Олимпиада LIVE. Наши хоккеисты ждут Канаду в финале, а в бобслее допинг-скандал

Sportbox.ru и Matchtv.ru ведут онлайн всех событий Игр-2018 в Пхенчхане. В наших обновляемых новостях (читать снизу вверх) – самая интересная и актуальная информация с олимпийских арен.

16:06 Немцы забрасывают вторую шайбу в ворота канадцев! 2:0. Что происходит вообще?

15:49 Завершен первый период в хоккейном матче Германия-Канада. Немцы ведут 1:0!

15:39 А счет-то открывают у нас немцы! На 15 минуте первого периода выходит Германия вперед в матче с Канадой.

15:35 Пока канадские хоккеисты пытаются открыть счет в матче с Германией, почитайте интервью нашего олимпийского спецкора с Леонидом Слуцким, который был сегодня на встрече нашей сборной против Чехии.

Леонид Слуцкий: «Или врачи не доносят информацию о допинге, или спортсмены не выполняют рекомендации»

15:33 Удивительным получился биатлонный олимпийский турнир. В заключительной гонке побеждают шведы. Кто бы мог подумать?

Биатлон. Эстафета. Мужчины

• Золото – Швеция

• Серебро – Норвегия

• Бронза – Германия

15:25 Сборная Швеции станет олимпийскими чемпионами! Линдстрем на последнем рубеже отработал из шести, а норвежец Свендсен побежал на штрафной круг.

15:19 Похоже золото в биатлоне разыграют между собой сборные Швеции и Норвегии. Вдвоем они уходят к последнему огневому рубежу. Все остальные далеко.

15:15 Стартовал хоккейный матч между сборными Германии и Канады. Скоро узнаем, кто станет нашим соперником в олимпийском финале. Мы же хотим встречу с канадцами, да?

15:06 Снова у нас сменился лидер. Йоханнес Бе выводит Норвегию вперед. За ним с шестого рубежа уходит швед Самуэлльсон.

14:54 На второй передаче эстафеты чехи первые. За ними в 16 секундах шведы и австрийцы. Неожиданная тройка лидеров.

14:47 А вот четвертая стрельба у Германии не получилась совсем. Долль побежал на два штрафных круга. Гонку возглавили чехи!

14:40 Растет преимущество немцев над преследователями. Более 35 секунд выигрывает Германия у всех остальных после трех огневых рубежей.

14:30 Дестье намазал на втором рубеже и побежал два штрафных круга. Франция сегодня без медалей? А лидируют немцы, благодаря Эрику Лессеру.

14:25 Разыграли медали конькобежцы на дистанции 1000 метров. Вторую победу на этой Олимпиаде одержал голландец Кьелд Нейс. Серебро завоевал норвежец Ховар Лорентсен, бронзу – кореец Ким Тхэ Юн.

14:15 Стартовала последняя биатлонная гонка на Олимпиаде. Кто победит в мужской эстафете: Франция с Фуркадом, Германия с Пайффером, Норвегия с братьями Бе? А может итальянцы или шведы?

14:05 Главный тренер нашей хоккейной сборной Олег Знарок как всегда максимально краток в ответах:

Олег Знарок: «В третьем периоде чехи немного поддавили, стало тяжелее»

13:30 Первые слова российских хоккеистов после победы над сборной Чехии в полуфинале:

Владислав Гавриков: «В борьбе за золото нам нужно показать свою лучшую игру»

Павел Дацюк: «Очень переживали перед матчем с чехами. Чувствовалось напряжение»

Илья Ковальчук: «Мастерство, как говорится, не пропьешь»

Михаил Григоренко: «Настрой был запредельный, даже где-то перегорели»

13:18 Продолжаем следить за ситуацией вокруг бобслеистки Надежды Сергеевой. Федерация бобслея России выступила с заявлением, что препарат, обнаруженный в допинг-пробе спортсменки, медицинский штаб команды ей не выписывал.

13:05 В вечерней программе дня российские спортсмены не выступают. Из интересного: полуфинальный матч хоккейных сборных Канады и Германии (начало в 15:10 по Москве), а также мужская биатлонная эстафета (14:15).

12:56 Сборная ОАР в полуфинальном матче олимпийского хоккейного турнира переиграла команду Чехии.

Заброшенными шайбами у россиян отметились Никита Гусев, Владислав Гавриков и Илья Ковальчук. Отметим, что Гусев и Гавриков отличились с разницей в 27 секунд.

Ворота россиян в очередной раз защищал Василий Кошечкин.

В финале команда Олега Знарка сыграет с победителем пары Канада – Германия, чехов ждет матч за бронзу.

12:52 Забивает Илья Ковальчук! 3:0! Тридцать секунд до конца. Мы в финале!

12:46 Около пяти минут остаётся россиянам продержаться. Чехи усиливают давление, но команда Знарка уверенно действуют в обороне.

12:36 Выстояли еще одно меньшинство. 15 бросков уже отразил Кошечкин в третьем тайме. 10 минут до конца чистого времени.

12:32 Очень важная информация.

Проба бобслеистки сборной ОАР Надежды Сергеевой оказалось положительной на запрещенный препарат.

– 13 февраля у нее была чистая проба, а в пробе, которая была сделана через пять дней, было что-то найдено, – сказал президент Федерации бобслея и скелетона России Александр Зубков.

Бобслеистка из России провалила допинг-тест на Олимпиаде.

12:23. Начинаем третий период! Наши парни в 20 минутах от финала!

12:09 Давно хотели показать вам это видео, но не знали как. И вот, момент настал. Лента «Вик Уайлд и виртуальная реальность». Наслаждайтесь.

Вик Уайлд и виртуальная реальность

12:08 Закончился второй период и это был лучший хоккей, который мы видели на Играх-2018 вообще!

