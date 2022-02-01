Первое место сборной России в медальном зачете ОИ-2022? Это реально!

«Матч ТВ» сосчитал все медали сборной России на Олимпиаде 2022 по дням, видам спорта и даже по фамилиям. Получилось много, лишь бы ковид не спугнул.

«Матч ТВ» сосчитал все медали сборной России на Олимпиаде 2022 по дням, видам спорта и даже по фамилиям. Получилось много, лишь бы ковид не спугнул.

Сборная России едет на Олимпийские игры в Китай с гордо поднятой головой. Пусть без гимна и флага. Пусть пока это все еще некая команда «олимпийских спортсменов из России имени песни группы Queen» — это все мы переживали не раз, справимся и теперь. Главное — каждый наш атлет, завоевавший право поехать в Пекин, едет туда без всяких судов и особых списков.

И судьбы спортсменов нынче ломает новое сочетание иностранных букв — не WADA и не CAS, а COVID-19. И вот для него как раз все равны — хоть ты с флагом, хоть без. И одной лишь неправильной помадой от него не спасёшься.

«Матч ТВ» делает свой прогноз на олимпийский результат сборной России. На каждую медаль, каждый вид спорта, день, когда она будет завоевана и даже на фамилию счастливого владельца этой медали. В конце очередного соревновательного дня мы будем сравнивать свои ожидания с реальным выступлением россиян. Вот как это будет выглядеть.

У медального зачета, как известно, два варианта. В одних странах считают число золотых медалей, в других — общее число наград. Шесть золотых — это немного. Если смотреть на итоги зимних ОИ в XXI веке, это максимум пятое место (Солт-Лейк-Сити 2002, Сочи 2014). Или даже седьмое, как четыре года назад в Корее. Так что в этом варианте нашей команде сложно будет попасть даже в тройку.

Зато 38 медалей за отдельно взятую зимнюю Олимпиаду удалось собрать лишь одной сборной — в Пхёнчхане 2018 Германия смогла завоевать 39 наград. И вот тут Россия, получается, будет бороться даже за первое место. Неожиданно и приятно.

Что касается конкретики, то больше всего медалей мы ждем, разумеется, от лыжников. Александру Большунову пора уже стать олимпийским чемпионом, и в Пекине он им непременно станет. Второе место предсказуемо отдаем фигурному катанию — 7 медалей на вид спорта, а вот на третьем — сюрприз… Смотрите сами.

Как раз Большунов по ожиданиям «Матч ТВ» должен стать самым «медалеёмким» российским спортсменом на этой Олимпиаде. Да и вообще, по нашему прогнозу, кроме него в личке лишь один человек способен завоевать больше одной медали.

И вряд ли вы бы смогли фамилию этого человека угадать.

Ну, а теперь непосредственный прогноз на первый «медальный» день Олимпиады.

5 февраля будут разыграны шесть комплектов наград в шести видах спорта — биатлоне, коньках, лыжах, прыжках на лыжах с трамплина, фристайле и шорт-треке. Именно последний и интересует нас больше всего — смешанная эстафета по нашему прогнозу должна принести сборной России первую медаль пекинской Олимпиады.

Для начала — бронзовую, но ведь надо с чего-то начинать.