции?

– Да, я думала, Юля приедет, и была очень этому рада, но за день до старта организаторы сказали, что она не сможет принять участие. Однако Екатерина Табашник очень хорошо прыгала, как и другие молодые девочки. Поэтому жаль, конечно, что не было Юли, но борьба мне в любом случае понравилась.

– В чем принципиальное отличие зимнего сезона от летнего у высотниц? В беговых видах понятно, там другая длина дорожки, – а у вас разница лишь в том, что дело происходит под крышей?

– Летом приходится прыгать и в жару, и в дождь, и при сильном ветре. Бывает, солнце светит в глаза. Если же не брать в расчет погоду, то остается фактор того, что в помещении могут «давить» стены. Например, некоторые коммерческие старты проводят в баскетбольных залах, стеля на пол специальное покрытие, или в помещениях с низкими потолками. Это может влиять на восприятие высоты, и спортсмен должен с этим справляться. Скажем, в моем родном городе Прохладный, где я тренируюсь, зал очень маленький, я разбегаюсь просто от стенки, вдоль нее бегу, там низкий потолок, все очень близко. Это дает возможность получить психологический эффект привыкания к тому, что нужно прыгать в тесном помещении. После этого, выходя на большую арену или на открытый воздух, чувствуешь, как простор «открывает» твои возможности. Ну, а продолжая о том, чем отличаются прыжки в залах, скажу, что там другие звуки, другой шум, сложнее настроиться – все слишком громко.

– Ваш тренер Геннадий Габрилян ставит на 2018 год какие-то задачи, может быть, работу над техническими ошибками или соревновательные результаты?

– У нас даже нет разговоров на эту тему. Когда мы встречаемся на технических тренировках после отпуска, то все происходит само собой. Спокойно начинаем работу. Каждый понимает, что нужно полностью выкладываться, для этого все есть. Вообще Геннадий Гарикович сильно заранее готовит все свои планы, у него уже сейчас расписана подготовка к лету. Я ему абсолютно доверяю, знаю, в какие дни будут тренировки, прихожу на них и выкладываюсь. По вопросам техники тоже все контролирует тренер. Он говорит: «сегодня работаем над этим», дает установки, и я их выполняю. Я отпрыгала – «молодец, Маша, иди отдыхай, наслаждайся жизнью, послезавтра следующая тренировка». Всё. Нет никаких нравоучений, наставлений, это мы прошли уже давно.

Дорога в Бирмингем

– На зимнем чемпионате мира в Бирмингеме выступите?

– Надеюсь, что да.

– Говоря о подготовке к нему: вам уже сообщили, какие старты будут в ближайшее время?

– Да. На этой неделе у меня два старта в Москве, да и затем тоже все ясно.

– А что за соревнования на этой неделе?

– 17 января мемориал Озолина и Дьячкова, он традиционно проходит в РГУФКе, мы сегодня вылетаем. А в воскресенье будет «Битва полов», которую проводит фонд «Гераклион». Там мне предстоит соревноваться с мужчинами-высотниками.

– Мужчины же намного выше прыгают, во всяком случае мастера, о каком соперничестве может идти речь?

– Там будет специальная таблица соотношений высот, то есть, например, моему результату 1 метр 95 сантиметров соответствует мужской 2 метра 29 сантиметров. Таким образом, мы окажемся на равных, а зачет ведется по очкам, которые начисляются за каждую взятую высоту. Победитель – один. И для меня сейчас, когда в России в женской высоте происходит смена поколений, а некоторые взрослые спортсменки пропускают зимний сезон, это будет очень интересный старт. Здорово! Вообще мы уже практиковали такое, когда я прыгала с молодыми мальчиками, которые просто в силу возраста выступали еще на моем уровне результатов. И я жду этого старта с нетерпением, тем более что мой основной соперник там, Данил Лысенко, очень стабилен и силен. Так что придется постараться.

– Раз упомянули про смену поколений, как вам подрастающие высотницы?

– Я вижу желание молодых девочек, они хотят прыгать, у них заметно рвение, даже на соревнованиях в Челябинске они наблюдали за мной, пытались равняться, хотя для меня это непривычно, самой только 25 лет исполнилось. Я считаю, что это главное – стремление бороться за победу, показывать достойные результаты.

– Молодежь уже на «вы» обращается? Привыкли к этому?

