Россия в лыжах взяла уже больше золота, чем на трех предыдущих Олимпиадах. Мы подсчитали награды за всю историю

Фиксируем успехи российских лыжников в Пекине и вспоминаем выступление на предыдущих Играх.

Фиксируем успехи российских лыжников в Пекине и вспоминаем выступление на предыдущих Играх.

В воскресенье мужская сборная России в составе Алексея Червоткина, Александра Большунова, Дениса Спицова и Сергей Устюгова выиграла эстафетную гонку на Олимпиаде в Пекине

Накануне эстафету выиграла наша женская сборная. А всего на этой Олимпиаде на счету российской лыжной команды уже семь наград: три золота, три серебра и одна бронза

Три из четырех золотых медалей России в Пекине добыто лыжниками. Если брать общее количество медалей в неофициальном командном зачет, то лыжная команда взяла 7 из 17

У нас уже семь наград и сразу три золота

На этих Играх состоялось уже восемь лыжных гонок — по четыре у женщин и мужчин. Открывал программу женский скиатлон, в котором серебро выиграла Наталья Непряева. Соперничать с норвежкой Йохауг сейчас в индивидуальных гонках, если речь не о спринте, практически невозможно, поэтому второе место Непряевой в первой гонке Олимпиады — несомненный успех. Плюс он был важен в психологическом плане для нашей команды — чем раньше появляется первая медаль, тем легче в дальнейшем всей команде.

В прошлое воскресенье героем стал Александр Большунов, который не оставил никому шансов в скиатлоне. В этой дисциплине россияне не побеждали с 2006 года, когда на верхнюю ступень пьедестала поднялся Евгений Дементьев. Большунов после четырех медалей в Пхенчхане с ходу взял высшую награду на следующей Олимпиаде, которая стала для него первой в карьере. В той же гонке блестяще выступил и Денис Спицов, финишировавший вторым.

Большунов понимал, что его шансы взять медаль в разделке гораздо выше, чем в спринте, хотя четыре года назад он и выиграл бронзу в этом виде программы (правда, классикой, а не «коньком»). В итоге Александр пропустил гонку, но Россия и тут не осталась без награды: Александр Терентьев стал третьим. Большунов же действительно выиграл серебро в разделке на 15 км классическим стилем. Угнаться за признанным мастером этого вида финном Ийво Нисканеном было сложно, но уверенное серебро — также отличный результат. Эта медаль позволила Большунову стать абсолютным рекордсменом в истории отечественных лыж! Никто ранее в СССР и России не выигрывал шесть олимпийских медалей: предыдущим рекордсменом был Николая Зимятов, взявший на Олимпиадах 1980 и 1984 пять наград. Правда, с золотом у него дела обстояли заметно лучше: четыре высшие награды и еще одно серебро.

Звездный час наших мужчин наступил в это воскресенье. На эстафетную гонку четверка в составе Алексея Червоткина, Александра Большунова, Дениса Спицова и Сергей Устюгова выходила в качестве одного из главных фаворитов. Предстартовые расклады и реальная гонка — вещи часто не пересекающиеся, но в этот раз наши парни выступили идеально. Захватили лидерство с первых метров и не отпускали его вплоть до финиша. В итоге ближайшим преследователям из Норвегии привезли больше минуты. Большунов стал двукратным чемпионом Пекина! Никогда ранее в истории сборная России не выигрывала мужскую эстафету. Последний успех был еще в 1980 году в Лейк-Плэсиде у сборной СССР.

Эти выходные вообще стали чуть ли не лучшими в истории российских лыж. Накануне эстафету выиграла наша женская сборная. Если парни даже понервничать болельщиков не заставили, то девушки выдали гонку, которую будут вспоминать и через 20, и через 30 лет. Все решалось на финальном этапе, на котором за Россию бежала 21-летняя Вероника Степанова. Еще два месяца назад ее выступление на Олимпиаде было далеко не очевидным, а в итоге она стала главным героем гонки: сумела отыграть отставание от немки и улетела от нее вперед на финише. До этого в женской эстафете мы в последний раз побеждали в 2006 году в Турине.

Россия только раз брала больше золота. По количеству медалей эта Олимпиада может стать рекордной

Сейчас на счету российских лыжников уже семь медалей Игр в Пекине (у ближайших преследователей норвежцев — пять). На предыдущей Олимпиаде мы повторили рекорд по общему количеству наград, но впервые в истории не сумели выиграть ни одного золота. В этот раз улов гораздо богаче: уже три победы — только один раз было больше. В 1998 году в Нагано наши женщины вообще выиграли все свои гонки. Тогда руку к общему успеху приложила нынешний президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, участвовавшая в золотой эстафете вместе с Ниной Гаврылюк, Ольгой Даниловой и Ларисой Лазутиной. Лазутина тогда стала главным героем Игр, выиграв еще золото в гонке с раздельным стартом и гонку преследования. Еще по одной золотой награде России принесли Ольга Данилова (15 км) и Юлия Чепалова (30 км).

Россия в Пекине уже завоевала больше золотых наград, чем на предыдущих трех Олимпиадах: в Ванкувере, Сочи и Пхенчхане было всего два попадания на высшую ступень пьедестала. Сейчас же россияне всего за неделю переплюнули этот результат. По общему количеству наград две самые успешные Олимпиады были в Нагано (1998) и Пхенчхане (2018) — по восемь медалей. Вот и сейчас на еще одних Играх в Азии мы выступаем блестяще. В активе России уже семь наград, а ведь лыжная программа еще далеко не закончена. Есть отличный шанс установить историческое достижение.

Осталось четыре гонки — в каждой у нас есть шансы на медали

После двух эстафет лыжная программа на Олимпиаде возьмет паузу на два дня. Две следующих гонки состоятся в среду, когда пройдут командные спринты у мужчин и женщин. Четыре года назад Большунов и Спицов взяли в этой дисциплине серебро. В этот раз россияне также одни из главных претендентов на победу. Как минимум. Вместе с Большуновым побежит Александр Терентьев. У главной звезды нашей сборной есть отличный шанс взять уже восьмую олимпийскую награду в карьере и четвертую медаль на этих Играх.

Женский дуэт составят Непряева и Ступак. Так как в этот раз спринт будет классическим стилем, отсутствие в составе Вероники Степановой удивлять не должно — наша молодая звезда специализируется на «коньке». Тут мы тоже вправе ожидать медали, но конкуренция будет очень серьезная. Любое место в тройке станет успехом.

Закроют программу Игр — два марафона: мужской на 50 км — в следующую субботу, а женский на 30 км — в воскресенье. В масс-старте свободным стилем у мужчин опять же Большунов один из главных фаворитов. На прошлой Олимпиаде на этой дистанции он был вторым. Если останутся силы у Непряевой, то и от нее можно ждать борьбы за медали. В любом случае, две медали в двух оставшихся гонках — вполне реальный результат. А в той форме, что находятся наши лыжники — это вообще можно считать программой минимум. Да, они уже не раз порадовали нас, но, если лыжи катят, почему не продолжить брать свое? Девять медалей за одну Олимпиаду станут новым рекордом для России.

Читайте также: