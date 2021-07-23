Есть мнение, что прыжки в воду — самый эмоциональный вид спорта. Убедитесь сами

Фотогалерея «Матч ТВ».

Фотогалерея «Матч ТВ».

Сегодня в Токио пройдет церемония открытия Олимпийских игр, 24 июля будут разыграны первые медали

В состав нашей команды по прыжкам в воду вошли Александр Бондарь, Евгений Кузнецов, Виктор Минибаев, Никита Шлейхер, Анна Конаныхина, Мария Полякова, Юлия Тимошинина

Расписание олимпийских трансляций на «Матч ТВ»

Снимки прыгунов порой так и просятся на фотожабы.

Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

Непосредственно перед прыжком лучше как следует расслабиться.

Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

Потому что потом ты напрягаешь не только извилины, но и все без исключения мышцы.

Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

Зато можно проверить, в порядке ли ноготочки.

Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

Партнерша справа явно переживает насчет небольшого рассинхрона в прыжке.

Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

Тот момент, когда перед глазами пронеслась вся жизнь. И краешек вышки.

Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

Парни в курсе, что они уже давно приземлились?..

Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

Философские раздумья в полете.

Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

У настоящих атлетов даже в таком положении не бывает двойного подбородка.

Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

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