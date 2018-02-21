Олимпиада LIVE. Ридзик взял бронзу, хоккеисты вышли в полуфинал, лыжники вновь принесли серебро

Sportbox.ru и Matchtv.ru ведут онлайн всех событий Игр-2018 в Пхенчхане. В наших обновляемых новостях (читать снизу вверх) – самая интересная и актуальная информация с олимпийских арен.

15:30 Две российские пары бобслеисток Надежда Сергеева/Анастасия Кочержова и Александра Родионова/Юлия Беломестных после трех попыток в соревновании двоек пока не входят в топ-10. Лидируют немки Мариама Яманка и Лиза Буквитц. Итоговая попытка стартует в 16:00 по Москве.

15:10 Следим за матчами Канада – Финляндия (прямая трансляция) и Швеция – Германия, в которых определятся оставшиеся полуфиналисты мужского хоккейного турнира. Собственно, победители этих встреч и сойдутся в битве за выход в финал. В первом полуфинале россияне сыграют с чехами.

15:03 Денис Спицов: «Могли бы взять золото, если бы был Устюгов»

14:55 Комментарии наших лыжниц после командного спринта.

Наталья Непряева: «Изначально взяла слишком быстрый темп, который не смогла выдержать»

Юлия Белорукова: «Не лыжи плохо катили, а я плохо проходила спуски»

14:40 «Потеряли немножко игроков». Владислав Третьяк объяснил, почему российские хоккеистки не смогли завоевать бронзу Игр.

14:20 Министр спорт РФ Павел Колобков «включил» Капитана очевидность:

«4-е место – это лучший результат наших хоккеисток на Олимпийских играх»

14:10 Бронза в командном спринте сделала норвежку Марит Бьорген самой титулованный спортсменкой в истории зимних Олимпиад.

14:00 А вот и комментарии от наших хоккеистов после победы над Норвегией.

Илья Ковальчук: «Мы знаем, что чехи делают хорошо, а что плохо»

Олег Знарок: «Почему должен быть доволен? Я что, в финале выиграл?»

13:46 Они снова сделали это! Российские лыжники стали вторыми в командном спринте! Золото без каких-либо проблем завоевали норвежцы, а бронза досталась сборной Франции.

13:35 Кстати, успехи Спицова на этой Олимпиаде уже начали обсуждать представители других сборных.

Морис Манифика: «Результаты Спицова не удивляют, но посмотрим, всплывут ли какие-нибудь истории через четыре года»

13:30 Свой командный спринт начали мужчины. Будем надеяться, что у Дениса Спицова и Александра Большунова получится чуть лучше, чем у женской половины российской команды.

13:16 Весьма неожиданной победой американок завершилась гонка. Шведки – вторые, норвежки замкнули тройку лучших.

13:13 Не задался спринт у наших девушек. Сильно отстали после трех этапов, а затем у Непряевой еще и палка сломалась. Мимо медали.

13:00 Стартуют лыжные финалы. Первыми командный спринт проведут женщины. Ждем хорошего результата от Натальи Непряевой и Юлии Белоруковой.

12:47 Женская сборная ОАР по хоккею заняла четвертое место на Олимпийских играх-2018. Это наивысшее достижение российских хоккеисток в истории Олимпиад. Финки празднуют бронзу.

12:40 Телегин доводит счет до разгромного 6:1. Сборная ОАР без всяких сомнений – в полуфинале Олимпийских игр, где ее ждут чехи.

12:25 Россиянки подобрались вплотную к финским соперницам! Счет уже 2:3. Впереди 13 минут захватывающей борьбы.

12:10 Скоро нас ждут два захватывающих лыжных финала с участием команды ОАР. Старт борьбы за медали – в 13:00. Непряева, Белорукова, Спицов и Большунов!

12:00 Нестеров делает счет 5:1! А у наших девушек сохраняется разрыв в две шайбы, хотя они сумели распечатать ворота финок 1:3.

