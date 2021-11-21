Медведев обожает ризотто, а Зверев — отбивную по-милански. Итальянские повара открывают секреты теннисистов

От сладкого все отказались.

От сладкого все отказались.

21 ноября завершится Итоговый турнир ATP, который традиционно закрывает мужской теннисный сезон

В этом году турнир принимает итальянский Турин

В финале российский теннисист Даниил Медведев (действующий победитель Итогового турнира) сыграет с немцем Александром Зверевым , который накануне остановил первую ракетку мира Новака Джоковича

У Джоковича очень строгая диета, блюда он просит подавать теплыми

Знаете, что помогло Даниилу Медведеву выйти в финал Итогового турнира ATP? «Ризотто алла пармиджана!» — уверены итальянцы. Сразу после тяжелого матча с Янником Синнером Медведев попросил приготовить ему ризотто, еще до начала виртуальной пресс-конференции.

— После игры я всегда стараюсь сразу съесть что-то, содержащее углеводы и протеины, — рассказал Даниил после поединка. — Так что обычно я ем пасту или рис с мясом. Стараюсь всегда как-то это миксовать, потому что питаться одним и тем же на протяжении недели невозможно.

Каспер Рууд, которого Медведев обыграл в полуфинале, признался в любви к итальянской кухне: «Здесь, в Пьемонте, большие виноградники и культура вина, но вино я не пью. А вот трюфель очень люблю, сейчас как раз сезон, и мне удалось его попробовать. Очень вкусно, в разных вариациях — с пастой или ризотто. Пиццу я тоже люблю. Вообще, обожаю итальянскую кухню. Когда я куда-то приезжаю, то всегда стараюсь найти лучший итальянский ресторан в городе. Ну и, уж приехав сюда, я, конечно, обнаружил здесь для себя потрясающее место, куда, надеюсь, вернусь еще не раз».

В воскресенье соперником Медведева по финалу станет Александр Зверев, его слабые места мы теперь тоже знаем: «Саше очень нравится отбивная по-милански (котолетта алла миланезе. — «Матч ТВ»), — рассказывает Миша Зверев, брат и тренер теннисиста. — Обычно он ест много курицы и совсем не употребляет в пищу красное мясо». Кстати, в классическом варианте котолетта алла миланезе готовится из говядины, но вариации из курицы тоже возможны.

Фото: © Parkolimpico

О предпочтениях других теннисистов нам рассказал директор ресторана при тренировочном центре «Спортинг» Джанлука Бернарди, выполнявший также функции фуд-продюсера:

— Мы согласовали меню с итальянской федерацией тенниса, которая сообщила нам обо всех запросах игроков. Старались следовать всем указаниям спортсменов, стремились предлагать каждый день большое разнообразие блюд, исходя из предпочтений наших гостей.

Несколько месяцев назад команда Новака Джоковича прислала нам электронное письмо с указанием его пожеланий. Он придерживается веганской диеты, сосредоточившись в основном на киноа, полбе, овсе и черном рисе. Единственным исключением из правил за все восемь раз, что он ел у нас, стала тушеная треска без приправ. В частности, Джокович очень строг к приготовлению киноа (злак с большим количеством белка. — «Матч ТВ»), он хотел видеть ее в классическом варианте, без каких-либо добавлений, как и все любители чистого вкуса. Вообще, его диета очень строгая: паста без глютена с добавлением овощей и минимальным количеством заправки. Все блюда, которые он ест, Новак просит подавать теплыми — не холодными и не горячими.

А во вторник он очень обрадовал нас своим присутствием, потому что после обеда еще два часа оставался здесь со своим персоналом и играл в настольные игры.

Фото: © Parkolimpico

Рублеву нравится филе норвежского лосося и итальянские сыры

А вот россияне, да и остальные теннисисты, не предъявляли организаторам каких-либо особенных требований. «Даниилу Медведеву очень нравится ризотто, правда, один раз он все же съел пасту «алла аматричана» (с итальянским соусом, основными компонентами которого являются аналог бекона гуанчиале, сыр пекорино и помидоры. — «Матч ТВ»), — продолжает Бернарди. — Янник Синнер с удовольствием ел лазанью перед матчем с россиянином. Маттео Берреттини любит рыбу на гриле. Андрею Рублеву также нравится рыба, особенно филе норвежского лосося. Еще он большой любитель сыра, ему очень нравилась наша буррата (итальянский свежий сыр, изготавливаемый из сливок и молока буйволицы или коровы. — «Матч ТВ»)».

