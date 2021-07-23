Есть мнение, что прыжки в воду — самый эмоциональный вид спорта. Убедитесь сами

Фотогалерея «Матч ТВ».
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- Расписание олимпийских трансляций на «Матч ТВ»
Снимки прыгунов порой так и просятся на фотожабы.
Непосредственно перед прыжком лучше как следует расслабиться.
Потому что потом ты напрягаешь не только извилины, но и все без исключения мышцы.
Зато можно проверить, в порядке ли ноготочки.
Партнерша справа явно переживает насчет небольшого рассинхрона в прыжке.
Тот момент, когда перед глазами пронеслась вся жизнь. И краешек вышки.
Парни в курсе, что они уже давно приземлились?..
Философские раздумья в полете.
У настоящих атлетов даже в таком положении не бывает двойного подбородка.
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