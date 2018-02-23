Леонид Слуцкий: «Или врачи не доносят информацию о допинге, или спортсмены не выполняют рекомендации»

Экс-главный тренер сборной России на Олимпиаде в широкой ротации. Появляется то тут, то там, но на хоккее — неизменно. На футбольные темы говорить отказывается, а вот про допинг мы с ним во время полуфинала турнира Чехия — ОАР кратко побеседовали.

– Хоккей совсем глазами болельщика смотрите? Или выхватываете тактические росчерки и стратегические замыслы Олега Знарка?

– Ну, конечно, глазами болельщика. Не настолько хорошо разбираюсь в хоккее, чтобы смотреть по-другому. Просто переживаю, получаю эмоци… Э-эх! Ну-у-у!..

– Вы за кого, Леонид Викторович? Это ж чехи по нашим воротам бросали.

– Да я к концу матча уже персонально за Кошечкина. Шикарно играет!

– Слышали, второй случай допинга у нас?

– Да, прочитал сейчас.

– Вас эта проблема никогда не задевала?

– Ну, как, была же история знаменитая с судафедом. Нашелся у Алексея Березуцкого и Игнашевича.

– Нужно ли обобщать эти случаи? Что это – разгильдяйство? Непрофессионализм?

– В нашем случае все было просто – доктор в нужный документ нужные данные не вписал. И судофед еще не считался запрещенным препаратом, поэтому оба были амнистированы, пропустили лишь одну игру. А если мы говорим о каких-то других ситуациях… Вроде бы капли в нос или что-то сердечное принимала бобслеистка? Тут без знания деталей сложно. Или случай с Крушельницким. Понятно же, что одна таблетка мельдония не может помочь выступлению. Тут или врачи не доносят до спортсменов информацию о допинге, или спортсмены не выполняют рекомендации. В ЦСКА, например, после того случая висели целые списки запрещенных препаратов. Все было строго-строго. Если футболисты лечились дома, обязаны были звонить доктору и каждое лекарство перепроверять.

– Отчего ж такого не заведено в олимпийской команде? На фоне всего происходящего – анахронизм какой-то или наплевательство.

– Может, списки вывешивались, и сто раз говорилось, но не до всех дошло. Разберутся сейчас, думаю.

– Кроме хоккея что видели на Олимпиаде?

– Фигурное катание, фристайл – акробатику, бронзовую медаль Бурова. Завтра поеду на сноуборд, Уайлда и Заварзину смотреть.

– Вы один приехали? Сами собрались и рванули поболеть?

– Да, в последний момент все решилось. Сначала неясно было, едет наша команда вообще в Корею или нет, потом пригласил знакомый из российской группы поддержки. С билетами поздно было что-то решать в плане маневра, так что улечу отсюда только 1 марта, через три дня после закрытия Игр.

– Первая для вас Олимпиада?

– Да.

– Как впечатления?

– Внутри нереальный накал. Люди бьются, уровень высочайший. А вот на трибунах все-таки не профильные болельщики, а туристы и любители спорта широкого профиля. Поэтому атмосфера не такая, как на чемпионатах мира по хоккею, допустим. Расслабленно-веселая. Хотя для спортсменов это старты всей жизни, как у девушек-фигуристок в произвольной программе, например.

– Нашли возможность матчи еврокубков посмотреть?

– Конечно. Были бессонные ночи. Видел «Челси» с «Барселоной», ЦСКА с «Црвеной Звездой» и «Локомотив» с «Ниццей». Все наши молодцы. Кто не выиграл, тот имел шансы на проход дальше, установлен рекорд по коэффициенту УЕФА и на этом, мне кажется, три российских команды останавливаться не собираются. Будем болеть.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович; Jamie Squire / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

Смотрите также

Бобслеистка из России провалила допинг-тест на Олимпиаде

«Зенит» отправится в Германию, «Локомотив» – в Испанию, ЦСКА – во Францию

Бобслеистка Сергеева испытывала проблемы с сердцем, ее мать работает в кардиологическом центре

«У многих известных спортсменов на Олимпиаде есть профайлы в приложениях для быстрых знакомств». Блог Алены Заварзиной и Вика Уайлда