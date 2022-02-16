Лыжи: Непряева и Ступак в погоне за еще одной медалью Пекина. Онлайн

Болеем за наших девушек, у которых неплохие шансы на попадание в топ-3.

Болеем за наших девушек, у которых неплохие шансы на попадание в топ-3.

В среду на Олимпиаде в Пекине будут разыграны медали в женском командном спринте. Полуфиналы стартуют в 10:15 по московскому времени, финал — в 12:15

по московскому времени, финал — в Россия будет представлена дуэтом Наталья Непряева — Юлия Ступак . У Непряевой есть шанс выиграть уже третью медаль на этой Олимпиаде

— . У Непряевой есть шанс выиграть уже третью медаль на этой Олимпиаде Всего в Пекине российская лыжная команда завоевала уже семь медалей: пять у мужчин (два золота, два серебра и одна бронза) и две у женщин (серебро и золото)

За мужским командным спринтом можно следить здесь

Главные события

11:06 Впервые Россия при передачи эстафеты не первая. Но в топ-4 мы будем почти точно:

1. Финляндия, 2. Россия + 0,2, 3. Норвегия + 0,4, 4. Швеция + 1,1, 5. Франция + 11,8, 6. Польша + 14,4

11:02 Шведки пошли в атаку, но россиянки пока не отдают лидерство. Сзади очень близко еще три соперницы:

1. Россия, 2. Швеция + 0,2, 3. Финляндия + 0,4, 4. Норвегия + 0,5, 5. Франция + 1,4, 6. Польша + 8,8

10:58 Определяется у нас потихоньку первая шестерка, но пока ничего непонятно по поводу финалистов.

1. Россия, 2. Финляндия + 0,5, 3. Норвегия + 0,6, 4. Швеция + 1,6, 5. Польша + 2,8, Франция + 3,6

10:53 Очень хороший темп в начале забега показывают лыжницы. Россиянки продолжают лидировать:

1. Россия, 2. Финляндия + 0,1, 3. Франция + 0,8, 4. Норвегия + 0,8, 5. Швеция + 1,1, 6. Италия + 1,7

10:50 После первой передачи эстафеты лидирует российская пара. Главные конкурентки идут рядом.

1. Россия, 2. Норвегия + 0,4, 3. Финляндия + 0,4, 4. Швеция + 1,2, 5. Италия + 2,4, 6. Польша + 2,5

10:45 СТАРТ! Начался второй полуфинальный забег, в котором участвует сборная России. Непряевой и Ступак нужно попасть в топ-4, либо по времени быть в числе лучших десяти команд по итогам обоих забегов.

10:39 ФИНИШ. Итоги первого полуфинала. Дальше точно проходят Германия, США, Австрия и Швейцария. Судьба Китая и Канады решится по итогам второго полуфинала.

1. Германия – 23:02,0

2. США + 4,1

3. Австрия + 6,3

4. Швейцария + 28,8

5. Китай + 41,9

6. Канада + 1:07,7

10:36 Перед финишем первая тройка окончательно сформировалась, но кто займет две первые позиции? Напомним, два первых места в полуфинале выходят в финал:

1. Австрия, 2. США + 0,4, 3. Германия + 0,9…4. Швейцария + 27,4, 5. Китай + 35,9, 6. Канада + 54,2

10:32 После четвертой передачи эстафеты США вернули себе лидерство, а Швейцарии удалось подобраться к топ-2:

1. США, 2. Германия +0,6, 3. Австрия + 1,3, 4. Швейцария + 5,6, 5. Канада + 18,1, 6. Китай + 18,3

10:27 У нас смена лидера. Отваливаются еще три сборные и у нас остается три претендента на финал:

1. Австрия, 2. Германия + 0,2, 3. США + 0,8…4. Швейцария + 12,4, 5. Китай + 14,8, 6. Канада + 16,7

10:24 Американки продолжают лидировать. Потихоньку начинает формироваться топ-6 этого забега:

1. США, 2. Австрия + 0,3, 3. Германия + 1,2, 4. Канада + 1,4, 5. Словения + 1,9, 6. Швейцария + 1,9

10:20 После первой передачи эстафеты лидируют американки. Пока разрывы небольшие:

1. США, 2. Австрия + 0,7, 3. Словения + 0,7, 4. Канада + 1,7, 5. Германия + 1,7, 6. Швейцария + 1,7

10:15 СТАРТ! Стартует первый полуфинальный забег. В среднем команды успевают пробежать всю дистанцию за 16-17 минут. Хотя на трассе в Чжанцзякоу темп может быть чуть медленнее обычного. Напомним, что россиянки бегут во втором полуфинале.

10:10 Напомним, что Непряева в Пекине уже выиграла две медали: серебро в скиатлоне и золото в эстафете. Ступак также внесла свой вклад в победную эстафету.

10:00 Главный фаворит сегодняшнего спринта – команда Швеции в составе Йонны Сундлинг и Майи Далквист. Они взяли золото прошлогоднего ЧМ и выиграли единственную гонку на Кубке мира этого сезона. Правда, оба раза это был свободный стиль, а не классический.

Четыре года назад в Пхенчхане в женском командном спринте свободным стилем золото неожиданно взяла команда США. Россиянки Непряева и Юлия Белорукова тогда финишировали только на девятом месте.

9:55 Командный спринт пройдет в классическом стиле, поэтому сегодня на лыжню не выйдет героиня женской эстафеты Вероника Степанова, которая специализируется на «коньке».

Каждая из участниц пройдет по три этапа, передавая эстафету своей партнерше по команде.

Первый полуфинал: США, Швейцария, Словения, Германия, Австрия, Канада, Китай, Украина, Белоруссия, Хорватия, Австралия, Турция, Литва

Второй полуфинал: Россия, Швеция, Финляндия, Норвегия, Чехия, Италия, Польша, Франция, Казахстан, Эстония, Корея, Греция, Бразилия, Литва

9:50 Сначала состоятся полуфиналы, по итогам которых определятся десять команд финального забега: по два победителя каждого полуфинала + еще шесть команд с лучшим временем. Российская пара побежит во втором полуфинале. Для Непряевой и Ступак на этом этапе быть не должно. В топ-2, с учетом силы шведок, финнок и норвежек, попасть будет сложно, но по времени россиянки должны проходить в финал.

9:45 Доброе утро! Начинаем наш онлайн женского командного спринта, в котором за медали будет бороться российский дуэт Наталья Непряева — Юлия Ступак.

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