«Когда ты на соревнованиях, то не думаешь о пандемии, коронавирусе...». Наши гимнастки опробовали олимпийский зал в Токио

Беседует Сергей Лисин.

Беседует Сергей Лисин.

22 июля в 11:55 по токийскому времени женская сборная России по спортивной гимнастике начала опробование олимпийских снарядов. Тех самых, на которых им 25 июля предстоит проходить квалификацию. В том самом зале «Ariake», где и будут разыграны все медали гимнастического турнира Олимпиады

На помост в алфавитном порядке вышли Ахаимова, Герасимова, Листунова, Мельникова и Уразова. Все, кроме Герасимовой были в новых бело-синих купальниках команды ОКР. Елена — в отличавшемся от остальных красном

Начали девушки с вольных, затем был опорный, брусья и завершало все бревно

Каких-то эксцессов и неприятностей не случилось, команда отработала внешне уверенно, но, конечно, были мелкие моменты — Уразовой не сразу поставили нужную музыку на вольных, Мельникова на опорном ходила очень серьезная и плотно страховалась тренером во время прыжка, кто-то из девушек на брусьях, судя по звуку, зацепил пальцами ног нижнюю перекладину во время вращения на верхней

Но в целом каких-то панических настроений не наблюдалось. После завершения опробования мы пообщались с двумя чемпионками Европы 2021 года — победившей в многоборье Викторией Листуновой и выигравшей брусья Ангелиной Мельниковой.

Виктория Листунова

— Сегодня все получилось?

— Да.

— С брусьев на бревно все пошли в масках и только Листунова без. Абсолютной чемпионке Европы можно?

— (смеется) Я просто уже не успела ее надеть и, как я тогда на Европе говорила, — когда ты на соревнованиях, то не думаешь, о пандемии, коронавирусе, этого нет в голове. Только ты, снаряды, помост и всё. Никаких ограничений, ты концентрируешься на снарядах и своих комбинациях.

— Акклиматизировались?

— Да. Хорошо, что при перелете удалось поспать в самолете, это очень важно, потому что в последнее время с этим были проблемы — при перелетах на ЧЕ и на Кубок России поспать не удавалось. Не знаю почему, может быть, неудобно сидела, может быть, еще что-то, но было некомфортно и я не могла заснуть. А тут организовали самолет, в котором большинство пассажиров были спортсмены и сидели мы через место, это очень удобно, то есть у меня было два места, я смогла прилечь и заснуть.

Виктория Листунова / Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

— Да, я помню, вы по аэропорту шли летящей походкой.

— А пришлось (смеется). Нас подгоняли волонтеры, да и уже некогда было, потому что до этого сдавали тесты, еще куда-то шли, какими-то лабиринтами, так что было уже некогда, хотелось быстрее все пройти, освободиться. Этим себя и подбадривала.

— Как освоились в Олимпийской деревне?

— Могу сравнить с летним европейским юношеским Олимпийским фестивалем, который проходил в Баку в 2019 году, который тоже был организован по принципу Олимпиады. Там тоже была деревня, столовая, было достаточно шумно. Тут, честно говоря, даже потише, чем в Баку. Все нравится, комфортно, вкусно, столовая большая, выбор блюд большой (смеется).

Ангелина Мельникова

— Все нормально. Вольные немного… из-за помоста ковер больше «играет» и для меня это мягко, нужно привыкнуть. Поэтому сегодня не очень хорошо получились вольные, но это опробование, и я надеюсь, что на соревнованиях все будет в порядке. То, как делала остальные снаряды, понравилось, сами снаряды очень крутые, даже вдохновение появилось, поработать на этих снарядах.

— Тренер все время что-то поправлял на брусьях, подтягивал трос, это нормально?

— Да, это обычный рабочий момент.

— Новый прыжок в опорном.

— Да, готовлю новый и он довольно-таки сырой, так что сегодня была немного взволнованна. Переживаю, прыжок сложный, я пока не знаю буду его прыгать на Играх или нет.