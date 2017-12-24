IAAF может не допустить 15 чемпионов России на крупнейшие старты сезона. Как так?

Пятнадцать чемпионов России по легкой атлетике, вероятно, не смогут принять участие в чемпионате Европы 2018 года, даже если выполнят квалификационные нормативы и выиграют национальный отбор. Да чего уж там – даже если установят мировые рекорды. «Матч ТВ» пытается разобраться в причинах.
Для того, чтобы любой из наших спортсменов мог принять участие в международных соревнованиях, ему надо получить индивидуальный допуск от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Новейшие правила допуска были опубликованы 11 декабря, и вот одно из обязательных условий этих правил:
Период, в течение которого заявитель обязан входить в пул тестирования и подлежать контролю, соответствующему Кодексу ВАДА, должен составлять 12 месяцев подряд до даты соревнования, на которое требуется допуск.
Говоря проще, российские спортсмены, планирующие принять участие в чемпионате Европы-2018, который пройдет в Берлине в начале августа, за год до этого старта должны были быть включены в список тех, кто указывает свое местонахождение каждый день. И кого могут проверить, приехав домой, на тренировку, в аэропорт - куда угодно. Без предупреждения. Только в случае года непрерывного (это важно) нахождения в таких списках можно рассчитывать на допуск к участию в континентальном первенстве.
Проблема
На конец 2017 года пятнадцать действующих чемпионов России по легкой атлетике среди мужчин и женщин не включены в опубликованные списки пулов тестирования. Таких списков три: международный (тестирует IAAF) и два российских (тестирует РУСАДА). Перечисленных ниже атлетов нет ни в одном из них:
- Анна Авдеева – толкание ядра
- Мария Громышева – многоборье
- Александр Ефимов – 200 метров
- Павел Ивашко – 400 метров
- Елена Коробкина – 1500 метров
- Анастасия Николаева – 100 метров с барьерами
- Денис Огарков – 100 метров
- Анастасия Полищук – 200 метров
- Елена Седова – 10 000 метров
- Дмитрий Тарабин – метание копья
- Константин Толоконников – 800 метров
- Валерия Храмова – 400 метров с барьерами
- Алексей Худяков – метание диска
- Константин Шабанов – 110 метров с барьерами
- Максим Якушев – 3000 метров с препятствиями
Это означает, что, даже если их включат в эти списки завтра, на чемпионат Европы они, скорее всего, не поедут, потому что делать это нужно было сразу же после летних первенств страны. У многоборцев - в июне, у остальных – в июле. Не забудьте, IAAF требует непрерывного нахождения в тестируемых пулах в течение года.
Почему?
Халатность
Скорее всего, именно о ней идет речь в случае Дмитрия Тарабина, Павла Ивашко, Константина Толоконникова и Елены Коробкиной, которые до сентября были в международном пуле и тестировались IAAF. Осенью их из этого пула убрали, а в российские не внесли. Возникает «окно» в несколько месяцев. Можно было бы допустить, что про них просто забыли в спешке. Но это четыре человека, а в пулах нет пятнадцати чемпионов страны! Про всех забыли?
Низкие результаты
Действительно, некоторых из спортсменов, например мужчин-спринтеров, могли не включить, потому что не видят смысла тратить на них место в пуле, ведь весьма вероятно, что они не смогут выполнить квалификационный норматив на континентальное первенство. Если так, это печаль другого типа: неужели титул чемпиона России по легкой атлетике девальвировался настолько, что это даже недостойно внимания допинг-контроля?
Саботаж
Ряд сильных спортсменов могли не включить специально, чтобы гарантированно повезти на чемпионат Европы своих, «правильных и нужных», тех, кто давно включается в пулы и будет иметь международный допуск. Классическая история, перекликающаяся с «решениями тренерского совета» и прочими аппаратными хитростями.
Страх
На чемпионате страны на допинг проверяли не всех. Не исключено, что ответственные лица опасаются: включение в обязательный пул повысит вероятность очередных положительных проб.
Что делать?
Автор донес эту информацию до РУСАДА и получил такой комментарий:
У РУСАДА есть процедура пересмотра пулов, следующая будет в январе. Мы обязательно учтем все факторы, в том числе и этот, но гарантировать, что спортсмены будут включены, не можем. Емкость пулов ограничена, поэтому все решения должны приниматься на основании комплекса обстоятельств, в том числе и переданной информации.
Резюме: даже если ошибку устранят завтра, для допуска любого из перечисленных легкоатлетов на ЧЕ-2018 нужно будет добиться от IAAF изменения критериев в сторону смягчения. Учитывая, что недавно они были ужесточены, подобное развитие ситуации видится маловероятным без плотного сотрудничества ВФЛА и РУСАДА c IAAF, направленного на исправление данного эпического залета.
Фото: Cameron Spencer / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Sascha Steinbach / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Getty Images, РИА Новости/Владимир Астапкович