Не в золоте счастье. Россия отрывается от США в общем медальном зачете Олимпиады-2022!

Еще четыре награды в копилке сборной России. А биатлонную медаль вообще можно посчитать за две.

Еще четыре награды в копилке сборной России. А биатлонную медаль вообще можно посчитать за две.

«Матч ТВ» не устает рассказывать спортсменам сборной России, кто из них и какие конкретно медали должен завоевать в Пекине. Чем ближе конец Олимпиады, тем лучше у нас получается, а что будет, например, в финале хоккея — это вы сможете посмотреть здесь.

Четыре медали, из которых сразу две золотые, таков был наш прогноз на 16 февраля. И сборная России завоевала как раз четыре медали. Три — в тех видах, что и планировалось… Вот только золота мы опять не дождались.

Две бронзы мы угадали идеально — в лыжах (женский командный классический спринт) и во фристайле (мужская акробатика). Единственное — выбирая будущего медалиста в акробатике между Ильей Буровым и Станиславом Никитиным, мы склонились в пользу последнего, а медаль завоевал Илья.

Два золота мы прочили в этих же дисциплинах — мужчинам в командном спринте и Максиму Бурову в акробатике. В первом случае россияне остались лишь третьими, во втором вмешался COVID-19. По причине положительного теста Буров пропустил соревнования в миксте и прилетел в Пекин перед личным турниром. Как оказалось — не полностью готовый.

Зато вместо этого золота мы получили серебро. Возможно, даже более значимое. От женской сборной России по биатлону на этой Олимпиаде никто медалей не ждал, первые личные гонки это мнение лишь укрепили, но в эстафете девушки буквально выгрызли второе место. А если бы не штрафной круг Мироновой…

Могла у нас быть и еще одна незапланированная медаль, но мужская сборная России по шорт-треку в эстафете осталась в девяти тысячных секунды от бронзы.

В итоге же за четыре дня до завершения Игр наша команда уверенно идет на втором месте в медальном зачете по общему количеству наград. У нас их 24 (на четыре меньше, чем у Норвегии, и на четыре больше, чем у Германии), причем отдельно по серебру и отдельно по бронзе мы вообще лидируем. Сборная США отстает от нас уже на пять медалей. В зачете по количеству золота россияне остаются девятыми.

17 февраля должен стать самым «хлебным» для сборной России на этой Олимпиаде. Мы планируем пять наград — золото, два серебра и две бронзы. Три медали — в женском фигурном катании (вряд ли тут нужно перечислять фамилии), еще две в женских коньках с дистанции 1000 м (Фаткулина и Качанова).

Лишь бы только судьи все не испортили…

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