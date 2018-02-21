Наш биатлон мертв. Давайте новый

Биатлонная программма на Играх в Пхенчхане не принесла России наград. Как мы к этому пришли?

Отсутствие медалей было ожидаемо, но сейчас со всей очевидностью стало ясно: в этом сезоне весь наш биатлон прячется за Шипулиным и Юрловой-Перхт. Если убрать только этих двоих – наград бы не было все равно.

Проблема обозначилась не в этом и не в предыдущем сезоне. Она возникла давно. И решить ее простой сменой руководства, приглашением иностранных тренеров или какими-то еще административными мерами не получится. Все лежит гораздо глубже.

Прежде всего из этого вида спорта сделали шоу, искусственно раздули, обколов медийным допингом, а вид именно в России оказался к такому не готов. Биатлон, лыжные гонки в нашей стране абсолютно не привыкли к такому вниманию. Имена первой десятки чемпионата России знают только специалисты, даже имена тех, кто бегает кубки IBU, известны лишь совсем верным фанатам. Подавляющее число внутренних стартов проходят при полном отсутствии зрителей. Все смотрят исключительно Кубок мира. А биатлон - это не только Кубок мира, и люди, которых вызывают в сборную России, куются не там. Их не из инкубаторов достают в национальную команду, у каждого своя судьба.

По сути, весь вид, всех его специалистов вытащили под свет прожекторов и начали требовать того, к чему они оказались не готовы. Да, не готовы продолжать славные традиции тех времен, когда загранпаспорт спортсмену на руки не выдавали. И какой-то период эта их неготовность компенсировалась не самым лучшим способом – вспомним допинговые скандалы прошлых лет. Потому что, с одной стороны, когда тебе в регионе светит ставка в миллион рублей, еще при курсе 30 рублей за доллар, а с другой стороны, для этой ставки нужно как-то забегать в призы на крупных турнирах, искушение появляется огромное. С ростом рейтингов, реформой правил, повышением зрелищности к биатлону вдруг все стали неравнодушны, начали анализировать статистику, причмокивая губами, рассуждать о пиках формы, использовании среднегорья и составах на эстафету.

Задам этим «специалистам» простой вопрос. У винтовки «Аншутц» при перезарядке затвор бьет в скулу, оставляя ссадину. Назовите один легальный и один нелегальный способ решить эту проблему, не переходя на продукцию «Ижмаша»?

Так вот, вся эта возня, крики, вопли, ожидание медалей «прямо сейчас» не дали нашему биатлону нормально перестроиться на реалии XXI века. И не только биатлону. В погоне за высокими местами мы забываем о системности подготовки, о том, что нужно остановиться, отдышаться, посмотреть, кто там вообще есть у нас в юниорах. И что из них можно сделать. Как работают разные тренеры, какие регионы искусственно раздувают свою медальную статистику, привлекая спортсменов за деньги на параллельный зачет, а какие бегут на своих, доморощенных. Разобраться. Протрезветь.

Приведу типичный российский биатлонный случай. Который, словно лакмусовая бумажка, показывает суть наших бед.

При подготовке к этому олимпийскому сезону в сборную была вызвана Светлана Миронова, спортсменка с очень неплохим ходом и крайне нестабильной стрельбой. Про то, что стреляет Светлана не ах, знали все. Девушка прошла летние сборы, в ходе которых с ней отдельно, специально, углубленно стрельбой, видимо, не занимались. Либо занимались недостаточно. Либо неэффективно. Ни в июле, ни в августе, ни в сентябре, ни октябре нигде не появилось заголовков типа «С Мироновой не работают по стрельбе! Надо что-то делать!» или «Миронова игнорирует тренерские установки - нужны срочные меры!». Ах, да, мы же традиционно не выносим сор из избы.

Но стоило Мироновой, плохо отстреляв на декабрьских этапах Кубка мира, вылететь из первого состава во второй, как сразу же поднялись крики, что способную девушку незаслуженно задвигают. Да ее с лета задвигали, где вы были все это время? Спортсменка едва не потеряла свое место на чемпионате Европы в Риднау, но начался вой о несправедливости. Миронову вернули, она вышла на старт, конечно, зная, что был скандал в соцсетях, и, естественно, на нервяке провалила ЧЕ. Потому что по щелчку пальцев меткость с 72% до 92% не поднимается.

Кричать о проблемах Мироновой нужно было в июне. Когда их можно было решить. А не в январе - с целью собрать побольше лайков и хайпануть, оказывая при этом давление на биатлонистку.

Почему у Прокунина за Корею более-менее нормально бежит хромой Лапшин? Потому что на их команду никто не давит, не ждет чудес, и они имеют возможность спокойно работать. Почему наши, уезжая в другие страны, имея там меньший бюджет, бегут лучше? Видимо, по той же причине, что и Лапшин.

Сейчас в футбольной журналистке появилось целое направление авторов, которые в принципе саму игру не освещают. Их больше волнуют трансферы, аренда игроков, контракты, отступные агентам, неустойки. А еще смена тренеров, политика федераций - да все что угодно, кроме того, что происходит на поле 90 минут. И пишут они, потому что это читают. То же самое произошло и с биатлоном. Про сам биатлон людям стало неинтересно. Про то, что Бё шел в Антерсельве три круга один и тот же подъем под левую руку, а на четвертом пошел под правую, – неинтересно. Про то, что Домрачева посреди сезона (!) сменила марку лыж, что вообще нонсенс, - тоже неинтересно. Но зато интересно, все ли в порядке у них там с Бъорндаленом. Не разводятся ли?

Аудитории неинтересен биатлон, ей интересно «околобиатлона». Хорошо хоть до группового мордобоя фанатов пока не дошло. И вот так, пребывая «околобиатлона», мы и потеряли собственно биатлон. Тем более что до поры до времени эту прореху прикрывал Шипулин, иногда к нему присоединялась Юрлова-Перхт, а прошлогодний ЧМ в Хохфильцене вообще усыпил бдительность. Взяли золото в мужской эстафете - не о чем волноваться, все хорошо.

Однако биатлона у нас нет. Можно расстрелять все руководство СБР, полностью заменить тренерский штаб - это не поможет. То, что растет, – вырастет таким же, как то, что есть сейчас в сборной. Мы, словно голодные собаки, будем радоваться редким медалям тех спортсменов, у которых еще хватает здоровья тянуть эту лямку. Но биатлон как системное явление отсутствует. И нет у нас чудо-специалиста, как в сборной Германии, способного поднять Лауру Дальмайер из той ямы, в которой она оказалась осенью. И не дали бы Прокунину, работай он в России, долечить и полностью восстановить Лапшина. Как не услышали мольбы нашей женской сборной, что они уже не могут так больше, когда им каждый год меняют тренера.

Поэтому неважно, кто по итогам сезона возглавит СБР, кто будет тренировать сборные. Проблему нужно начинать решать с осознания того, что это работа с живыми людьми, а не симулятор футбольного менеджера. Не делать стойку на юниорские титулы, не выжимать все из людей в возрасте до 20 лет. Выращивать спортсменов, отправлять на стажировку тренеров, особенно тех, кто работает с молодым резервом в регионах. Учиться у тех стран, где биатлон есть.

В противном случае нас ждет следующий сценарий: пара-тройка сезонов без побед снизят рейтинги вида в России до неприличных. Журналистов не будут командировать на соревнования, потому что это перестанет окупаться, новости о двадцатых местах читать быстро надоедает. И биатлон займет место где-то рядом с керлингом.

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Биатлонисты из России впервые завершили Олимпиаду без медалей

Фото: Matthias Hangst / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Adam Pretty/Bongarts/Getty Images, РИА Новости/Александр Вильф, РИА Новости/Рамиль Ситдиков, Alexander Hassenstein / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Союз Биатлонистов России