– Нет, не привыкла. Я им сразу говорю: «Девочки, вы что, давайте на „ты“, я еще сама молодая!» Для меня это совсем непривычно, я перехожу на «ты» и общаюсь с ними, как со сверстниками. Это правильно, дети и подростки не должны думать, что я какая-то неприкосновенная, что ко мне нельзя подойти. Я абсолютно своя и всегда помогу добрым словом, подскажу что-то, в общем, иду на контакт с молодым поколением, и оно очень тепло ко мне относятся, а для меня это важно.

Муж сказал: «Привыкай, я всю жизнь так живу»

– Летом прошлого года внимание к вашей персоне зашкаливало, на фоне неприятных событий вокруг нашего спорта ваши победы освещались очень ярко. Как сумели с этим давлением справиться?

– Наверное, моя нервная система помогла. Конечно, были моменты, когда я не открывала прессу, не читала ничего про себя. Для меня так было удобнее. Появилось много желающих поговорить, написать, и иногда я вообще не соглашалась на интервью. В тот момент это было правильно, позволяло абстрагироваться и идти к поставленной цели, на пути к которой не хотелось отвлекаться и распыляться. Близкие люди, Геннадий Гарикович и мой муж, как могли, защищали меня от всего, потому что комментарии были как приятные, так и не очень. Я спокойно отношусь ко всему этому.

- Не появилось страха проиграть после такой серии побед?

- Прошлый сезон был ярким, запоминающимся, но понимаю, что все может пройти. И это будет абсолютно нормально, потому что жизнь не останавливается, все меняется, кто-то появляется, кто-то уходит, и я адекватно все оцениваю. Главное – мои родные и близкие люди со мной, поддерживают, говорят важные слова.

– На фоне всплеска популярности были предложения сняться для модных или мужских журналов?

– Предложений особо не было. Наверное, уже привыкли, что я все время отказываю и со мной тяжело договориться даже об интервью.

– Расскажите, как фамилию меняли, легко это решение далось?

– До того как Владас сделал мне предложение, у нас, как у любой пары, случались разговоры о браке и отношении к каким-то вопросам, с этим связанным. И я тогда еще сказала, что, если выхожу замуж за человека, которого люблю, и он мой мужчина, мой муж и глава семьи, то я с уважением отношусь и к нему, и к его семье, и вопрос о смене фамилии вообще не стоит. У меня не было какой-то боязни потерять фортуну, или везение, или еще что-то. Я была уверена, что это никак не повлияет негативно на результаты, и действительно, все прошло успешно. Раньше меня знали как однократную чемпионку мира Марию Кучину, а теперь знают как двукратную чемпионку мира Марию Ласицкене. Ну и бонусом стало то, что фамилию порой так коверкают, что становится очень смешно.

– Сильно коверкают?

– Очень! У нас в России почему-то произносят через «э», как Ласицкэнэ, а уж за границей порой, видимо, понимая, что это невозможно выговорить, просто говорят «Мария Лас… кхм-кхм-кхм». Муж мне сказал: «Привыкай, я всю жизнь так живу. Но фамилия запоминающаяся, даже если и не для всех выговариваемая, то уж точно люди запомнят девушку со сложной фамилией.

Верить в себя и ничего не бояться

– За какими видами будете следить на зимней Олимпиаде, которая начнется через три недели?

– Фигурное катание, хоккей и еще мне очень интересен скелетон. Но на самом деле думаю, что буду включать и смотреть все подряд, когда появится свободное время. Если оно вообще появится.

– Как раз на этой неделе в Москве пройдет чемпионат Европы по фигурному катанию. Не планируете прийти на трибуны?

– Я очень хотела приехать, поболеть за наших и посмотреть, как катается Женя Медведева, но, к сожалению, при планировании тренировок и соревнований получилось, что они попадают именно на эти дни. Хотя, может быть, еще что-то изменится, найдется окошко, и я смогу выбраться. Но даже если не сумею – желаю удачи всем нашим спортсменам. А если сумею – это будет в моем инстаграме.

– У вас имеется опыт успешного выступления под нейтральным флагом. Какой совет можете дать тем спортсменам, кто сейчас поедет в Пхенчхан?

– Верить в себя и ничего не бояться, идти только вперед. У каждого есть свои цели на эту Олимпиаду, нужно постараться абстрагироваться от всего вокруг и просто выполнять свои задачи. Быть уверенным, что за них болеют и поддерживают всем сердцем. Когда я ехала в Лондон выступать на чемпионате мира как нейтральный спортсмен, то понимала, что будет огромное внимание и неприятные вопросы, и сказала себе, что нужно делать свою работу, выложиться на сто процентов, и все будет хорошо.

Трансляция «Битвы полов» – в воскресенье, 21 января, в 16:30 на канале «Наш спорт»

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович, РИА Новости/Антон Денисов