11:55 Грустные новости с олимпийских трасс: канадский фристайлист Дельбоско получил перелом таза в результате падения в квалификационном заезде в ски-кроссе. Напомним, что наш Сергей Ридзик тоже упал по ходу финала, но все же выиграл бронзу.

11:45 И тут же Калинин восстанавливает преимущество в три шайбы: 4:1.

11:40 Россиянки Непряева и Белорукова пробились в финал командного спринта, попав в лучший забег по времени. А норвежцы, тем временем, не бросают попытки бороться: 1:3 в четвертьфинальном матче с ОАР. Впереди лыжный полуфинал у мужчин!

11:35 Российские хоккеистки пропустили вторую шайбу. Финки упрочили преимущество в матче за бронзу 2:0.

11:20 Сергей Ридзик – о первых эмоциях после своего непростого финиша. Президент Федерации фристайла России назвал эту медаль большим успехом.

11:15 ОАР – Норвегия – 3:0! Войнов на этот раз сработал точнее всех. А мы следим за полуфиналом в командном лыжном спринте. Первый забег завершился победой Норвегии, наши девушки Наталья Непряева и Юлия Белорукова – во втором. Кстати, в составе Финляндии против россиянок побежит биатлонистка Мари Лаукканен, которая ради этого старта пропустила смешанную эстафету накануне. И еще интересный статистический момент: американка Кликан Рэндалл, которая бежит за США, является единственной спортсменкой в своей сборной на этой Олимпиаде, у которой есть ребенок.

11:05 Гусев быстро удвоил преимущество, а вот наши девушки не смогли сравнять счет до первого перерыва.

10:50 Каблуков – автор первой шайбы в ворота Норвегии в четвертьфинальном матче.

10:45 И очень быстро наши девушки пропустили.

10:40 Начался хоккей, ¼ финала ОАР – Норвегия! Женщины в борьбе за хоккейную бронзу тоже начали играть против команды Финляндии.

10:00 Вы не забыли, что сегодня нас ждут еще и два потрясающих финала в лыжном командном спринте? До старта первого полуфинала остался один час, самое время прочитать наш материал: Российские лыжницы, которые рвут на Олимпиаде. Кто они такие.

9:50 В ожидании четвертьфинала в мужском хоккее и встречи за третье место в женском узнаем, что же такого интересного сказали на пресс-конференции после короткой программы Загитова и Медведева.

Евгения Медведева: «За пределами катка мы с Алиной – друзья, но на льду между нами всегда небольшая война»

Алина Загитова: «По отношению к Медведевой не испытываю никакого злорадства»

9:24 Шутка из твиттера, ставшая популярной. Фанаты «Звездных войн» поймут: «Разозлится ли Кайло Рен из-за того, что Генерал Хакс не смог добыть медаль для Первого ордена?» Автор посмеялся над тем, что российский фигурист Владимир Морозов похож на отрицательного героя саги «Звездные войны».

9:10 Стартовые номера наших фигуристок и главных соперниц в произвольной программе, которая пройдет через двое суток.

8:55 А у нас закончился первый четвертьфинал дня в хоккее. Команда Чехии обыграла США в серии буллитов 3:2. Чехи ждут в полуфинале победителя пары ОАР – Норвегия. Не забывайте про нашу галерею лучших фотографий соревновательного дня.

8:50 Ридзик упал в финальном заезде, столкнувшись с канадским соперником. Поняв, что не получил травм, он добрался до бронзы. Есть первая медаль дня! Скажем пару слов о спортсмене: Сергей занимался горными лыжами, но из-за отсутствия перспектив выучился на электрогазосварщика. Поработать ему не удалось, потому что поступило предложение о переходе во фристайл. Он его принял и начал набирать обороты в ски-кроссе. Пробиться на Олимпиаду в Сочи не получилось, зато в олимпийский сезон-2017/18 Ридзик одержал первую в истории победу на этапе Кубка мира. Надо сказать, что за год до Игр в Пхенчхане он пережил серьезную травму: несколько переломов, сильное защемление позвоночника. Вернуться было непросто, вперед вела мечта выступить на Олимпиаде.

