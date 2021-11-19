Медведев и Джокович идут к очередному финалу. Кто им может помешать?

Россиянин и серб дружат, но на корте между ними всегда настоящая война.

Россиянин и серб дружат, но на корте между ними всегда настоящая война.

Мужской итоговый турнир, проходящий в Турине, близок к кульминации. В субботу, 20 ноября, состоятся полуфинальные поединки, в воскресенье — финал.

Велика вероятность, что в титульном матче вновь сойдутся серб Новак Джокович и россиянин Даниил Медведев. В этом сезоне они уже трижды играли между собой в финалах — на турнирах «Большого шлема» в Австралии и США, а также на «Мастерсе» в Париже. Со счетом 2:1 в сезоне-2021 ведет Новак. Общий счет противостояния — 6:4 в пользу серба.

Матчи Джоковича и Медведева стали новой теннисной классикой. И пока они занимают первые две строчки рейтинга ATP, их встречи на турнирах возможны только в финале.

Однако на Итоговом турнире другой формат. Если бы один теннисист занял в своей группе второе место, а другой — первое, то Новак и Даниил сошлись бы в полуфинале. Но больших сюрпризов не произошло.

Как прошел групповой этап Итогового турнира?

Джоковича и Медведева, как положено для первых номеров, развели по разным группам. Новаку в соперники достались Стефанос Циципас, россиянин Андрей Рублев и норвежец Каспер Рууд, а Даниилу — немец Александр Зверев, итальянец Маттео Берреттини и поляк Хуберт Хуркач.

Но на предпоследний турнир сезона не у всех хватило сил. В первом туре Берпеттини не смог доиграть встречу со Зверевым из-за травмы мышц живота. В результате Кубок Дэвиса ему тоже придется пропустить. В Турине его заменил другой итальянец Янник Синнер.

Снялся из-за травмы локтя Циципас. Он провел один матч против Рублева, в котором россиянин победил. А дальше грека заменил британец Кэмерон Норри. Таким образом, в четвертый раз в истории были использованы две замены. Ранее подобное случалось в 1997, 1998 и 2005 годах.

На турнир экстренно вызвали третьего запасного — Аслана Карацева, который пока в Турине в роли зрителя.

Медведев и Новак досрочно обеспечили себе первое место в своих группах. Новак в двух сетах обыграл Рууда и Рублева, а Даниил провел два тяжелых трехсетовых поединка против Хуркача и Зверева. Но благодаря успешному выступлению на старте, заключительные матчи группового этапа для обоих теннисистов уже не имели турнирного значения.

Третьим в полуфинал пробился Зверев, который обыграл Берретини и Хуркача. Последнее место в плей-офф досталось Рууду. Норвежец был сильнее Норри и Рублева. В матче с россиянином все решилось на тай-брейке в третьем сете, в котором победил Каспер.

Какая статистика встреч Джокович — Зверев и Медведев — Рууд?

Для Джоковича и Зверева это третий полуфинал в сезоне. Если самый тяжелый удар в 2021-м сербу нанес Медведев, когда обыграл его на US Open и не дал завоевать календарный Большой шлем, то на втором месте в списке обидных поражений Новака в сезоне будет полуфинал на Играх в Токио. Именно Зверев остановил Джоковича на пути к олимпийской мечте — 1:6, 6:3, 6:1.

Общий же счет встреч в пользу серба — 7:3. Последняя победа тоже за Новаком — в полуфинале US Open он обыграл немца в пяти сетах. Лишь один раз до этого теннисисты играли между собой в Италии. Причем это была их первая встреча. На «Мастерсе» в Риме Зверев был сильнее — 6:4, 6:3.

У Медведева и Рууда всего две встречи между собой. Первая — в конце 2020 на ATP Cup, вторая — в этом сезоне на турнире в Мальорке. В обоих матчах победу в двух сетах одержал россиянин.

Что Джокович и Медведев говорят друг про друга?

Как уже было сказано ранее, Медведев нанес Джоковичу самое обидное поражение в сезоне, а может быть даже в карьере. На US Open-2021 только победа над россиянином отделяла Новака от календарного Большого шлема — победы на всех четырех турнирах Большого шлема в течение одного сезона. Это достижение в мужском теннисе покорялось только Роду Лейверу в 1969 году.

Но теннисисты, кажется, не стали врагами. Наоборот, во всех интервью они очень уважительно высказываются друг о друге.

После победы на «Мастерсе» в Париже в этом году Новак написал много приятных слов о Данииле в своем инстаграме:

«Что я люблю и уважаю в Данииле, так это его стремление всегда быть тем, кем он на самом деле является. Он старается быть собой. Неважно, что думают другие, что они говорят или ждут от него, — сердце Даниила и его разум всегда под контролем. Он измеряет поступки, полагаясь на свои ценности. Когда я вижу людей, которые стараются быть самими собой и упорно трудятся каждый день, то знаю, что они стремятся к величию. С нетерпением жду новых встреч с тобой, Даниил. Я знаю, что с тобой мне легко не будет, и рад, что у меня есть такой прекрасный соперник, как ты».

Даниил тоже всегда тепло отзывается о своем главном на сегодняшний день сопернике, часто ставит его в пример.

«Через десять лет после того, как он закончит карьеру, появятся люди, которые только начнут смотреть теннис. Я не видел, как играет Сампрас, я был слишком маленький — но слышал, что это было потрясающе. То же самое будет и с Джоковичем. Появятся новые люди, которые просто почитают Википедию или что-то еще, узнают, какими были результаты, кто дольше всех держался на первом месте. В итоге они везде увидят Новака. И тогда люди начнут понимать и говорить: то, чего он добился, — это просто потрясающе», — говорил Медведев в интервью Reuters в начале ноября.

Вероятно, финал US Open-2021, наоборот, сблизил двух первых номеров рейтинга. Перед «Мастерсом» в Париже они впервые провели совместную тренировку. После нее Медведев даже сказал, что может назвать Джоковича другом. В финале парижского турнира Даниил проиграл, написав в инстаграме: «Я думаю, нам не стоит больше тренироваться друг с другом». Новак ответил в комментариях смеющимся смайликом.

Когда вероятна следующая встреча Даниила и Новака?

Уже через полторы недели. Оба теннисиста включены в составы своих сборных на Кубок Дэвиса. По регламенту первые номера команд должны играть между собой. Российская команда попала на турнире в группу А, сербская — в группу F. Таким образом, вариантов встречи Медведева и Джоковича несколько:

• В четвертьфинале, 2 декабря. Если Россия выиграет группу, а Сербия станет одной из двух лучших команд, занявших второе место.

• В полуфинале, 4 декабря. Если Россия и Сербия выиграют свои группы, а после победят своих соперников в четвертьфинале.

• В финале, 5 декабря. Если Россия и Сербия будут двумя лучшими командами, занявшими в группах вторые места. Или Россия станет лучшей второй, а Сербия — выиграет в своей группе.

За матчами Кубка Дэвиса-2021 следите с 25 ноября по 5 декабря на телеканалах холдинга «Матч ТВ» и на нашем сайте.

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