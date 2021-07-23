«Не именуйте их по названию страны, здесь они ROC». Глава ВАДА ответил на сложные вопросы о России

Репортаж Сергея Лисина.

Репортаж Сергея Лисина.

23 июля в 10 утра по Токио Всемирное антидопинговое агентство провело в столице ОИ пресс-конференцию, где попробовало отчитаться о работе в преддверии Игр.

Состав спикеров был подобран исходя из тематики мероприятия: президент агентства Витольд Банька, отвечающая за образовательные программы вице-президент Янь Янь, глава команды независимых наблюдателей на ОИ доктор Франческа Росси и генеральный директор Оливер Нигги.

Начал встречу Банька:

— Во время пандемии антидопинг не мог собирать нужное количество тестов, и в последние месяцы мы работали со всеми заинтересованными сторонами, чтобы вернуться к прежним объемам. В последние полгода перед Играми тестирование было более жестким. Наша главная задача в том, чтобы убедиться, — все спортсмены на Олимпиаде защищены от нечестной конкуренции и протестированы в нужном объеме.

Неоднократно я уже говорил, что антидопинг — это не только тестирование. Во время пандемии расследования стали еще более важной частью нашей работы, мы перепроверяли старые пробы, чтобы убедиться, что те результаты показаны честно. Мы вложили миллионы долларов в научные разработки, новые методы тестирования, которые могут существенно улучшить нашу работу, являясь дополнением к стандартным методам, так как они дешевле и менее инвазивны. Это важные новости перед ОИ в Пекине.

Далее высказались остальные.

Но после вступительных слов каждого из участников тематика встречи не была поддержана журналистами — большинство вопросов касалось России и команды наших спортсменов на ОИ. Отвечали на них Банька и Нигги, остальные оказались не у дел.

Лайам Морган, InsideTheGames

— Господин Банька, вы разочарованы тем, что более 330 российских спортсменов участвуют в ОИ, учитывая, что Россия была наказана за государственную систему поддержки допинга?

— Ох. Я думаю, что все мои мнения как президента ВАДА, ответственного за работу организации, должны базироваться на фактах и научных доказательствах, и я не стал бы говорить об ощущениях. В отношении России ВАДА отслеживает выполнение январского решения Международного спортивного арбитража в отношении РУСАДА. И мы продолжаем расследование дел, базирующихся на LIMS, базе бывшей Московской антидопинговой лаборатории, пытаясь получить пробы, которые там проверялись.

Ранее мы уже заявляли, что решение CAS с одной стороны положительно для нас, говоря о правовой части, так как CAS подтвердил все доказательства ВАДА, подтвердил наши правила, в том числе возможность вводить санкции в отношении государств, которые, как известно, не являются подписантами Кодекса ВАДА. Но с другой стороны, мы разочарованы этим решением, так как CAS сократил срок санкций с четырех лет до двух и разрешил российским спортсменам выступать в цветах национального флага на форме вместо нейтральных цветов, которые мы рекомендовали.

Но в этом деле мы были обвинителями, а не судьями, и сейчас отслеживаем ситуацию очень плотно, работая с РУСАДА, следуя правилам и дорожной карте.

Reuters

— Господин Банька, продолжая российскую тему, которая длится уже несколько лет. И сейчас, в Токио, мы видим, что русские соревнуются, русские носят форму с цветами флага и надписью «Олимпийский комитет России» на ней, так что Россия здесь, и они не нейтралы. Так что же именно запрещено им в течение следующих полутора лет?

— Нет-нет, не именуйте их по названию страны, здесь они ROC. Отвечая на ваш вопрос — как я уже сказал ранее, мы в этом деле обвинители, а не судьи. И я не хочу выказать свое неуважение к решению CAS.

Хайо Зеппельт, ARD

— У меня тоже вопрос к господину Баньке. Вы уже заявили, что не хотите комментировать решение CAS, что в этом деле вы были одной из сторон, а не самостоятельным дисциплинарным органом. Но почему вы не хотите комментировать решение, объясните, пожалуйста.

— Комментарий уже был дан. С одной стороны, это победа ВАДА с правовой точки зрения, потому что арбитраж подтвердил наши правила и доказательства. С другой стороны, мы разочарованы тем, что CAS смягчил те санкции, которые мы запрашивали в части срока наказания, цветов флага и т. д.

— Но на их футболках мы можем видеть надпись «Олимпийский комитет России». Что это значит для вас? Это нейтрально или нет?

— Как ВАДА мы принимаем решение CAS по этому делу. И я не могу высказывать свое личное мнение по данному вопросу.

Оливер Нигги: — Хочу дополнить. Если вы читали решение CAS, то видели, что мы запрашивали изначально, какие санкции. Можно понять, что мы получили не совсем то, чего хотели. Это к вашему вопросу о форме, которая соответствует решению CAS. И это реальность. Это не то, чего мы хотели, но то, что получили, и мы должны это принять.

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