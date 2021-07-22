Поздняков — Познеру: «Нельзя разбивать мечту 11 тысяч спортсменов!» Президент ОКР ответил на реплику звездного ведущего «Матч ТВ»

Обозреватель «Матч ТВ» побывал на пресс-конференции президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова, которая традиционно проходит накануне открытия Игр.

Обозреватель «Матч ТВ» побывал на пресс-конференции президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова, которая традиционно проходит накануне открытия Игр.

«Ковид-инфицированных в сборной России нет»

— 331 член делегации прибыл в Японию, 193 из них — спортсмены, — Поздняков начал с заявления. — Они уже в Токио, в деревне, начали финальную подготовку к Олимпиаде. Уже с 24 июля вступают в борьбу за медали.

Наша делегация завтра примет участие в церемонии открытия. Маршем пойдут от 66 до 80 человек из нашей сборной. Так мало, потому что есть ограничения. Можно только до шести человек официальных лиц. А вот по спортсменам нет ограничений, потому что Олимпиада проходит для них.

В нашей команде все здоровы, медцентр работает лишь над восстановительными процедурами, рецидивами старых травм спортсменов. Ковид-инфицированных в сборной нет.

— Но вот пловец Илья Бородин не прилетит в Токио из-за ковида, то есть мы потеряли вероятную медаль на 400 м комплексом. Слышали вашу реплику — вы недовольны тем, как в сборной по плаванию предохранялись от карантина.

— Мы посвятили много времени на то, чтобы провести кампанию по вакцинации. Большая половина спортсменов сделала прививку, многие другие имели иммунитет после болезни.

— Бородин был привит или переболел?

— Но есть же врачебная тайна, — парировал Поздняков. — Пловцы, которые готовились во Владивостоке, не имели тех условий, как на наших сертифицированных базах от Минспорта, где более жесткие антиковидные меры. Поэтому, к сожалению, говорить об идеальных условиях тут не приходится. Хотя местные власти сделали все возможное, чтобы снизить риск.

«А зачем молодежи вообще нужен телевизор?»

— Многие критикуют организаторов Олимпиады за жуткие бытовые условия в деревне. А российские спортсмены довольны бытом?

— Наоборот, мы благодарны оргкомитету Игр, который поменял здание нашей делегации. Нам дали одно из четырех наилучших условий по локации. Вдалеке от шума, где столовая и мощные вентиляторы, где транспортный узел. Теперь у нас корпус с красивым видом на залив.

Да, возникают бытовые сложности в деревне, как и у любого, кто заселяется в новостройку. Но организаторы и техслужбы в деревне оперативно устраняют все проблемы буквально за минуты.

Низкие потолки? Но ведь деревня всегда строится с последующим использованием жилья местными жителями. Японцы привыкли жить вот так. И тут мы видим архитектурные различия между европейцами и японцами. Так что к этой теме можно относиться без злобы, с юмором.

И уверяю вас, через несколько дней о недочетах никто не будет вспоминать. Почему нет телевизоров в номерах? Потому что современная молодежь использует свои гаджеты. Просто поговорите со спортсменами. Каждый смотрит свое. Зачем телевизор? Но в лаунж-зоне он есть, чтобы сообща поболеть за товарищей по сборной. Напомню, что спортсменам нельзя посещать арены других видов спорта.

Тренировка по спортивной гимнастике / Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

— Что вы скажете об итогах опроса ВЦИОМ, что 97 процентов россиян не знают наших участников Олимпиад? Что мы живем в неспортивной стране.

— Я мог бы ответить — это результат того, что российское общество, как и все в мире, сконцентрировалось на пандемии. Но такой ответ получился бы банальным. Вообще, спорт как социальный лифт помогает пробиться на вершину. Олимпиада, если это не футбол или хоккей, помогает стать успешным. Начиная с 24-го числа при помощи нашей прессы мы будем работать над тем, чтобы наши спортсмены стали более узнаваемыми.

— То есть вы не считаете, что аргумент «Россия — неспортивная страна» уместен в данных обстоятельствах?

— Абсолютно верно. И есть множество других критериев, чтобы выяснить — это не так.

«Я не допускаю, что Олимпиаду отменят»

— Сборная Гвинеи снялась с этой Олимпиады, опасаясь ковида. Могут ли быть эти Игры вообще отменены?

— Я для себя этого даже не допускаю. Вероятности такой просто нет. Вижу, как в олимпийской деревне созданы меры контроля и борьбы с распространением ковида. Все спортсмены сконцентрированы на своих делах, смотрят в календарь и ждут своих стартов.

— Наш обозреватель «Матч ТВ» Владимир Познер сделал жесткое заявление: «Олимпиада в Токио странная. Она кажется далекой и даже не нужной, она не увлекает». Вы согласны?

— Я бы ответил Познеру так. 11 тысяч участников не смогли бы воплотить свою мечту в жизнь, если бы Олимпиаду отменили. Игры нужны уже для того, чтобы не разбить мечту этих 11 тысяч атлетов, которые работали и долго шли к этому соревнованию.