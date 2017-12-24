IAAF может не допустить 15 чемпионов России на крупнейшие старты сезона. Как так?

IAAF может не допустить 15 чемпионов России на крупнейшие старты сезона. Как так?

Сергей Лисин
Сергей Лисин
14:05

Пятнадцать чемпионов России по легкой атлетике, вероятно, не смогут принять участие в чемпионате Европы 2018 года, даже если выполнят квалификационные нормативы и выиграют национальный отбор. Да чего уж там – даже если установят мировые рекорды. «Матч ТВ» пытается разобраться в причинах.

Для того, чтобы любой из наших спортсменов мог принять участие в международных соревнованиях, ему надо получить индивидуальный допуск от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Новейшие правила допуска были опубликованы 11 декабря, и вот одно из обязательных условий этих правил:

Период, в течение которого заявитель обязан входить в пул тестирования и подлежать контролю, соответствующему Кодексу ВАДА, должен составлять 12 месяцев подряд до даты соревнования, на которое требуется допуск.

Говоря проще, российские спортсмены, планирующие принять участие в чемпионате Европы-2018, который пройдет в Берлине в начале августа, за год до этого старта должны были быть включены в список тех, кто указывает свое местонахождение каждый день. И кого могут проверить, приехав домой, на тренировку, в аэропорт - куда угодно. Без предупреждения. Только в случае года непрерывного (это важно) нахождения в таких списках можно рассчитывать на допуск к участию в континентальном первенстве.

Проблема

На конец 2017 года пятнадцать действующих чемпионов России по легкой атлетике среди мужчин и женщин не включены в опубликованные списки пулов тестирования. Таких списков три: международный (тестирует IAAF) и два российских (тестирует РУСАДА). Перечисленных ниже атлетов нет ни в одном из них:

  • Анна Авдеева – толкание ядра
  • Мария Громышева – многоборье
  • Александр Ефимов – 200 метров
  • Павел Ивашко – 400 метров
  • Елена Коробкина – 1500 метров
  • Анастасия Николаева – 100 метров с барьерами
  • Денис Огарков – 100 метров
  • Анастасия Полищук – 200 метров
  • Елена Седова – 10 000 метров
  • Дмитрий Тарабин – метание копья
  • Константин Толоконников – 800 метров
  • Валерия Храмова – 400 метров с барьерами
  • Алексей Худяков – метание диска
  • Константин Шабанов – 110 метров с барьерами
  • Максим Якушев – 3000 метров с препятствиями

Это означает, что, даже если их включат в эти списки завтра, на чемпионат Европы они, скорее всего, не поедут, потому что делать это нужно было сразу же после летних первенств страны. У многоборцев - в июне, у остальных – в июле. Не забудьте, IAAF требует непрерывного нахождения в тестируемых пулах в течение года.

Почему?

Халатность

Скорее всего, именно о ней идет речь в случае Дмитрия Тарабина, Павла Ивашко, Константина Толоконникова и Елены Коробкиной, которые до сентября были в международном пуле и тестировались IAAF. Осенью их из этого пула убрали, а в российские не внесли. Возникает «окно» в несколько месяцев. Можно было бы допустить, что про них просто забыли в спешке. Но это четыре человека, а в пулах нет пятнадцати чемпионов страны! Про всех забыли?

Низкие результаты

Действительно, некоторых из спортсменов, например мужчин-спринтеров, могли не включить, потому что не видят смысла тратить на них место в пуле, ведь весьма вероятно, что они не смогут выполнить квалификационный норматив на континентальное первенство. Если так, это печаль другого типа: неужели титул чемпиона России по легкой атлетике девальвировался настолько, что это даже недостойно внимания допинг-контроля?

Саботаж

Ряд сильных спортсменов могли не включить специально, чтобы гарантированно повезти на чемпионат Европы своих, «правильных и нужных», тех, кто давно включается в пулы и будет иметь международный допуск. Классическая история, перекликающаяся с «решениями тренерского совета» и прочими аппаратными хитростями. 

Страх

На чемпионате страны на допинг проверяли не всех. Не исключено, что ответственные лица опасаются: включение в обязательный пул повысит вероятность очередных положительных проб.

Что делать?

Автор донес эту информацию до РУСАДА и получил такой комментарий:

У РУСАДА есть процедура пересмотра пулов, следующая будет в январе. Мы обязательно учтем все факторы, в том числе и этот, но гарантировать, что спортсмены будут включены, не можем. Емкость пулов ограничена, поэтому все решения должны приниматься на основании комплекса обстоятельств, в том числе и переданной информации.

Резюме: даже если ошибку устранят завтра, для допуска любого из перечисленных легкоатлетов на ЧЕ-2018 нужно будет добиться от IAAF изменения критериев в сторону смягчения. Учитывая, что недавно они были ужесточены, подобное развитие ситуации видится маловероятным без плотного сотрудничества ВФЛА и РУСАДА c IAAF, направленного на исправление данного эпического залета.

Фото: Cameron Spencer / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Sascha Steinbach / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Getty Images, РИА Новости/Владимир Астапкович

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