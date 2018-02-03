Данил Лысенко: «Старшему лейтенанту Ласицкене проиграть не стыдно»

Прошлым летом он ворвался с мировую элиту прыжков в высоту и завершил сезон серебром чемпионата мира, пропустив вперед только серебряного призера Рио-2016 Мутаза Баршима из Катара. Сейчас Данил Лысенко имеет второй результат зимнего сезона в мире, 2 метра 37 сантиметров, уступая 1 см все тому же Баршиму. О том, как сложилась подготовка после лондонского серебра, спортсмен рассказал «Матч ТВ».

– Не было мыслей пропустить зимний сезон после успешного летнего?

– Нет, таких разговоров даже не заводилось. Я вообще никогда не пропускал зиму. Сейчас будут самые интересные старты, игнорировать их нет никакого резона.

– Прошлым летом вы впервые увидели в секторе всю прыжковую элиту живьем. Какие были ощущения?

– Мне тренер постоянно на чемпионате мира говорил, чтобы я наблюдал за Баршимом, у которого очень хорошая техника прыжка. Я смотрел и что-то, возможно, освоил. Но в принципе все они, элита мужской высоты, оказались обычными людьми.

– Над чем работали уже после лондонского ЧМ?

– Нужно наработать движения руками и постановку толчковой ноги. Есть что корректировать в разбеге. В общем-то, работа только началась, например, раньше я вообще не умел делать мах руками при отталкивании и не делал его никогда. А сейчас я уже выполняю его правильно, но не всегда – нужно добиваться стабильности исполнения.

– В чем для вас отличие прыжков зимой, в помещении, от прыжков летом?

– Для меня вообще никакой разницы нет, если говорить о стандартных летних условиях. Другое дело, что летом может подвести погода, допустим, начаться сильный ветер, который мешает разбегу, сбивает. Или пойти дождь, и мне приходится более осторожно разбегаться, чтобы не подскользнуться.

– Так шипы же есть на подошве?

– Прошлым летом я прыгал в нестандартной обуви, в том числе и на чемпионате мира. Во-первых она не для высоты, а для прыжков тройным. Во-вторых, я не вкручивал шипы в пятку, только в переднюю часть подошвы. Поэтому на мокром покрытии пятка может проскользнуть. Но мне в таком варианте обуви было удобнее. Этой зимой я начал выступать уже в специальной обуви для прыжков в высоту, но шипы из пятки все равно выкрутил.

– В текущем сезоне уже показаны отличные результаты, нет страха, что форма до зимнего ЧМ в Бирмингеме не доживет?

– У меня всегда результаты по сезону растут. То есть я добавляю, и под конец появляется некая стабильность на высоте за 2 метра 30 сантиметров.

– Когда недавно на турнире «Битва полов» вашим основным соперником оказалась Мария Ласицкене, не боялись, что можете проиграть девушке?

– Маша не просто девушка, она двукратная чемпионка мира и старший лейтенант в ЦСКА, а я серебряный призер ЧМ и младший сержант, так что проиграть ей было не позорно, но я выиграл.

– Соревнования в подобном формате, со значительной долей шоу, - это будущее легкой атлетики?

– Думаю, да, они более интересны зрителям. Знаю, что в Минске ежегодно проводят старты в торговом центре. Это хорошо, когда приходят зрители, потому что у нас же часто на легкой атлетике в регионах пустые трибуны.

– Когда вы сами впервые попали на стадион с полными трибунами, зажались?

– Поначалу да, было немного, но затем все прошло нормально. Впервые я окунулся в такую атмосферу на юношеской Олимпиаде в Нанкине. Там было 40 тысяч зрителей на финале, и я даже просил их мне помочь похлопать, поддержать попытки. А когда выступал на олимпийском стадионе в Лондоне, где трибуны еще больше, то уже не обращал на это внимания.

– Контакт со зрителями не мешает?

– Как раз недавно я соревновался в Чехии, и там болельщики были очень близко. После прыжка на 2,35 шел мимо людей, они все протягивали мне руки, и я хлопал по их ладоням. Было прикольно.

– Имя часто путают?

– Это с детства идет. То Данила, то Даниил, то фамилию неправильно назовут. Даже в грамотах за некоторые старты написано «Даниил», я уже привык и не обращаю внимания.

– Прозвище, которое закрепилось за вами, «Бирский кузнечик», не раздражает? Кузнечик-то уже давно вырос, взял серебро ЧМ.

– И к нему я тоже привык, хотя оно меня никогда и не раздражало. В моем родном городе Бирске проводятся соревнования по прыжкам в высоту под таким названием. На них приезжают около тринадцати городов, и я часто выигрывал. Ну вот отсюда и пошло это прозвище, во многом благодаря местному телевидению, которое использовало его в своих репортажах.

– На чемпионат мира в Лондон вы ехали как нейтральный атлет. Можете рассказать, как удалось справиться с этим? Не исключено, кому-то из наших зимников ваш совет поможет на Олимпиаде.

– Я считал, что неважно, что говорят люди, которые, не занимаясь спортом, сидя в интернете и обсуждая нас, выступавших под нейтральным флангом, порой даже использовали слово «предатели», и не только его. Кое-что я слышал, что-то читал. Для себя я решил: пусть говорят, что хотят, а я в первую очередь выступаю за Россию, и это знают все соперники, болельщики, зрители. Я из России, хоть на мне и не было российской формы.

Анонс:

3-4 февраля в Москве, в манеже ЦСКА, пройдут легкоатлетические соревнования «Русская зима», где выступит в том числе и Данил Лысенко. Прямая трансляция второго соревновательного дня, 4 февраля, начнется на канале «Матч! Арена» в 16:50.

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Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов, РИА Новости/Антон Денисов, Getty Images