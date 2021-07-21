«Не хочу, чтобы на Играх кто-то сломал картонную кровать». Журналисты «Матч ТВ» заполнили анкету перед Олимпиадой

7 вопросов для 7 лиц канала. Губерниев тоже в деле.

7 вопросов для 7 лиц канала. Губерниев тоже в деле.

Олимпиада в Токио удастся, если…

Дмитрий Занин: Никто ни разу не произнесет фразу «ну, вот в такое непростое и странное время мы живем». А все эфиры будем восхищаться спортсменами, организаторами, которые вместе подарят нам крутые Игры.

Денис Казанский: Выиграем золото в плавании и соберем больше 15 золотых наград.

Денис Левко: По ходу ее не остановят. Серьезно. Я, конечно, оптимист, но, учитывая то время, в которое мы живем, хорошо, что Игры вообще решились проводить. Здесь, в Токио, очень серьезные антиковидные меры. Ответственные японцы даже на улицах ходят в масках. Так что надеюсь, что все удастся.

Илья Трифанов: Губерниев сорвет голос.

Евгений Евневич: После нее мы будем обсуждать Олимпиаду, а не коронавирус. Слишком его много стало перед стартом Игр. В Токио рекорды заболеваемости. А хочется видеть другие рекорды.

Ольга Богословская: Не будет никаких ЧП, никаких больших травм и никаких провокаций.

Дмитрий Губерниев: Будет много репортажей. Я поработаю на «Матч ТВ», поработаю на телеканале «Россия». Каналы дружат. Поэтому здесь я хочу поработать максимально плодотворно и продуктивно. Но мы понимаем, что с учетом того, что я представляю «Матч ТВ» как национальный спортивный канал, здесь как таковой работы будет больше. Потому что есть программы «Все на Матч», многочисленные включения. Хотя никто не отменял и возможность ярких включений и для Ольги Скабеевой, для Владимира Соловьева. Тут мы не будем ограничиваться только спортивной составляющей.

На Играх буду персонально болеть за…

Дмитрий Занин: Сборную России по спортивной гимнастике. Парни всерьез хотят впервые в истории выиграть командный турнир даже при том, что один из ключевых бойцов — Артур Далалоян — три месяца назад порвал ахилл, а главные соперники — феноменальные японцы. Поэтому нас ждёт великая битва, и команда к ней готова.

У женщин даже безотносительно соперниц безумно интересно посмотреть на конкуренцию внутри команды — сразу три наших спортсменки могут претендовать на медаль многоборья, но в финал от страны выходят только две. Справится ли опытнейшая Мельникова с двумя молодыми гимнастками — Листуновой и Уразовой. Уже в квалификации будет интересно. А ведь у них тоже есть командный турнир.

Ну, и отдельно еще за Марию Темникову поболею. Она обыграла Ефимову, уцепилась за главный шанс всей карьеры, и за это её начали гнобить. Так нельзя. Хочу, чтобы в Токио Маша выступила классно.

Денис Казанский: Сергея Биду — моего хорошего знакомца (сына нашего выдающегося фехтовального комментатора Елены Гришиной), Софью Великую и Инну Дериглазову. Очень хочется в фехтовании повторить Рио. За Андрея Рублева и за липецких девчонок Катю Зюзину в парусах и Дарью Семенову — снайпера.

Денис Левко: Всех наших девушек. Для нашего проекта «Как покорить чемпионку», который идет на видеосервисе «Премьер», нужны новые прекрасные героини. Хочется, чтобы Дарья Клишина поборолась за медаль, Софья Великая и Юлия Ефимова взяли золото, наши очаровательные гандболистки и регбистки проявили себя.

Илья Трифанов: Анжелику Сидорову, Сергея Шубенкова, Антона Чупкова и Евгения Рылова.

Евгений Евневич: Дани Алвеса. Со сборной России — понятно, будем болеть за всех и каждого. А тут неугомонный дедушка в свои 93 приехал со сборной Бразилии выиграть свой очередной кубок.

Ольга Богословская: Очень трудно разделиться. Конечно, в первую очередь буду болеть за легкоатлетов, потому что они, бедные, настрадались очень-очень. За Машу Ласицкене, Анжелику Сидорову, Сережу Шубенкова, наших ребят-высотников.

Дмитрий Губерниев: Очень многих людей. Отдельно выделю Аню Прокатень — нашу одиночницу в гребле, отдельно выделю наших синхронисток, наших пловцов, всех наших гребцов на байдарке и каноэ. Я еще собираюсь за легкую атлетику взяться. И вот тут уже у нашей десятки не будет шанса выступить слабо. Нужно всех победить.

Я жду сюрпризов от/в…

Дмитрий Занин: Бадминтонистов — Иванов/Созонов хотели зажигать еще в Рио, но тогда травма помешала, сейчас нужно творить историю. В Азии — как раз красиво получится. И от каждой из женских команд в игровых видах. просто потому что наши женщины — всегда герои. Они могут выдать подвиг в любой момент.

Денис Казанский: Волейболистов. Мало ли. Нужен один хороший день.

Денис Левко: Кирилла Арбекова и Андрея Петрова — наших шеф-редакторов, которые придумывают интересные темы и повороты в эфирах. А если говорить о спортсменах, то очень хочется, чтобы великолепная десятка наших легкоатлетов проявила себя.

Илья Трифанов: Ильи Иванюка.

Евгений Евневич: Мужском и женском волейболе. В этом году, думаю, никто не считает наши команды фаворитами. Особенно девушек. Но хочется, чтобы и они, и парни удивили.

