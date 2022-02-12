«Все бегут как карта ляжет, мы бежим как тренер скажет». Олимпийское золото женской эстафеты вернулось в Россию спустя 16 лет!

Мы очень долго этого ждали.

Мы очень долго этого ждали.

Турин, ОИ-2006. Баранова, Куркина, Чепалова и Медведева берут золото женской эстафеты 4×5 км, опережая сборную Германии на 10 секунд.

Проходит 16 лет.

Пекин, ОИ-2022, Ступак, Непряева, Сорина и Степанова берут золото женской эстафеты 4×5 км, опережая сборную Германии на 18 секунд.

Да, нас называли фаворитами, это признавала даже Тереза Йохауг после своей победы в классической разделке, той самой, где Непряеву от бронзы отделила одна сотая секунды, и это было настолько горько, что даже после победы в эстафете Наталья не захотела отвечать на вопрос, компенсирует ли победа то поражение.

Да, у других стран были не настолько ровные команды, да, мы уже доказали, что можем, на этапе КМ в Лиллехаммере, но это было давно, трасса там была на равнине и достаточно плоская. Пекин предложил совершенно другие условия, и на первых гонках к ним не слишком хорошо адаптировались Ступак и Сорина. Состояние Степановой было совершенно непонятно, спринт — не показатель готовности к «пятерке». Что же до Непряевой, которая пока на Играх показывает наилучшую форму из команды, то возникал простой вопрос — не устала ли Наталья, не начала ли уже накапливаться у нее усталость?

Юля Ступак начала свой первый этап очень зло, это было видно даже по движениям:

— Не хотелось играть в тактические игры, хотелось выходить с первых метров, стараться разрывать группу, понимая, что в дальнейшем девушкам тоже придется с этим разбираться. Минус был в том, что немного кончились силы под конец, но получилось дотерпеть и сохранить какой-то отрыв.

То, что Ступак «накрыло», было видно по движениям на втором круге, но она действительно отправила Непряеву на дистанцию с преимуществом в полторы секунды над Германией. Немного, но за лидирующей парой уже был 12-секундный просвет. Юля порвала группу, заставила всех работать на пределе.

Непряева, от которой, наверное, многие ждали ухода от немки «в одни ноги», наоборот, начала консервативно и даже в начале второго круга выпустила соперницу вперед. Сзади что-то пыталась сделать Тереза Йохауг, но ей явно не хватало скоростной выносливости — пять километров это не десять, они бегутся сразу и жестко, Тереза немного не того формата гонщица.

— Тактика была аналогичной Юлиной, старалась идти свою гонку, не обращать внимание, максимально разложить силы и выложиться.

Наталья так и передалась второй, через 4,3 сек после Хеннинг, но передача сложилась так удачно, что Татьяна Сорина почти сразу достала Викторию Карл. На первом же круге стало понятно, что лыжи у Татьяны работают хуже, чем у немки, та накатывала нашу спортсменку. Егор Сорин, супруг и тренер Татьяны, признал:

— Это была самая непредсказуемая эстафета за последние не знаю сколько лет на крупных турнирах. У Тани не самые лучшие кондиции на Олимпиаде.

Сориной помогали только подъемы, в них она уезжала от Карл на 3-5 секунд, но спуски работали в пользу немки. Сама Татьяна, правда, уже после победы сказала, что в принципе не сильно волновалась:

— Не переживала, потому что у меня была задача просто бежать свою гонку на 5 км, как будто с раздельного старта. Неожиданностью было, что мне эстафету передали вместе с немкой, но это было мне на руку. Хотелось спуски отрабатывать вместе. Пыталась убежать на подъеме, но на спусковых частях у меня не получалось сохранить отрыв. Может быть, лыжи не так сработали или я спуски хуже прохожу. Задачу на этап я ставила намного выше, хотелось убежать.

Убежать не получилось, Степанова, которая все это время следила за гонкой через приложение на телефоне, для чего даже пораньше закончила разминку, получила со старта всего пять секунд преимущества. И к концу первого круга растеряла их полностью, медленно подпустив Софи Крель. Но той пришлось догонять, работать, потратить силы, а Степанова явно шла с холодной головой.

— Дальше, на гонке, был уже холодный расчет, как мы и обговаривали с тренером — первый круг спокойно, вработаться, а на втором уже постараться решить все до финиша. Все так и получилось.

Вторым кругом Вероника доказала всем, что ее место в команде, во всяком случае эстафетной, абсолютно заслуженно. И это несмотря на то, что последний месяц, по словам ее тренера Егора Сорина, был непростым — у спортсменки возникли проблемы, о подробностях которых они оба предпочли не распространяться.

— Все бегут как карта ляжет, мы бежим как тренер скажет, — резюмировала Вероника свой этап, да и всю эстафету в целом.

Эту победу сейчас сложно осознать, у Ступак это пока так и не получилось:

— Я не верю. Не знаю, почему девочки в это верят. Но я еще не осознаю, что случилось.

И Юлю можно понять. Да, четыре года назад была бронза, но проиграли 43 секунды, это прилично. В Сочи забежали восьмыми, поймали больше минуты, а затем отобрали и это, аннулировав результат после дисквалификации Юлии Ивановой. В Ванкувере — седьмое место, минута сорок отставания, никаких шансов. Но вдумайтесь, мы уже забыли и Ванкувер, и Сочи, нам уже мало просто пьедестала, вся страна сегодня ждала победы, об этом говорили, можно сказать — требовали.

А они взяли и справились. Золотые наши девушки, всего за четыре сезона вернувшие нам всем веру в то, что наши лыжницы — сильнейшие в мире.

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