«Дзюдоисты начинают первыми, надеюсь, ничто их настрой не собьет». «Матч ТВ» говорит с олимпийцем, принесшим первое золото в Рио

Герой предыдущей летней Олимпиады Беслан Мудранов — про Путина, Гамбу и Токио-2020.

Герой предыдущей летней Олимпиады Беслан Мудранов — про Путина, Гамбу и Токио-2020.

Золото дзюдоиста Беслана Мудранова, уроженца города Баксана в Кабардино-Балкарии, стало первым для нашей страны на предыдущих летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Тогда в финале весовой категории до 60 килограммов Мудранов взял верх над действующим чемпионом мира Елдосом Сметовым.

Пять лет спустя победитель Олимпиады, Европейских игр и двукратный чемпион Европы принял решение завершить карьеру и рассказал в интервью «Матч ТВ» о том знаковом бое, работе с итальянским специалистом Эцио Гамбой и многом другом.

Игры могли закончиться в первом же бою

— Помню, как в 2016-м еще студентом смотрел олимпийский турнир по дзюдо. Все ваши поединки были напряженными вплоть до финала, но какой лично вам дался сложнее всего?

— Может быть, некоторые схватки выглядели сложнее, но, как ни странно, первая была самой тяжелой на Олимпиаде. Другие соперники были ничуть не хуже, но с голландцем (Джеромом Муреном. — «Матч ТВ») поединок получился наиболее трудным. Я боролся против него за год до Олимпиады и победил через 30 секунд — удалось почти сразу провести бросок. Когда в Рио увидел, что он выпал мне в самом начале, подумал: «Хорошо разомнусь и пойду дальше». Но оказалось, что он был отлично подготовлен и настроен, поэтому схватка вышла самой сложной.

— Сражение за золото с Елдосом Сметовым из Казахстана тоже получилась очень изматывающим. «Золотой бросок» вы провели уже после того, как закончилось основное время. За счет чего удалось выиграть?

— Перед финалом я знал, что функциональная подготовка у Сметова была не особо, через две-три минуты он постепенно проседал и начинал уставать. До Олимпиады наблюдал за ним почти четыре года, мы с ним тоже раньше боролись, и было видно, сколько он вытягивает по времени. Поэтому задача была изначально бороться на захватах, а уже потом активизироваться и попробовать сделать броски. В любом случае расслабляться с ним было нельзя ни в первые минуты, ни после. Сметов тогда был действующим чемпионом мира и совсем не слабым соперником.

Я старался не рисковать, ждал, когда он допустит ошибку. Мы боролись пять минут, потом стало видно, что силы у него постепенно уходят. Не сказать, что я чувствовал опасность, хотя схватка получилась напряженной. В дополнительное время он решил поменять стойку на левостороннюю, а когда правша встает в другую сторону, то уже ничего поделать не может. Когда он попробовал вернуться в обычную стойку, я его и поймал.

— Эмоции после победы зашкаливали? Ведь вы не только выиграли олимпийское золото, но и принесли стране первую высшую награду на тех Играх.

— Честно говоря, я даже не думал в тот момент, что это была первая медаль, что вокруг идут Олимпийские игры. Самая первая мысль была: «Наконец-то я выиграл эту схватку», а не то, что стал чемпионом. Очень принципиально настраивался на тот бой, как будто это что-то личное. Но по-другому никак, иначе расслабишься. Лишь когда ставишь вопрос с соперником так, что ни в какую не можешь и не должен ему проиграть, тогда добиваешься победы. На мысли о золотой медали эмоций не осталось. Помню только, как перед глазами кружился зал (смеется).

— Ваш самый высокопоставленный спарринг-партнер тогда звонил поздравить? К вам же перед Олимпиадой на сборы приезжал Владимир Путин и провел со сборной совместную тренировку.

— Обычно на соревнованиях я выключаю телефон, чтобы не отвлекаться. После победы [на Олимпиаде] он оказался у меня в руках лишь спустя пару часов, а до этого все время пролежал в разминочном зале. Из вещей сразу принесли только экипировочный костюм, я переоделся и отправился на награждение, потом были интервью и допинг-контроль. Уже после всего этого я включил телефон. Не знаю, может, Владимир Владимирович набирал, но в тот момент до меня было невозможно дозвониться.

— Но хотя бы на приеме в Кремле пересеклись?

— Да-да, мы вернулись и практически через двадцать дней, даже чуть раньше, поехали в Кремль, там уже встретились и немного пообщались. Президент рассказал, что следил за схваткой и ему понравилось. Он большие соревнования не пропускает.

Гамба — легенда, душа сборной и супермотиватор

— Подготовка к Олимпиаде в Рио была, возможно, одной из самых сложных в истории нашей сборной. Доклад Макларена, скандалы с мельдонием, до конца неясный статус российской команды. Какие были настроения и как удавалось справляться с давлением?

— Ажиотаж поначалу был сильный, и, конечно, за месяц до старта соревнований все это здорово напрягало. Мы уже поехали на сбор в Португалию, но никто не знал, допустят нашу страну или нет. Эцио Гамба (генеральный менеджер сборной России по дзюдо. — «Матч ТВ») подбадривал нас. Говорил, чтобы не переживали и не думали, как будем выступать, даже если придется делать это под олимпийским флагом. В целом, я чувствовал, что поедем. Все очень надеялись — все-таки столько лет готовились.

— Раз уж речь зашла об Эцио Гамбе, фигуре, безусловно, знаковой не только для российского, но и для мирового дзюдо, расскажите о работе с ним. Она же не всегда складывалась гладко, к примеру, вас не взяли на Олимпийские игры 2012-го.

— Тогда он принял верное решение. В тот момент Арсен (Галстян — победитель Олимпиады-2012 в весовой категории до 60 килограммов. — «Матч ТВ») опережал меня на один шаг, учитывая, в какой форме мы подходили к тем Играм. Поэтому я ни на секунду не обижался на него. У меня было четыре года, чтобы отобраться на следующие ОИ.

О Гамбе могу сказать только хорошее. Этот человек — душа нашей сборной. Он умеет подготовить, настроить, уже тринадцатый год пошел, как он это делает. Думаю, он доказал всему миру, что его система работает и показывает результаты. К каждому спортсмену Эцио относится как к своему единственному. Человеческие качества у него на самом деле зашкаливают.

— А как итальянец смог столького достичь в совсем не европейском виде спорта?

— Просто он всегда был фанатом дзюдо. То, как Гамба стал олимпийским чемпионом, это подтверждает. Зная, что Италия будет бойкотировать Москву (речь об Олимпиаде-80 в Москве, которую западные государства частично бойкотировали. — «Матч ТВ»), он за год до Олимпиады ушел из всех государственных учреждений, где получал зарплату, и готовился сам (Гамба служил карабинером в вооруженных силах Италии. — «Матч ТВ»). Всю свою жизнь он посвятил дзюдо.

— Интересно, что европеец добился таких результатов в дзюдо, но в тот момент выигрывали не только японцы. В Европе было несколько олимпийских чемпионов, и Гамба был одним из немногих, кто выступал на таком уровне. После Москвы он поехал на следующую Олимпиаду и взял там серебро.

Олимпиада может быть одна на всю жизнь, но ехать надо только за победой

— Как сейчас обстоят дела в мировом дзюдо? Кого относитесь к фаворитам в нашей сборной и кого из соперников отмечаете?

— У нас вся сборная очень хорошо подготовлена. Я даже не хочу кого-то выделять, потому что со всей командой тренировался до последнего и знаю, кто на что способен. Да, возможно, результаты у кого-то лучше, чем у остальных, и все же я уверен, что любой из нашей команды может взять минимум медаль. На всех реально рассчитывать. Тем не менее надеюсь, что в этом году будут не просто медали, но одно или два золота. Конечно, хочется, чтобы все приехали с наградами, но Олимпиада — это соревнования, где любой спортсмен может не справиться психологически. Поэтому самое главное, чтобы они справились с собой, а в том, что они подготовлены физически и технически, сомнений нет.

Из лидирующих стран в первую очередь отмечу Японию, а среди остальных не сказал бы, что есть однозначное второе или третье место. На одинаково высоком уровне выступают Россия, Грузия, Франция, Монголия, Казахстан, Узбекистан, Германия, Бразилия. В принципе, это 10-15 стран, у которых вся команда стабильно показывает результат. Сейчас дзюдо сделало очень большой рывок в развитии, и невозможно сказать, что одна страна хуже или лучше. На всех соревнованиях в каждом весе очень плотная борьба. Тут не угадаешь.

— В начале месяца вы объявили о завершении карьеры, хотя участвовали в олимпийском отборе. Не появилось желание вернуться? Наверное, следующие Игры в Париже пройдут со зрителями и уже без коронавируса.

— Ну да, надеюсь, к тому времени все пройдет. Но касательно меня такой мысли не было. Мне уже 35 лет, на следующей Олимпиаде будет 38. Думаю, это слишком большой возраст. Выступать можно, но не хочется просто ехать. Хочется минимум взять медаль, но в 38 это практически нереально с такой конкуренцией, как в дзюдо. Надо быть уникумом. Для себя я решил закончить. По-другому нельзя. Гвоздь забил и кимоно повесил (смеется).

— Уже знаете, чем будете заниматься? Планируете развивать спорт или стать тренером?

— Мне сейчас предлагают быть тренером в сборной, но надо хорошо подумать. Придется начинать все по-новому — триста дней в году на сборах и соревнованиях. Пока я отдыхаю эмоционально, хочу подождать один-два месяца после Олимпиады и потом, может, все-таки решу пойти тренером.

— Игры в Рио, в которых вы принимали участие, были очень непростыми для наших спортсменов. Нынешняя Олимпиада в Токио начинается не лучше — без флага, гимна, болельщиков и с серьезными ограничениями из-за пандемии. Что посоветуете нашим олимпийцам, чтобы справиться со всеми вызовами?

— Скажу, чтобы меньше думали об ограничениях. Они столько готовились к этим стартам, и из-за какой-то мелочи упускать свой шанс не стоит. Если они туда поехали, положительного результата [теста на ковид] нет, то уже надо думать о том, как выступить и выиграть эти соревнования. Чтобы стать чемпионом, ни на что прочее обращать внимание нельзя. Олимпиада может никогда больше не повториться в их жизни, поэтому надо выкладываться по максимуму. Не думать, что кто-то сильнее или лучше — все такие же люди. Выступления в единоборствах, кроме бокса, длятся обычно один день. В один день нужно выложиться и потом уже вздохнуть спокойно. Дзюдоисты начинают первыми, и, надеюсь, ничто их настрой не собьет.

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