Ольга Богословская: Мои мысли касаются только легкоатлетов. Не потому, что их знаю больше, чем остальных. Просто опять-таки говорю, что очень ребята настрадались. Поэтому сюрпризов жду от, например, Ильи Шкуренева. Он же, наконец, должен завоевать хорошую олимпийскую медаль.

Дмитрий Губерниев: В наших игровых видах. Хотя не могу сказать, что это сюрпризы, если посмотреть на мужской волейбол или женский гандбол. Но как-то многие игроцкие виды у нас потерялись. Футбол вообще никак в олимпийскую семью не вернется. В новой российской истории мы ни разу не выступали на Олимпиаде. Баскетбол тоже наш национальный позор, не побоюсь этого слова. Интересно посмотреть на новые виды спорта — то же скалолазание.

Не хочу, чтобы на ОИ-2020…

Дмитрий Занин: К нам были хоть какие-то претензии от ВАДА/МОК/кого_угодно_еще. Просто невероятно надоело то, что нас постоянно пытаются как-то уколоть, да и мы сами часто даем поводы. Вот не нужно всего этого. Уже прям бесит.

Денис Казанский: Было землетрясение.

Денис Левко: Были травмы и новые случаи ковида. Но, к сожалению, в большом спорте и современном мире без этих двух бед никак. Пусть хотя бы их будет как можно меньше. А еще не хочу, чтобы спортсмены спали на картонных кроватях, которые им поставили. И уж тем более чтобы они под ними ломались. Все должно быть удобно.

Илья Трифанов: Кто-то сломал картонную кровать.

Евгений Евневич: У нашей команды были четвертые места. Худшее место для спортсмена.

Ольга Богословская: Были какие-то допинговые случаи или разборки в этом отношении. Потому что все так устали от этой темы. Невозможно.

Дмитрий Губерниев: Нас поймали на допинге.

Будет сенсацией, если…

Дмитрий Занин: Никита Нагорный уедет из Токио без титула абсолютного олимпийского чемпиона. Он должен забирать свое. И все к этому готовы. Таких гимнастов у нас давно не было.

Денис Казанский: Наши гандболистки защитят золото.

Денис Левко: Черчесов возглавит сборную России. Все остальное — необычные извороты судьбы, ради которых мы работаем, а зритель кайфует у экрана.

Илья Трифанов: Не выиграет Маша Ласицкене.

Евгений Евневич: Наши пловцы уедут из Токио без золота. Уверен, что тут обойдется без сенсаций.

Ольга Богословская: Наша сборная займет первое общекомандное место, несмотря на то что мы выступаем в странном статусе.

Дмитрий Губерниев: Ефимова выиграет 100 метров брассом.

Наша команда выступит на Играх…

Дмитрий Занин: Так, то вся страна забудет про тоскливый Евро и откроет для себя десятка три новых крутейших героев.

Денис Казанский: Ярко.

Денис Левко: И это хорошо. А если выступит хорошо, то совсем здорово.

Илья Трифанов: Дружно.

Евгений Евневич: Наша команда выступит на Играх лучше, чем на Олимпиаде-1900 в Париже. И точно лучше, чем в Рио в 2014-м.

Ольга Богословская: В любом случае прекрасно.

Дмитрий Губерниев: Хорошо. И наша команда, может быть, выступит на Играх очень хорошо, а при раскладах мы можем выступить на Играх просто замечательно. И совсем если повезет, то мы выступим отлично. У нас есть для этого команда, есть блестящие люди. Отдельно, кстати говоря, добавляю, что буду переживать за наших гимнастов. Никита Нагорный — удивительный человек, и гимнастическая сборная — потрясающая.

Еще добавляю, что хочу, чтобы Светлана Ромашина стала рекордсменкой — семикратной олимпийской чемпионкой. В синхронном плавании будет великий результат. Хочу пожелать всем нашим спортсменам выступать без травм. Конечно, мы все ждем увлеченно Олимпиаду. Но ведь мы не должны забывать, что при замечательном, отличном, хорошем выступлении на Олимпиаде будет чествование наших олимпийцев. В том числе фестивали, конкурсы, концерты, которые пройдут просто замечательно и отлично, если я их проведу. Но об этом, собственно, все знают.

Олимпиада в Токио станет самой…

Дмитрий Занин: Самой спорной. Поэтому что искусственное раздувание количества стартов сегодня выглядит глупо — скейтборд, серфиг, куча новых дисциплин — ну просто хватит уже. Такими темпами титул олимпийского чемпиона скоро будет обесцениваться. Ведь их с каждым разом все больше, и ощущение элитарности размывается.

Денис Казанский: Странной.

Денис Левко: Первой для меня. Я первый раз на Играх, хотя на больших футбольных турнирах работаю с 2016 года. Так что обещаю как можно скорее освоиться и показать достойный результат. Если повезет, может, где и за медаль зацеплюсь.

Илья Трифанов: Японской.

Евгений Евневич: Закрытой и скучной для болельщиков и самих спортсменов. Поэтому остаемся мы — журналисты. Будем всех развлекать.

Ольга Богословская: Непредсказуемой. Она уже такая. Большим квестом.

Дмитрий Губерниев: Трудной с точки зрения бытовых условий с учетом пандемии. Выйти никуда нельзя. Мы живем в центре, здесь кругом всякие магазины. Хочется сходить. Но, с другой стороны, это прекрасно, когда ты тратишь деньги только на еду. Это счастье. Потому что мы же не мещане.

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