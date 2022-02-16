Биатлон. Женская эстафета. Дотянутся ли россиянки до медалей? Онлайн

Верим в Казакевич, Резцову, Миронову и Нигматуллину.

Верим в Казакевич, Резцову, Миронову и Нигматуллину.

16 февраля на Олимпиаде-2022 проходит женская эстафета. Старт — в 10:45 по московскому времени

Состав сборной России : Ирина Казакевич (1 этап), Кристина Резцова (2), Светлана Миронова (3), Ульяна Нигматуллина (4).

: Ирина Казакевич (1 этап), Кристина Резцова (2), Светлана Миронова (3), Ульяна Нигматуллина (4). Накануне наша мужская команда завоевала бронзу в эстафете.

Биатлонная программа на Олимпиаде завершится гонками с общего старта. Мужской масс-старт состоится 18 февраля, женский — 19-го.

Главные события:

11:02 Хороший этап провела Казакевич, хоть немного и не хватило ее на последний круг. Ирина передала эстафету 7-й, с отставанием в 16 секунд от сборных Германии и Швеции, которые идут в лидерах. У нас на дистанцию ушла Кристина Резцова.

10:57 Еще один доппатрон понадобился Казакевич на стойке. Снова не с первого раза закрыла Ира четвертый глазок. Покидает рубеж Ирина на девятом месте с отставанием в 11 секунд от лидирующей шведки Персон.

10:51 Один дополнительный патрон понадобился Ирине на лежке. Уходим с рубежа тринадцатыми, но отставания не самые критичные - 15 секунд от лидеров.

10:50 В первых рядах подходит Казакевич на рубеж. Со второго коврика она поведет стрельбу.

10:45 Старт! За сборную России на первом этапе бежит Ирина Казакевич. С соперницами на этапе можно бороться. Забойщиками у других стран стали: Анаис Бесконд (Франция), Линн Персон (Швеция), Каролин Кноттен (Норвегия), Ванесса Войт (Германия), Лиза Витоцци (Италия).

10:40 В случае победы сборной Норвегии в женской эстафете скандинавы досрочно выиграют биатлонный медальный зачет на Олимпиаде. Тройка лидеров выглядит сейчас так:

1. Норвегия: 4-1-4 (золото-серебро-бронза)

2. Франция: 2-3-0

3. Германия: 1-0-0

Сборная России на шестом месте с тремя бронзовыми медалями.

10:35 После женской эстафеты в биатлонной программе Олимпиады останутся гонки с общего старта. В мужском масс-старте (18 февраля) нашу команду представят Эдуард Латыпов, Александр Логинов и Максим Цветков, в женском (19 февраля) – Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина и Ирина Казакевич.

10:30 Накануне прошла мужская эстафета, которая сделала всем нам больно. Сборная России лидировала с преимуществом большую часть гонки, но на последнем рубеже Эдуард Латыпов «застрелился» и ушел на два штрафных круга. О том, как это было, читайте здесь. По этой ссылке - мнение нашего обозревателя Евгения Дзичковского, который считает, что виноват не Латыпов, а тренеры, которые поставили его на четвертый этап.

10:25 Как передает наш корреспондент в Китае Михаил Гончаров, погодные условия схожи со вчерашними: на улице минус 14 градусов, по ощущениям холоднее – минус 21. Ветер стабильный и без резких порывов.

Фото: © Матч ТВ

10:20 Главной темой для обсуждения перед гонкой стало непопадание в эстафетный состав Евгении Буртасовой. Она не бежала в связке спринт-пасьют, ей предложили выступить в масс-старте с резервистами других сборных, но Евгения отказалась. Это оказалось важным при определении состава на эстафету.

- Никакого посыла не было, что по этой гонке как-то будет оцениваться моей состояние, что это какой-то отбор, что как-то повлияет. Нет. Я сказала, что у меня есть план, написанный Куваевым, по которому я готовлюсь весь сезон. Мы не знали, поставят меня или нет в эстафету, но мне тренер написал, что я буду подводиться именно к этой эстафете. Я строго следовала плану, - объясняла Буртасова «Матч ТВ».

- Как восприняли новость о составе?

- Ожидаемо. Но можно было бы и сказать, что я не бегу, а не из интернета мне узнавать об этом.

10:15 Доброе утро! После горькой, но трудовой бронзы в мужской эстафете ждем медалей от российских девушек. Старт гонки — в 10:45 по московскому времени.

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