Знаменитые итальянские сыры теннисисты пробовали уже в фойе «Пала Альпитур». Однако доступ туда строго ограничен: кроме игроков могут попасть лишь гости вип-зоны и только при наличии свежего теста ПЦР.

Для того чтобы кормить свежим сыром лучших теннисистов планеты, в Турин из Базиликаты (один из регионов Южной Италии, специализирующийся на сырах. — «Матч ТВ») приехал Бьяджо Флоро, мастер по изготовлению моцареллы и бурраты. «Для меня было честью удивить и порадовать самых сильных теннисистов мира. Их «вау» после того, как они отведали мои сыры, я никогда не забуду», — признается Бьяджо.

Сказанному Флоро охотно веришь, ведь он работал на многих крупных мероприятиях, например, на второй свадьбе певца Эроса Рамазотти, не раз сотрудничал с «Ювентусом» и «Миланом», а совсем недавно удивлял своим сыром пилотов «Формулы-1» на этапе Гран-при в Монце.

«Теннисистам больше всего нравится буррата, особенно посыпанная сверху трюфелем, — продолжает Бьяджо. — За два часа до выхода на поле против Рууда Медведев съел бурратину (маленькая буррата. — «Матч ТВ») и немного салата. Как мне кажется, эти блюда пошли ему на пользу, учитывая результат. А Стефанос Циципас в первые дни соревнований приходил вместе со своим отцом и съел очень много бурратины, а также рулетик из моцареллы с рукколой, который мы приготовили непосредственно по его просьбе.

Единственным, кто не ел ни моцареллу, ни буррату, был Джокович, но все равно он был очень мил и приветлив с нами. Помню, он попросил, чтобы мы приготовили ему салат с тремя помидорами, не с четырьмя, а именно с тремя. И еще ему очень понравилась наша овсянка. В пятницу прямо здесь у нас он встретился с Паоло Мальдини, а несколько дней назад — со Златаном Ибрагимовичем».

Фото: © Parkolimpico

Ибрагимович напугал шуткой и остался доволен собой и едой

Кстати, об Ибрагимовиче. После встречи с Джоковичем и перед матчем Медведев — Зверев швед поужинал в ресторане «Ла Креденца» Джованни Грассо, который на время соревнований переехал из маленького городка рядом с Турином в «Пала Альпитур».

«Если я плохо ем, то буду очень зол», — пошутил Ибра, входя в ресторан, чем очень напугал обладателя звезды Мишлен повара Игоря Маккиа и его су-шефа Ивана Онорато. Выходил из ресторана Ибрагимович, уже широко улыбаясь: съел приготовленное при низкой температуре яйцо, подаваемое с трюфелем Альба, аньолотти (итальянская паста с начинкой из мяса, яиц и сыра. — «Матч ТВ») на салфетке, посыпанные трюфелем, телячьи щечки и десертом на базе классического джандуйотто (конфеты на основе шоколадно-ореховой пасты. — «Матч ТВ»). А запил все это доброй коллекцией вин.

Фото: © Parkolimpico

К слову, никто из игроков на протяжении всего турнира не ел сладкое. Хотя перед стартом соревнований Медведев показывал в сторис панна-котту (североитальянский десерт из сливок, сахара, желатина и ванили. — «Матч ТВ»).

— Честно признаюсь, я люблю жареное и все то, что называют нездоровой пищей, — рассказывал Медведев на пресс-конференции. — Пока идет турнир, я стараюсь питаться максимально правильно и строго соблюдаю диету, но до начала турнира у меня есть несколько дней, чтобы поесть то, что хочется. В Турине я съел несколько панна-котт и тирамису, и они были очень неплохи.

Сможет ли Даниил Медведев побаловать себя десертом и отведать свое любимое ризотто еще раз уже после финала?

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