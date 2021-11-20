В Китае уже две недели не могут найти теннисистку. Она обвиняла в домогательствах бывшего чиновника

Скандал может выйти за пределы теннисного сообщества и сказаться даже на Олимпиаде.

Скандал может выйти за пределы теннисного сообщества и сказаться даже на Олимпиаде.

Если рассказать эту историю человеку, который не следит за новостями, то он может подумать, что вы спойлерите следующий сезон «Настоящего детектива». Но случай с Пэн Шуай подтверждает: жизнь пишет самые сильные сценарии. К сожалению, даже если речь идет о психологическом триллере.

2 ноября в китайской социальной сети Weibo вышел пост за авторством китайской теннисистки Пэн Шуай, в котором она обвинила 75-летнего Чжана Гаоли, бывшего вице-премьера государственного совета КНР и члена Постоянного комитета Политбюро, в принуждении к сексу.

Со слов Шуай, она познакомилась с Чжаном 10 лет назад. У них завязался роман, который резко оборвался, когда политик занял место в государственном совете Китая. В 2017 году Чжан вышел в отставку, а вскоре связался с Шуай и пригласил ее на партию в теннис, в которой принимала участие и жена чиновника.

После игры все трое поехали домой к бывшему вице-премьеру, пообедали, а затем Чжан выпроводил жену за дверь и начал домогаться Шуай.

«Мне было очень страшно. Я не давала согласия на секс и все время плакала», — написала теннисистка.

После этой встречи роман возобновился, но стал тайным — Чжан не собирался разводиться, хотя жена все знала, и все время подозревал теннисистку в том, что она записывает их встречи на диктофон или скрытую камеру.

«Я знаю, что человек в вашем положении, вице-премьер Чжан Гаоли, может ничего не бояться. Но даже если я как будто швыряю в скалу яйца или лечу мотыльком на огонь, нанося себе вред, я расскажу о вас правду», — написала Шуай.

Пост был удален из социальной сети в течение 30 минут. Столь же оперативно были вычищены скриншоты поста и ссылки на него, а также любые результаты поисковиков по именам Пэн и Чжана. На странице теннисистки в Weibo отключили комментарии ко всем постам.

Через 10 дней после инцидента спохватилось мировое теннисное сообщество — Пэн Шуай не выходила ни с кем на связь. Французские теннисисты Николя Маю и Ализе Корне запустили хештег #WhereIsPengShuai («где Пэн Шуай») и потребовали от теннисных ассоциаций разобраться с этим вопросом. Хештег поддержали все действующие звезды тенниса — от Новака Джоковича и Даниила Медведева до Серены Уильямс и Наоми Осаки.

Глава WTA (женской ассоциации тенниса) Стив Саймон запустил расследование и пригрозил, что лишит Китай права проведения всех турниров под эгидой своей федерации, а таковых наберется целая дюжина, включая финальный тур в Шэньчжене.

Министр иностранных дел Китая Чжао Лицзянь на прямой вопрос о местонахождении теннисистки заявил, что это «не дипломатический вопрос» и он «не в курсе проблемы». В китайской ассоциации тенниса Саймона заверили, что Шуай ничего не угрожает, она находится в Пекине и отдыхает.

Публика продолжала требовать выхода на сцену самой Пэн Шуай, и 17 ноября китайский телеканал China Global Television Network в своем аккаунте в твиттере опубликовал публичное письмо якобы от Шуай в адрес Саймона.

«Информация в той публикации, включая обвинения в сексуальных домогательствах, не соответствует действительности. Я никуда не пропала, и мне ничего не грозит. Я отдыхаю дома, все хорошо», — написано в заявлении.

В подлинность письма не поверил никто. Пользователи интернета обращали внимание на курсор, запечатленный на скриншоте письма, который обычно появляется при написании или редактуре документа. Знакомые Шуай утверждали, что стиль письма и подбор слов совершенно не похожи на нее.

