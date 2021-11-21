Медведев проиграл финал. У него был шанс превзойти рекорд Давыденко

Зверев готовится обойти Медведева и Джоковича в рейтинге.

Зверев готовится обойти Медведева и Джоковича в рейтинге.

Третья ракетка мира немец Александр Зверев выиграл Итоговый турнир АТР в Турине, победив в финале вторую ракетку мира россиянина Даниила Медведева — 6:4, 6:4. Зверев стал двукратным победителем Итогового турнира, а Медведев не смог защитить титул, завоеванный в 2020 году.

Напомним, как прошли теннисисты путь к финалу:

На групповом этапе Медведев и Зверев оказались в одной группе

Медведев выиграл все три матча (у Зверева, Роберта Хуркача и Янника Синнера, заменившего по ходу турнира Маттео Берреттини) и с первого места вышел в полуфинал

Зверев в группе уступил Медведеву, одержал победы над Берреттини и Хуркачем и квалифицировался в полуфинал со второго места

В полуфинале Медведев легко разделался с Каспером Руудом — 6:4, 6:2

В другом полуфинале Зверев в тяжелейшем матче вырвал победу у первой ракетки мира Новака Джоковича — 7:6, 4:6, 6:3

Каким получился финал

В финале Зверев уверенно обыграл Медведева. Немецкий теннисист не давал шансов сделать брейк на своей подаче — он выигрывал подачу преимущественно при счете 40:0 или 40:15. Медведев же в начале обоих сетов отдал по разу свою подачу и в целом был далек от своей лучшей игры, что и предопределило исход матча — 6:4, 6:4. Зверев сделал восемь эйсов, на счету Медведева — лишь три.

Подача Зверева (грозное оружие, о котором перед финалом предупреждал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев) сработала, как и в полуфинале против Джоковича. Причем у Зверева перед матчем с Медведевым было меньше времени на отдых — немец закончил свой полуфинал в районе полуночи по местному времени, в то время, когда россиянин уже наверняка ложился спать.

Теперь счет личных встреч между теннисистами равный — 6-6. До финала Итогового турнира Медведев победил Зверева пять раз кряду.

Следующая цель Зверева — Большой шлем

Этой победой Зверев сделал серьезную заявку на то, чтобы потеснить Медведева и Джоковича в рейтинге АТР. Для 24-летнего теннисиста этот титул стал шестым в текущем сезоне и 19-м в карьере. Также в этом году Зверев выиграл Олимпиаду в Токио в одиночном разряде. Сейчас он нацелен на турниры Большого шлема, которые пока ему не покорялись. Его лучший результат — выход в финал US Open-2020.

Медведев же не смог превзойти другого российского теннисиста Николая Давыденко, который тоже играл в двух финалах Итогового турнира подряд, но в одном уступил. Теперь у обоих по одной победе и по одному проигранному финалу.

К сожалению, очередной блестящей осени у Даниила не получилось. Все самые важные достижения Медведевым были добыты в это время года: серия финалов в 2019-м, в том числе первый финал на Шлеме, в 2020-м — победа на Итоговом турнире. Но у лучшего российского теннисиста есть все шансы реабилитироваться в составе национальной команды на Кубке Дэвиса в Испании, который стартует уже 25 ноября.

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