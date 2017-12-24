IAAF может не допустить 15 чемпионов России на крупнейшие старты сезона. Как так?

Пятнадцать чемпионов России по легкой атлетике, вероятно, не смогут принять участие в чемпионате Европы 2018 года, даже если выполнят квалификационные нормативы и выиграют национальный отбор. Да чего уж там – даже если установят мировые рекорды. «Матч ТВ» пытается разобраться в причинах.

Для того, чтобы любой из наших спортсменов мог принять участие в международных соревнованиях, ему надо получить индивидуальный допуск от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Новейшие правила допуска были опубликованы 11 декабря, и вот одно из обязательных условий этих правил:

Период, в течение которого заявитель обязан входить в пул тестирования и подлежать контролю, соответствующему Кодексу ВАДА, должен составлять 12 месяцев подряд до даты соревнования, на которое требуется допуск.

Говоря проще, российские спортсмены, планирующие принять участие в чемпионате Европы-2018, который пройдет в Берлине в начале августа, за год до этого старта должны были быть включены в список тех, кто указывает свое местонахождение каждый день. И кого могут проверить, приехав домой, на тренировку, в аэропорт - куда угодно. Без предупреждения. Только в случае года непрерывного (это важно) нахождения в таких списках можно рассчитывать на допуск к участию в континентальном первенстве.

Проблема

На конец 2017 года пятнадцать действующих чемпионов России по легкой атлетике среди мужчин и женщин не включены в опубликованные списки пулов тестирования. Таких списков три: международный (тестирует IAAF) и два российских (тестирует РУСАДА). Перечисленных ниже атлетов нет ни в одном из них:

Анна Авдеева – толкание ядра

Мария Громышева – многоборье

Александр Ефимов – 200 метров

Павел Ивашко – 400 метров

Елена Коробкина – 1500 метров

Анастасия Николаева – 100 метров с барьерами

Денис Огарков – 100 метров

Анастасия Полищук – 200 метров

Елена Седова – 10 000 метров

Дмитрий Тарабин – метание копья

Константин Толоконников – 800 метров

Валерия Храмова – 400 метров с барьерами

Алексей Худяков – метание диска

Константин Шабанов – 110 метров с барьерами

Максим Якушев – 3000 метров с препятствиями

Это означает, что, даже если их включат в эти списки завтра, на чемпионат Европы они, скорее всего, не поедут, потому что делать это нужно было сразу же после летних первенств страны. У многоборцев - в июне, у остальных – в июле. Не забудьте, IAAF требует непрерывного нахождения в тестируемых пулах в течение года.

Почему?

Халатность

Скорее всего, именно о ней идет речь в случае Дмитрия Тарабина, Павла Ивашко, Константина Толоконникова и Елены Коробкиной, которые до сентября были в международном пуле и тестировались IAAF. Осенью их из этого пула убрали, а в российские не внесли. Возникает «окно» в несколько месяцев. Можно было бы допустить, что про них просто забыли в спешке. Но это четыре человека, а в пулах нет пятнадцати чемпионов страны! Про всех забыли?

Низкие результаты

Действительно, некоторых из спортсменов, например мужчин-спринтеров, могли не включить, потому что не видят смысла тратить на них место в пуле, ведь весьма вероятно, что они не смогут выполнить квалификационный норматив на континентальное первенство. Если так, это печаль другого типа: неужели титул чемпиона России по легкой атлетике девальвировался настолько, что это даже недостойно внимания допинг-контроля?

Саботаж

Ряд сильных спортсменов могли не включить специально, чтобы гарантированно повезти на чемпионат Европы своих, «правильных и нужных», тех, кто давно включается в пулы и будет иметь международный допуск. Классическая история, перекликающаяся с «решениями тренерского совета» и прочими аппаратными хитростями.

Страх

На чемпионате страны на допинг проверяли не всех. Не исключено, что ответственные лица опасаются: включение в обязательный пул повысит вероятность очередных положительных проб.

Что делать?

Автор донес эту информацию до РУСАДА и получил такой комментарий:

У РУСАДА есть процедура пересмотра пулов, следующая будет в январе. Мы обязательно учтем все факторы, в том числе и этот, но гарантировать, что спортсмены будут включены, не можем. Емкость пулов ограничена, поэтому все решения должны приниматься на основании комплекса обстоятельств, в том числе и переданной информации.

Резюме: даже если ошибку устранят завтра, для допуска любого из перечисленных легкоатлетов на ЧЕ-2018 нужно будет добиться от IAAF изменения критериев в сторону смягчения. Учитывая, что недавно они были ужесточены, подобное развитие ситуации видится маловероятным без плотного сотрудничества ВФЛА и РУСАДА c IAAF, направленного на исправление данного эпического залета.

Фото: Cameron Spencer / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Sascha Steinbach / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Getty Images, РИА Новости/Владимир Астапкович