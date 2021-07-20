Я катался на яхте по Токийскому заливу. За такое вновь прибывших в Японию могут депортировать, но есть лазейка

Коллеги завидуют.

Коллеги завидуют.

Вы наверняка слышали, и мы об этом не раз писали, что в Японии в эти дни применяются строгие антиковидные меры. Одно из правил: вновь прибывшие в страну обязаны 14 дней сидеть на карантине (при этом день прилета не учитывается). Все это время участники Олимпиады могут находиться только в отеле и на олимпийских объектах, передвигаясь на специальных автобусах. По городу погулять не получится. У каждого есть только 15 минут в день, чтобы сходить до магазина.

Но все же у некоторых журналистов есть возможность увидеть достопримечательности Токио не только из окна автобуса. Ежедневно организаторы проводят для представителей СМИ экскурсии. В день по два-три тура. Места на экскурсии ограничены, поэтому записываться на них нужно минимум за сутки.

Во вторник было два варианта: круиз по Токийскому заливу и посещение знаменитого перекрестка Сибуя. Я выбрал оба, так как они не пересекались по времени, но подтверждение пришло только на круиз.

Фото: © Михаил Кузнецов / Матч ТВ

Перед тем как подойти к стойке и сказать: «Здравствуйте, у меня заказана экскурсия», тебе нужно обработать руки антисептиком и измерить температуру. Эта процедура на экскурсии еще повторится 3-4 раза. Корреспондент телеканала «Матч ТВ» Евгений Евневич, который тоже успел записаться на круиз, чуть не погорел на первом пункте: его температура были слишком низкой. Но через несколько попыток Евневичу все-таки разрешили подойти к стойке.

Фото: © Михаил Кузнецов / Матч ТВ

Затем нужно подписать бумагу, в которой ты подтверждаешь, что не можешь покидать экскурсию раньше времени, отклоняться от маршрута и общаться с местными жителями. За подпись тебе выдают нарукавную повязку, и вы с группой идете к автобусу.

Фото: © Михаил Кузнецов / Матч ТВ

Ведет экскурсию девушка по имени Мари. Перед входом в автобус она просит еще раз обработать руки антисептиком, а когда все расселись и мы поехали, сказала, чтобы все пристегнулись. Интересно, что перед этой просьбой она говорила, что нас везет лучший водитель в Японии.

Фото: © Михаил Кузнецов / Матч ТВ

Путь до яхты занимает минут 20. Что нужно сделать перед посадкой на борт? Правильно, измерить температуру и обработать руки антисептиком.

Фото: © Михаил Кузнецов / Матч ТВ

Фото: © Михаил Кузнецов / Матч ТВ

Находиться можно на втором и третьем этажах. На втором этаже есть кондиционер, но не такой хороший обзор.

Фото: © Михаил Кузнецов / Матч ТВ

Большинство журналистов расположилось на верхней палубе, несмотря на то, что там слишком жарко.

Фото: © Михаил Кузнецов / Матч ТВ

Экскурсия длится два часа. Перед важными объектами яхта останавливалась на несколько минут, заглушив мотор. Видимо организаторы учли, что везут журналистов, которым нужно записывать стендапы для своих сюжетов об этой экскурсии (было несколько съемочных групп).

Фото: © Михаил Кузнецов / Матч ТВ

Первая такая остановка — олимпийская деревня, в которой живут спортсмены. Близко подъехать к ней нельзя — запрещает японская береговая охрана. «Видите, сколько флагов на окнах? — говорит Мари. — Может быть, вам удастся найти флаг своей страны». Нашего флага, естественно, не было.

Фото: © Михаил Кузнецов / Матч ТВ

Второй важный пункт тура — олимпийские кольца на воде. Здесь остановка была подольше.

Фото: © Михаил Кузнецов / Матч ТВ

По дороге встретились еще несколько олимпийских объектов. Среди них стадион для пляжного волейбола и пресс-центр.

Фото: © Михаил Кузнецов / Матч ТВ

Проезжали порт с контейнеровозом Evergreen (не тем, который застревал в Суэцком канале), рынок Тоесу (самый крупный рыбный рынок в мире). Доходили до края Токийского залива, где можно было встретить морских тюленей (но мы их не встретили).

Фото: © Михаил Кузнецов / Матч ТВ

Фото: © Михаил Кузнецов / Матч ТВ

По сути же яркие впечатления от экскурсии закончились еще на олимпийских кольцах. На верхней палубе слишком жарко, на нижней не такой большой обзор. Два часа — это слишком много. Хотя, наверное, многие, кто приехал на Олимпиаду в Токио, готовы были со мной поменяться на эти два часа.

Фото: © Михаил Кузнецов / Матч ТВ

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