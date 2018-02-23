«У многих известных спортсменов на Олимпиаде есть профайлы в приложениях для быстрых знакомств». Блог Алены Заварзиной и Вика Уайлда

В новом выпуске блога бронзовый призер Игр в Сочи Алена Заварзина рассказывает о переносе квалификационных заездов, ранних приходах допинг-контроля и как атлеты ищут себе сексуальных партнеров в олимпийской деревне. Блог Алене помогает вести ее муж, двукратный олимпийский чемпион Вик Уайлд.

Про перенос квалификации

Внезапно в среду в 7 вечера сообщили, что наша квалификация переносится с четверга на субботу по непонятным причинам. Ожидают какой-то сильный ветер 24 февраля. Поэтому соревнования, на которые этот ветер может повлиять, поставили на время и дату квалификации параллельного гигантского слалома. Естественно, от спортсменов это решение не зависело. Судя по всему, спросили ради приличия у тренеров команд. Все сказали, что давайте оставим как есть. Организаторы послушали, но сделали так, как хотели сами.

Я готовилась к другому раскладу. Теперь вместо двух часов в четверг и двух часов в субботу у нас будет 8 часов в субботу. Потому что будет просмотр, квалификация, затем опять просмотр, финалы. Это формат наших обычных соревнований. Два года нам твердили, что не могут сделать так, потому что TV-time уже назначено. И тут неожиданно за 12 часов до старта они все меняют на наш обычный формат.

Я еще в мае прошлого года на физконгрессе говорила, что нам в принципе все равно, какое решение они примут, но главное, чтобы сообщили об этом заблаговременно. Мы же морально должны подготовиться – выступать в два дня или в один. А в итоге решили и поменяли все в последний момент. Поэтому я немного расстроена.

Про работу допинг-контроля

Честно говоря, я не читаю прессу. Слышала, что у Крушельницкого вскрыли пробу Б и там тоже нашли мельдоний. Не доказано то, что мельдоний может улучшить результаты. Если он не принимал сознательно, то надо быть просто дном, чтобы подсыпать препарат своему однокоманднику, русскому спортсмену в такой тяжелый для нас час. Как так можно? Просто предательство. Ужасно, когда ты пытаешься кому-то навредить и саботировать выступление своих соперников. Это низший поступок. Когда нас пустили сюда на честном слове, когда мы держимся на волоске, так нас подставить… Всю делегацию, всех спортсменов, всю страну. У меня один вопрос к человеку, который (если это на самом деле так) подсыпал мельдоний нашему спортсмену: душа у вас есть?

Естественно, мы следим за нашей едой. Я пью воду только из новых бутылок, смотрю, чтобы никто ничего не подложил и не подсыпал в пищу. У нас в сноуборде проблем с допингом нет. Но в такие времена, чем черт не шутит? Тем более за эту неделю у меня брали допинг-пробу уже два раза.

Волонтеры, которые приходят в деревню и ищут спортсменов, будят нас каждый день. Они ломятся в дверь, поднимают на ноги всю квартиру, чтобы мы показали свои ID. Не говорят, кого ищут. Поэтому приходится вставать всем – то в 5 утра, то в 6. Когда история с Крушельницким вышла в СМИ, то в этот день у меня взяли допинг-пробу. Через два дня снова пришли. Причем это случилось в четверг, когда у нас должна была быть квалификация. Не знаю, сообщили ли им, что старты перенесли, или нет. Но хочется верить, что в день соревнований допинг-контроль все-таки не придет ко мне.

Про тренировки и жизнь в олимпийской деревне

Условия для тренировок здесь просто потрясающие. Отличные склоны, хорошая подготовка. У нас в сезоне нет подобных условий. В принципе такие кондиции бывают раз в четыре года. Мы чувствуем себя комфортно. Трасса хорошая, к снегу привыкли, все получается.

Каждый день у нас один и тот же режим. Мы встаем, завтракаем (если не нужно идти на допинг-контроль), садимся в автобус, едем к 11 часам на тренировку, затем обедаем на горе, садимся в автобус и в два часа дня приезжаем в деревню. Дома моемся, отдыхаем, идем в спортзал, на массаж, после ужин и спать. В общем, одна программа.

Одинокие атлеты добавляют себе приложения для быстрых знакомств. У кого нет профайла, заводят его. Когда ты свайпаешь фотки, то попадаются известные спортсмены, причем не одинокие. У меня нет приложения, потому что я замужем, у Вика – тоже. Но нам всегда было интересно посмотреть, как это делается. Мы на днях составляли профайл другу. Когда ты подбираешь фотографии, то должен получиться сэндвич. Например, первое фото – «я парень, который любит проводить время на природе», второе – «я милый», третье – «я сексуальный» (какой-нибудь снимок без рубашечки), а четвертое – «я все-таки милый». Получается такой сэндвич: милый, сексуальный, но и поговорить могу. Этот набор фотографий точно работает. Проверено на других людях. На самом деле это очень интересно. Если бы у меня было приложение, то я бы посмотрела на спортсменов, которые здесь есть.

В остальном ничего смешного не происходит. Все на полном серьезе, и никто особо не развлекается. Хочется уже немного выдохнуть, но не получается. Мы все заряжены. Ждем нашего выступления. После этого, возможно, будут какие-то забавные истории. Пока самое веселое – это допинг-офицеры, которые будят в пять утра.

Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко; Личный архив Алены Заварзиной; Jamie Squire / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru