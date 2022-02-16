Лыжи: Большунов и Терентьев бьются за победу в мужском командном спринте. Онлайн

Наши лыжники уже собрали большую коллекцию наград, но останавливаться не собираются.

Наши лыжники уже собрали большую коллекцию наград, но останавливаться не собираются.

В среду на Олимпиаде в Пекине будут разыграны медали в мужском командном спринте классическим стилем. Полуфиналы стартуют в 11:15 по московскому времени, финал — в 12:45

по московскому времени, финал — в Россия будет представлена дуэтом Александр Большунов — Александр Терентьев . На этих Играх Большунов завоевал уже три медали, а всего в его коллекции семь олимпийских наград

— . На этих Играх Большунов завоевал уже три медали, а всего в его коллекции семь олимпийских наград Терентьев тоже выиграл медаль на этих играх — в спринте (свободным стилем) он занял третье место

Российская пара — одна из главных фаворитов мужского командного спринта. По традиции, основной конкурент россиян — команда Норвегии

За женским командным спринтом можно следить здесь

Главные события

11:07 Два главных фаворита сегодняшнего командного спринта – Россия и Норвегия. За наших соперников побегут Эрик Вальнес и Йоханнес Клебо. Букмекеры считают, что у норвежцев шансов чуть больше

11:05 Большунов уже вошел в историю отечественных лыж, став рекордсменом по количеству олимпийских медалей (7): к четырем наградам Пхенчхана он добавил два золото и одно серебро в Пекине. Сегодня есть отличный шанс, пополнить свою коллекцию

11:03 Сначала состояться полуфиналы, по итогам которых определятся десять команд финального забега: по два победителя каждого полуфинала + еще шесть команд с лучшим временем. Российская пара побежит во втором полуфинале

Первый полуфинал: Норвегия, Финляндия, Франция, Великобритания, Чехия, Румыния, Канада, Словения, Белоруссия, Корея, Эстония, Австралия, Литва

Второй полуфинал: Россия, Италия, Швеция, Швейцария, Германия, США, Китай, Австрия, Латвия, Польша, Украина, Исландия

11:00 Всем привет! Начинаем наш онлайн мужского командного спринта, в котором за медали будет бороться российский дуэт Александр Большунов — Александр Терентьев

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