Чем удивила «Красная машина»?

За два дня до окончания Олмипиады в Пхенчхане российские хоккеисты находятся там, где и ожидалось перед стартом, - в финале. Какие характерные черты у этой команды?

Лев в логове

Перед началом Олимпиады хоккейные специалисты считали атаку сильнейшей линией в команде Знарка. У кого еще здесь есть такие звезды, как Ковальчук и Дацюк. Но фундаментом для уверенной игры стал Василий Кошечкин. Вот кто точно выиграл счастливый билет в Пхенчхан после отказа НХЛ отпускать своих игроков. Третьим за Бобровским и Варламовым 34-летний вратарь в состав бы точно не попал, а так – поехал первым.

Но шанс мало получить, надо его еще и использовать. Удивительно, но Кошечкин добавляет от игры к игре. В первом матче пропустил две необязательных шайбы, а затем ошибок практически не было. Матч на ноль с американцами и еще один сухарь в полуфинале с чехами. Кошечкину все равно – Масленница на дворе или Великий пост. Нашим болельщикам, которые доминируют на трибунах в Пхенчхане, вместо традиционного «Россия» можно было бы кричать «Василий».

Трудно представить, какой неприятный сюрприз должен произойти в финале, чтобы владельцем приза Самому полезному игроку турнира не стал российский голкипер.

Когда поражение ценнее победы

Неудача в матче открытия со Словакией стала хорошим уроком для наших. Знарок перетасовал звенья, разделив Дацюка с Ковальчуком. Был ли это заранее заготовленный план Б или так удачно совпало, но с тех пор все четыре звена заиграли просто вдохновенно.

Надо отдать должное тренерам: они не побоялись перечеркнуть часть сделанной работы, ведь первоначальный состав звеньев наигрывали на предолимпийском сборе и в контрольных матчах. Знарок пошел на определенный риск, развел две своих главных звезды по разным тройкам. Сделал то, что четыре года назад не стал делать Билялетдинов, оставив в одной тройке Малкина с Овечкиным.

Дисциплину держать - значит, побеждать

Впервые за последние годы команда Знарка демонстрирует на площадке и за ее пределами такую уверенность и спокойствие. Может дело в Олимпиаде и это спокойствие – олимпийское? Но ни поражение от словаков в первом матче, ни какие-то напряженные моменты по ходу других встреч не выводят команду и тренеров из собранного состояния.

При счете 0:0 и равной игре с чехами защитник Егор Яковлев в перерыве дает интервью с таким видом, что понимаешь: все под контролем. Команда ведет свою игру, вовремя переключается, когда уже есть преимущество, и не паникует, если не все получается.

Пожалуй, можно упрекнуть лишь Илью Ковальчука, едва не получившего большой штраф за удар в колено в матче с чехами. Но североамериканские арбитры дали лишь две минуты, которые партнеры с огромным трудом, но выстояли.

А хоккей здесь окей?

Разумеется, нельзя не сказать об уровне соперников. Да это не Кубок мира, не Олимпиада в Сочи и даже не чемпионат мира в Москве. Из крупных турниров хоккей здесь сопоставим с тем, что мы видели на чемпионате мира-2014 в Минске, куда ведущие сборные тоже прислали третьи-четвертые составы. Тот чемпионат был первым для нашей команды под руководством Знарка. И единственным победным. Пока единственным…

Фото: Андрей Голованов и Сергей Киврин; РИА Новости/Владимир Песня