«Заявление, опубликованное китайскими медиа, только подогрели мое беспокойство относительно местонахождения и безопасности Пэн Шуай. Ей должны позволить говорить открыто, без какого-либо запугивания», — отреагировал глава WTA.

Вчера в дело включился Белый дом. Пресс-секретарь Джен Псаки заявила о «серьезном беспокойстве» в связи с исчезновением звезды тенниса и потребовала провести «полное и независимое расследование» случившегося. Накануне президент США Джо Байден уже упоминал о возможном бойкоте зимних Олимпийских игр в Пекине из-за нарушения прав человека в Китае.

Когда запрос властям Китая по поводу местонахождения Шуай пришел из ООН, появились новые «свидетельства» того, что с теннисисткой все в порядке. Ведущий журналист все того же китайского телеканала CGTN сообщил, что Шуай опубликовала фотографии в мессенджере WeChat своему другу, и тот поделился ими с редакцией телеканала.

На фото Шуай предположительно находится дома. «Счастливых выходных», — написала теннисистка своему другу.

Этим Китай тоже никого не убедил. Судя по тому, что судьба Шуай интересует уже не только теннисистов, а все мировое сообщество, вскоре министру иностранных дел уже не удастся сослаться на то, что вопрос, мол, не политический.

История с исчезновением Пэн Шуай развивается перед нашими глазами, но уже сейчас можно сделать два глобальных вывода и задать один важный вопрос.

Вывод первый: европейский тренд #MeToo изменил китайское общество. Как пишет Washington Post, еще несколько лет назад китайских феминисток задерживала полиция, а обвинения женщин в сексуальных домогательствах в адрес профессоров университетов, звезд телеэкрана или чиновников просто замалчивались.

Но этим летом в Китае прогремели два дела. Китайско-канадскую поп-звезду Криса Ву обвинили в изнасилованиях сразу несколько молодых женщин — полиция его задержала. Один из менеджеров высшего звена корпорации Alibaba был уволен после того, как молодая сотрудница обвинила его в изнасиловании.

Оба дела широко обсуждались в интернете, а государственные СМИ раскритиковали аморальное поведение статусных мужчин. Заявление Шуай вывело китайское движение #MeToo на новый уровень — раньше члены правительства Китая (пусть и бывшие) считались кастой неприкасаемых.

Вывод второй: спорт наконец-то перестал бояться потерять китайские деньги. Два года назад генменеджер клуба НБА «Хьюстон Рокетс» Дэрил Мори опубликовал твит, в котором поддержал борцов за независимость Гонконга. В ответ на это в Китае перестали транслировать игры предсезонки НБА. «Рокетс» пытались оправдаться, мол, мнение генменеджера может не совпадать с мнением клуба и тем более всей баскетбольной ассоциации. Стало понятно, что у моральных принципов тоже есть ценник.

А сейчас Стив Саймон рассказал CNN о том, что готов отменить все турниры WTA в Китае, несмотря на то что в 2019 году призовые от этих турниров составили 30,4 миллиона долларов, а контракты на проведение турниров в Шэньчжене прописаны до 2030 года. И, скорее всего, Саймон получит поддержку со стороны спортсменов.

«Мне никогда не нравилось играть в Китае: там ужасные условия, а воздух такой грязный, как будто выкуриваешь три пачки сигарет за матч», — заявила французская теннисистка Ализе Корне.

Наконец, главный вопрос — как случай с Шуай повлияет на проведение Олимпиады, до которой остается меньше трех месяцев.

Абстрактное беспокойство за нарушение прав человека — это одно дело. И совсем другое, когда есть реальный человек, о чьей судьбе беспокоится уже не только теннисное, а все спортивное сообщество.

Если США искали повод пойти на новый политический конфликт с Китаем и выглядеть при этом правыми в глазах остального мира, то это идеальный информационный повод. А вот все, кто будет в таких обстоятельствах делать вид, что ничего не произошло, понесут серьезные репутационные потери.

Как показывает жизнь, не важно, кто убил Марка. Важно, где сейчас Пэй Шуан.

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