11:59 Теперь Секач получает 2 минуты. Это просто бойня какая-то!

11:53 Игра становится горяченной! Ковальчук дважды удаляется на 2 минуты. Сначала за снос Копаржа, затем за вывод шайбы из зоны с нарушением правил.

11:48 И тут же наши ребята забрасывают вторую шайбу! Телегин и Гавриков убежали в контратаку и растащили вратаря!

11:45 Чехи настояли на видеоповторе, но судьи признали гол чистым.

11:41 ГОООООООЛ!!! Дацюк сохранил шайбу на синей линии, протащил по правому флангу и поперечной передачей нашел Гусева. Никикта на паузе поражает ближний угол!

11:40 Звено Коваржа обосновалось в нашей зоне. Кошечкин с очередным дальним набросом справляется.

11:25 Во втором периоде активнее чехи. Парни Йозефа Яндача все чаще оказываются в опасной близости от ворот Кошечкина. Но опасности от этих набегов пока не много. Ну, и куда же без удалений.

11:13 Закончился первый период.

11:10 Очень опасно выскакивал Калинин на чешского вратаря. Но не удалось толком пробить.

11:00 Теперь удаление у чехов. Коукал отправляется отдыхать. Попробуем реализовать большинство!

10:52 Россияне остаются в меньшинстве за нарушение численного состава. Григоренко проведёт две минуты на скамейке штрафников.

10:40 Ну, поехали! Олег Знарок поправил костюм, а судьи долго не могли найти шайбу. Все нормально.

10:20 Дальше по расписанию хоккей. Через 20 минут наша сборная проведет полуфинальную игру с командой Чехии.

9:50 Фигуристка из России Алина Загитова стала второй среди самых молодых спортсменок, завоевывавших золотую медаль в одиночном катании.

Она достигла этого в возрасте 15 лет и 281 дня. Первое место остается за Тарой Липински, которая стала первой в Нагано в 15 лет 255 дней.

Отметим, что среди российских спортсменок данный результат также второй. Юлия Липницкая на Играх в Сочи в командном турнире завоевала первое место в 15 лет и 249 дней.

9:30 Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков дал оценку выступлениям спортсменок Алины Загитовой и Евгении Медведевой на Олимпиаде.

– Алина Загитова в прошлом году выступала еще в юниорах, и это ее первый сезон во взрослых соревнованиях. Мне тоже жалко Женю. К сожалению, так получается, что первое место оно одно. Если бы была возможность, я бы дал две золотые медали, – сказал он Р-Спорт.

Напомним, что спортсменки из России заняли первые два места.

9:15 Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков считает, что обе фигуристки из России – Алина Загитова и Евгения Медведева – достойны золотой медали на Олимпиаде-2018.

Александр Жуков: «Загитова и Медведева блестяще выступали, обе достойны золотой медали».

9:04 Российская теннисистка Мария Шарапова поздравила фигуристок Алину Загитову и Евгению Медведеву с медалями Олимпиады.

8:47 Алина Загитова: «Моя программа далеко не блестящая, некоторые прыжковые элементы нужно делать с первого раза. Это не лучшее мое выступление. Я не сделала первый элемент, пришлось прицепить его в конце программы. Я пока ничего не чувствую у меня пока ещё нет медали. Не люблю показывать эмоции. Но я очень рада. Следующее в планах – готовиться к чемпионату мира».

8:29 Евгения Медведева: «Я катала сегодня наотмашь. Я всегда здраво оцениваю ситуацию. В прокате чувствовала себя как в тумане. Душа наслаждалась, что эти четыре минуты Олимпиады посвящены мне, а разум и тело делали, что было нужно. Слезы – это выплеск эмоций. Это не счастье и не горечь. Просто заплакала. Никогда такого не было».

Для меня было важно не терять самообладания и не давать себе делать глупости, какие я иногда делаю в программе. То, что я так выступила после травмы, моя маленькая победа.

8:12 Чтож, это отлиное утро, друзья! Долгожданное золото и еще одно серебро. Замкнула тройку в соревновании по фигурному катанию канадка Кэтлин Осмонд. Еще одна спортсменка из России Мария Сотскова заняла восьмое место.

8:02 Это означает, что Алина Загитова – олимпийская чемпионка Игр-2018! В копилке нашей сборной первая золотая медаль!

8:00 Судьи насчитали 238,26, это второе место после Алины Загитовой.

7:56 И Медведева заканчивает прокат в слезах…

7:48 Евгения Медведева уже на льду.

7:41 Загитова получает 156.65 за произвольную программу и с 239.57 баллами по сумме выступлений становится лидером!

7:32 Алина Загитова выходит на лед!

7:20 Ранее этим утром фристайлистка Анастасия Чирцова не сумела выйти в полуфинал по ски-кроссу из-за падения. Ранее в 1/8 финала выбыла другая представительница России Виктория Завадовская. Таким образом, россиянки в этой дисциплине выступления закончили.

7:10 Мария Сотскова уже откатала произвольную программу. Получила за нее 134,24 балла, и имеет в сумме после двух выступлений – 198,10.

7:00 Доброе утро! Продолжаем следить за Олимпиадой. Главная тема прямо сейчас – фигурное катание. Наши девушки разыгрывают золото. После короткой программы лидирует Алина Загитова, всего 1,31 балла ей уступает Евгения Медведева. Загитова выйдет на лед в 7:32 (мск), Медведева – в 7:48 (мск).

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков, РИА Новости/Григорий Сысоев; Richard Heathcote / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru; Андрей Голованов и Сергей Киврин; РИА Новости/Владимир Песня; Harry How / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru; Bruce Bennett / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru