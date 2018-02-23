«Когда Путин заставляет тренироваться по 70 часов в неделю». Зажигательные истории русских лыжников

Александр Большунов, Андрей Ларьков, Денис Спицов и Алексей Червоткин впервые оказались на Олимпиаде, но отодвинули бывалых участников сразу в нескольких гонках. О том, как русские лыжники воевали с американцами, тренировались в деревнях и снимались в веселых видео - в материале «Матч ТВ».

Александр Большунов

(бронза – личный спринт, классика; серебро – эстафета 4×10; серебро – командный спринт)

21 год, Подывотье (Брянская область)

На человека с ником san_sanych_bolshunov в инстаграме подписаны 8947 болельщиков. На одного из главных конкурентов Большунова Йоханэса Клэбо - 222 тысячи. Большунов улыбается каждому из них – так получилось, что после победы в Пхенчхане норвежец сделал сэлфи со своими преследователями и выложил его у себя на странице.

Из 16 опубликованных фотографий российского лыжника можно узнать, что он любит горы, водные лыжи и встречается с победительницей первенства мира среди юниоров Анной Жеребятьевой.

Когда Большунов год назад бежал на чемпионате России в Ханты-Мансийске, практически все время рядом находился его отец, подавал бутылочки с водой и подсказывал на дистанции. «Мы родом из Брянской области, там и снега порой не бывает», – говорит Большунов-старший.

В одном из интервью первый тренер Большунова сказал, что лыжник пришел к нему сырым, «не умевшим завязывать шнурки». Отец ответил емко: «Во-первых, девять классов он закончил на «отлично» [тренер говорил, «без троек»], во-вторых, Саша выиграл соревнования в Брасовском, Севском районах, призовые места на первенствах города и области среди юношей своего возраста, не занимаясь ни в одной из школ, мы вместе с ним готовились к соревнованиям у себя в деревне. Как он [тренер] мог сказать, что Саша не мог стоять на лыжах, если он неоднократно обходил на лыжне его воспитанников?! У нас не было ни парафина, ни других смазок для лыж, да и лыжи-то были обычные пластиковые комбинированные («дрова»). Смазывали украинским салом. Он даже выигрывал соревнования в Сыктывкаре на чужих лыжах и в чужих ботинках у ребят, которые были на 2-3 года старше его. Когда сын закончил девять классов, встал выбор: учиться дальше в школе или поступать в училище. Он выбрал Брянское училище олимпийского резерва, и мы поддержали его выбор» (цитата – sport-32.ru).

Скорее всего, конфликт между мужчинами возник из-за решения отца Большунова отправить сына в Тюмень в поисках развития. Первого тренера это задело. Большунова можно понять - в Тюмень он уезжал из ДЮСШ «Рекорд», которая выглядит так:

Самые цитируемые слова Большунова-младшего до Олимпиады были сказаны им после одного из турниров в Швеции: «Сейчас важно сдавать как можно больше допинг-тестов, и я рад, что сегодня меня тестировали [сразу после гонки], хочу всем показать, что я чист».

«Помню, в девятом классе он писал сочинение о Бьорндалене. Это был его идеал. Я его похвалила, потому что там была мечта – мечта стать чемпионом, и при всем классе прочитала отрывок», – рассказывает учительница Большунова в интервью «России 1. Брянск». В том же сюжете отец показывает лыжную трассу рядом с деревенским домом Большуновых. Длина один километр, здесь он учил мальчика кататься на лыжах. Почти каждый день мужчина работает над ней. На вопрос «зачем?» отвечает просто: вдруг сын приедет тренироваться.

Андрей Ларьков

(серебро – эстафета 4×10)

28 лет, Зеленодольск (Татарстан)

Одна из последних добавленных записей на странице Андрея Ларькова – трансляция чемпионата России-2012, 50 км. После 38-го километра Ларьков ехал первым и постепенно создавал отрыв от группы преследования, но за два километра до финиша его догнали. Гонку выиграл Максим Вылегжанин.

За год до Олимпиады в Сочи Ларьков на чемпионате России отметился только серебром на непопулярных 70 км. В 2015-м он боролся с Устюговым на 15 км и стал третьим, правда, в том году привез золото с Универсиады.

«Андрею было 14 лет, когда он пришел заниматься в секцию. По лыжным меркам это слишком поздно, но он регулярно катался на лыжах, да и с «дыхалкой» проблем не было, так как обучался на духовых инструментах в музыкальной школе», – расскажет первый тренер Ларькова в интервью prokazan.ru.

В последний раз, когда до Олимпиады о Ларькове вспоминала Елена Вяльбе, это было не очень комплиментарно: «Вот пусть ему позвонят и скажут: «Андрюха, ты дурак, что не побежал». Он вчера сам отказался! Мы с тренером пытались переубедить его. Больше того, я сказала, что, может быть, у него больше никогда в жизни не будет такой формы. Но он считает, что чувствует себя не так хорошо». Это ответ Вяльбе на вопрос корреспондента «Спорт-Экспресса», почему Ларьков не побежал 50 км на чемпионате мира в 2017-м. Негодование главного человека в русских лыжах можно понять – уже через месяц Ларьков выиграет дистанцию 70 км на чемпионате России.

С серебром Олимпиады Ларькова поздравляют в комментариях даже под фотографиями с Зеленодольской гонки друзей. Судя по фото, там была серьезная конкуренция.

Денис Спицов

(бронза – 15 км; серебро – эстафета 4×10; серебро – командный спринт)

21 год, Вожега (Вологодская область)

13 января 2017 года Денис Спицов опубликует в инстаграме фотографию со своей девушкой. Первый комментарий оставит олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий: «Счастья вам». И Спицов, и Богалий (уехали) из Вожеги. Какое-то время Спицов занимался в школе Богалий.

Из четверки россиян, взявшей серебро в эстафете, у Спицова самая насыщенная страница в Википедии на норвежском. Норвежцы же шлют респекты в комментариях к фотографиям.

Первый тренер Спицова Ванюков в интервью «Тюменской правде» рассказывал, что сначала на тренировках лыжнику с трудом давался даже круг в 400 метров.

«В последний раз мы виделись в начале сентября, – сообщит в феврале мама Спицова каналу «35 ТВ», – я сначала была против того, чтобы ехать на Игры без флага, без гимна, мы все-таки патриоты. Аккуратно говорила, мол, может, не стоит...»

Женщина работает воспитательницей в детском саду и вот теперь принимает дома тележурналистов.

Медаль Денис посвятил отцу. О том, что в 2009-м в семью Спицовых пришло горе, уточнили почти все издания, но даты здесь пугают не по отдельности, а сообща. Когда отец Дениса погиб в ДТП, будущему лыжнику было 13 лет. Младшей сестре – 9. Сергей Спицов был сотрудником милиции, работал водителем, съездил в несколько командировок на Северный Кавказ. Именно он отвел сына в лыжную секцию. Про ту аварию почти нет подробностей: трасса Сокол – Вожега, 115-й километр, плохая дорога, кювет, пишут, что Татьяна Спицова тоже была в машине, но выжила.

Мама Дениса вспоминает, что прошло чуть больше года после смерти мужа, и ей предложили, чтобы сын переехал тренироваться в Тюмень: «Мы попрощались, и он тут же звонит: "Мама, я не знаю, что здесь делать". Я заплакала, подумала вернуться и забрать его обратно. Было очень тяжело».

Женщина переборола себя.

В 2013-м на странице у мамы Дениса в альбоме «Мой чемпион» появится фотография (у Дениса ее нет). На ней Спицову 16, и он фотографируется в Тюмени с лыжником Моррисом Манификой. Пройдет пять лет, и Спицов с Большуновым отодвинут Манифику с Жювом от серебряных медалей Пхенчхана. Француз скажет громкое: «Посмотрим, не вскроется ли что-то через четыре года».

Спицов ответит спокойно: «Думаю, просто не совсем правильно перевели. Мы всегда хорошо общались с Морисом».

Алексей Червоткин

(серебро - эстафета 4×10)

21 год, Зыковы (Кировская область)

Эти несколько домов в центре кадра – деревня Зыковы, где родился лыжник Червоткин.

Место настолько неизведанное, что гугл находит сразу две деревни с таким названием на расстоянии 20 км. Это Кировская область, названия непривычные: рядом с Зыковыми деревни Фадеевцы, Кардаковы, Калинины. Из деревни, где живет сейчас 15 семей, Червоткины перебрались в поселок Даровской, на 40 км к северу. В сентябре 2016-го Червоткин даже опубликует свой адрес в инстаграме в очень милом объявлении: «Кого заинтересовали автограф-карты, отправляйте два конверта с обратным адресом (т.к. чтобы было в чем вам послать ответ) вот на этот адрес: Кировская обл., п. Даровский, ул. Строителей…»

Вообще у лыжника Червоткина было два аккаунта в популярной социальной сети. Первый, chervotkin43, имел странную судьбу. В комментарии начали приходить американцы Лео Хипп и Зак Кеттерсон (оба катались младше на два года) и оставлять едкие шутки под фотографиями. «Мой источник [чистой] мочи», – напишет Кеттерсон под фото собачки в сентябре 2013-го.

«Когда у вас взяли кровь на допинг, и теперь знобит», «Когда Путин заставляет только тренироваться по 70 часов в неделю», «Твое лицо, когда вдыхаешь ксеноновый газ» – каждый из этих комментариев кто-то из них оставлял к фотографии будущего призера Олимпиады. Но после слов о «газе» дороги всех участников этой истории разошлись: Кеттерсон сделал себе красивую прическу, Хипп стал 74-м на 15 км (юниоры, 2016 год, Раснов), а Червоткин завел новый аккаунт. Там можно найти вот такое видео:

Алексей попал в лыжную секцию в пятом классе к тренеру Верещагину, который сумел сделать так, что к 16 годам лыжника позвали тренироваться в Москву. Первое появление фамилии в заголовках случилось год назад: вместе со Спицовым и Большуновым, лидируя после 30 км на молодежном чемпионате мира, лыжники держались друг за друга, чтобы одновременно пересечь финишную черту.

Комментатор лыжных гонок, возможно, впервые в карьере кричал так, будто работает на футболе.

Фото: Lars Baron / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru; instagram.com/alexsey_chervotkin; instagram.com/johanneshk; vk.com/id191687561; vk.com/spitsovdenis; vk.com/larand89; vk.com/bolshunov2015; cкриншот maps.google.com; скриншот Яндекс. Картыы.