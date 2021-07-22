«Играть хорошо необходимо в любом статусе». Наша женская волейбольная команда впервые приехала на Олимпиаду не фаворитом

Сами игроки с этим согласны.

Сами игроки с этим согласны.

Женский волейбол на Олимпиаде — это всегда интересно для российского болельщика. На все Игры наша команда приезжала в числе одного из главных фаворитов или как минимум претендентом на медали. Да, получалось далеко не всегда. Но ожидания от выступления команды были высокие.

Нынешняя Олимпиада стала исключением. В последнее время женская сборная выступает неровно, и все больше ходит разговоров о том, что игроки не понимают установок итальянского тренера Серджо Бузато. В том числе об этом мы поговорили с блокирующей нашей команды Ириной Королевой после подготовительной тренировки к матчу против сборной Италии.

— У вас утренняя тренировка. Тяжело было встать на нее, учитывая акклиматизацию?

— Думала, что будет хуже. Сегодня все бодро, оперативно и быстро влились в тренировочный процесс.

— Как вам условия проживания в олимпийской деревне?

— Да, все нормально. Хорошее питание, приемлемые комнаты. Для меня этот матрас очень хорош, потому что он жесткий. Мне удобно очень. Все прошло гладко. Ты быстро привык к этому графику перемещения от корпуса до питания, до выезда на автобус. Разобрались со стиркой.

— А с низкими потолками разобрались?

— В комнатах терпимо. В основном проблема в ванне. В Японии любят волейбол. Поэтому мы приезжаем сюда часто. Это уже привычно.

— В Японии куча различных правил. Из-за этих ограничений чувствуется ощущение праздника?

— Все равно чувствуется. Когда ты заехал в деревню, это какое-то волшебство. Тут реально лучшие люди планеты. Очень красиво, атлетично, разные виды спорта, разные телосложения. Все заряжены. Прямо магия. Чувствуется, что это супер-соревнования.

Ирина Королева / Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

— Пересекались ли с первыми соперницами на турнире — итальянками?

— Да, пересекались. У нас соседние дома и стирку мы носим в их дом. Кирикеллу видела, Фолье. Но все очень дружелюбно. «Доброе утро» на завтраке, если пересекаемся в столовой. Все это пока дружественно.

— Подшучиваете ли над своим тренером, что его первый матч со сборной России и сразу против его родной страны?

— Нет. Каких-то таких шуточек нет в команде.

— Как в целом атмосфера в команде?

— Бодрая, рабочая. Все понимают, где они. В предвкушении первых игр. Все равно очень ждем и хотим начать.

— Много ходит разговоров, что у игроков не самое хорошее взаимопонимание с тренером. Есть такое?

— Для меня нет. Мне кажется, что волейбол един на всех языках. У тебя все равно есть основные понятия, которые ты будешь понимать просто по указанию руки. Поэтому для меня это не проблема.

— На этих Играх, на мой взгляд, наша команда пребывает в новом статусе: нас нельзя назвать одним из фаворитов на победу, как это было в предыдущие годы. Согласны с этим?

— Есть такое. Я тоже так думаю.

— В связи с этим не чувствуете меньше давления, что от вас многого не ждут?

— Я думаю, что нет. Все равно любой результат будет обсуждаться и, возможно, осуждаться. Мне кажется, что от этого не легче. Играть хорошо необходимо в любом статусе.

— Какие ожидания от первого матча?

— Думаю, что будет непросто. Эта игра в 9 утра (по московскому времени в 3:00 27 июля). Не важно, насколько ты акклиматизировался. Все равно это раннее время, практики игры в которое не так много.

— Для вас эта Олимпиада не первая. Чувствуете разницу?

— И да, и нет. Все равно чувствуешь, что огромное количество ограничений, контроля, обязательного ношения масок. Но у нас была практика пузыря в Италии. Ты уже чуть более готов к тому, что необходимо соблюдать все. Непривычно, что приходится сдавать тест не через нос, а слюни. Сидишь и собираешь. Все равно есть какие-то вещи. Но Олимпиада есть Олимпиада. Япония сделала все, чтобы мы почувствовали, что это Олимпиада.

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