8:35 Сергей Ридзик, российский фристайлист, выступающий в ски-кроссе, пробился в финал, где примут участие 4 лучших спортсмена! Финал в 8:50.

8:27 Мария Сотскова, наша третья фигуристка на этом олимпийском турнире, не обошлась без падения и ошибок. Итоговое 12 место. Соревновательный день завершен. Загитова после своей программы: «Конечно, я волновалась. Но не ощущала, что мне предстоит выступление на Олимпиаде. Есть над чем работать: скорость, выезд, эмоции. Нужно кататься более раскрепощенно. Я очень счастлива, что теперь мировой рекорд принадлежит мне». Она также прокомментировала противостояние с Медведевой: «Чуть-чуть раздражает, что-то нас с Женей постоянно сравнивают. В первую очередь мы друзья. Нет такого, что мне надо в первую очередь выступить лучше Жени. Главное, чтобы были довольны тренеры и я. Не обращаю внимания на соперниц и соревнуюсь только с собой».

8:20 Первая реакция Медведевой после выступления: «Мандраж? Вам показалось! Выступала намного спокойнее и сконцентрированнее, чем в командном первенстве. Для меня это было намного лучше по внутренним впечатлениям».

8:15 Алина Загитова побила мировой рекорд, обновленный Медведевой несколько минут назад. Теперь лучшее достижение фигуристок в короткой программе – 82,92 балла.

8:00 Немного забавных новостей с утра. Мир взорвала венгерская фристайлистка Элизабет Суони, которая не выполнила ни одного трюка в квалификации хафпайпа. Она не нарушила правил, но внесла смуту в спортивное сообщество, подняв вопрос о легитимности своего участия в Олимпиаде. Это возмутило даже НОК Венгрии, который пообещал пересмотреть правила отбора в команду. Венгерка, которая является еще и американкой с дипломом Гарварда, сказала, что просто осуществила свою мечту – выступила на Играх.

7:54 Блестяще справилась со своей короткой программой двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, которая обновила мировой рекорд – 81,61. На 0,55 балла лучше ее предыдущего достижения. В третий раз в истории она набрала больше 80 баллов. Никому из соперниц, кроме Загитовой, этот рубеж ни разу не покорялся.

7:40 Вовсю идет четвертьфинальный матч хоккейного турнира США – Чехия. 2:2, второй период в разгаре. Напомним, что встреча России и Норвегии начнется в 10:30 по московскому времени. И в это же время стартует поединок за бронзу с участием женских хоккейных команд ОАР и Финляндии. А через пять минут – прокат сильнейшей разминки фигуристок.

7:30 Еще из утренних результатов: женская команда Кореи разгромила россиянок в керлинге 11:2. Напомним, наши девушки потеряли шансы на выход в плей-офф несколько матчей назад. Сноубордисты ОАР Владислав Хадарин и Антон Мамаев завершили выступление на Олимпиаде, не сумев преодолеть барьер квалификации в биг-эйре.

7:20 Нынешний день уже принес золото команде Италии. София Годжиа вырвала 0,09 балла у норвежской соперницы в скоростном спуске. Бронза – у знаменитой американки Линдси Вонн. Конечно, все внимание достается именно Вонн, вернувшейся после травмы.

7:05 Прямо сейчас идет самый интересный для нас турнир на Олимпиаде. Короткую программу катают участницы одиночного женского фигурного катания. Пока ни одна из трех представительниц России на лед не вышла. Предварительное лидерство – у японки Каори Сакамото с 73,18 балла.

7:00 Привет, друзья! Возвращаемся на олимпийские арены Пхенчхана. Надеемся, что этот день для нашей команды будет лучше, чем предыдущий.

Фото: Cameron Spencer / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, РИА Новости/Алексей Филиппов, РИА Новости/Владимир Астапкович, Gettyimages/Fotobank.ru, Андрей Голованов и Сергей Киврин