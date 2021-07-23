В Токио стартовали соревнования по академической гребле. Как выступили наши? Что думает Губерниев? Мешали ли спортсменам устрицы?

А еще узнали у участницы из Уганды, почему ее партнер по команде решил сбежать из отеля и затеряться в Японии.

А еще узнали у участницы из Уганды, почему ее партнер по команде решил сбежать из отеля и затеряться в Японии.

В пятницу утром в столице Олимпиады прошли первые соревнования с участием российских спортсменов: квалификационные этапы в стрельбе из лука и академической гребле. Эти старты проходят на открытом воздухе, а в Токио высокая влажность и сильная жара. В итоге солнце ударило по нашей лучнице Светлане Гомбоевой. Пришлось оказывать помощь. К счастью, госпитализация Светлане не понадобилась. По словам ее партнера по команде Ксении Перовой, Гомбоева должна быть в строю к командным соревнованиям.

В академической гребле все прошло спокойно. Наши спортсмены участвовали в четырех квалификационных заездах. Три экипажа прошли в следующий раунд напрямую: Александр Вязовкин — в четвертьфинал со второго места в своем заезде, Анна Пракатень — уверенно с первого, парная двойка Кондратьев/Потапкин в полуфинал с третьего места в гонке. И только наша женская парная двойка Питиримова/Курочкина заняли четвертое место. Теперь будут они пробиваться в полуфинал через утешительный заезд.

Оценить выступление российских спортсменов, мы попросили главного фаната гребли (и Анны Пракатень) Дмитрия Губерниева:

— Что касается Ани Пракатень, здесь задача спокойная, надежная, уверенная гребля. Она идет навстречу полуфиналам, куда нужно попадать спокойно. А дальше уже решать вопрос попадания в финал и борьбы за самые высокие места. Она девочка очень хладнокровная. Она большая молодец. Начинать нужно, не распыляя силы, следя за соперницами. Участницы предварительного заезда ей не соперницы совсем. Она выиграла с большим преимуществом и уверенно. Что касается остальных наших лодок, то здесь надо отдавать себе отчет, что очень все трудно. Первые заезды показывают, что через утешительные заезды пробиваться дальше, но я очень сильно удивлюсь, что какая-то из академических лодок попадет в финал. Надежда у нас по-прежнему одна — это Аня Пракатень.

После своих заездов российские гребцы не пришли в микст-зону для общения с журналистами. Причину объяснил главный тренер нашей сборной Дмитрий Ковалев:

— Я прошу прощения сразу. Спортсмены будут давать интервью после финалов.

— Ваши спортсмены первыми из россиян выступают на Олимпиаде. Есть ли в связи с этим давление?

— Думаю, что нет. Все настроены. Команда без потерь прошла заключительный этап подготовки. Думаю, что все нормально.

— Как вам погодные условия? Для гребли это жарко или нормально?

— Для нас уже так последние пару месяцев жарко. Мы в Греции готовились в июне, была примерно такая погода, и мы 21 день находимся в Токио. Уже адаптировались.

— Шумели разговоры о моллюсках, которые мешают выступать гребцам. Это правда?

— Услышал только из прессы.

— Какие задачи ставили для спортсменов в предварительных заездах?

— На самом деле они должны были соблюсти прежде всего 3 момента: технический аспект, функциональный и психологический.

— Насколько довольны этим?

— Все в порядке. Мы настраиваемся на борьбу за самые высокие места. И наши спортсмены, на мой взгляд, готовы к этой борьбе.

— Широко обсуждалась тема с нашей парной четверкой (Никита Моргачев и Павел Сорин были дисквалифицированы из-за положительного теста на мельдоний, но менять их на других не стали. — «Матч ТВ»). Можете сказать, почему было принято такое решение?

— Эти комментарии будут после проведенного расследования. Ведется расследование.

— Была возможность привезти сюда молодых парней, чтобы кто-то выступил?

— Возможность была, но проводится расследование. Я не могу сейчас вам всю информацию донести. Поэтому было принято решение единственно верное.

— С каким настроением сюда приехала Анна Пракатень?

— Мне кажется, что человек работает, идет к своей цели. Точно так же, как и вся страна ждем от нее хорошего результата. Олимпиада, конечно, преподносит сюрпризы, но думаю, что мы на эти сюрпризы тоже готовы.

Уточнить информацию о том, мешают ли устрицы спортсменам или нет, корреспондент «Матч ТВ» решил у спортсменки из Уганды Кэтлин Грейс Нобл. Заодно узнали у нее, как она относится к тому, что тяжелоатлет из ее страны сбежал из отеля и скрывался в Японии. Кстати, на фото ниже это и есть Кэтлин. Да, она не похожа на коренную угандийку. Дело в том, что ее родители ирландцы, которые приехали в Африку с миссионерской целью.

Кэтлин Грейс Нобл / Фото: © Михаил Кузнецов / Матч ТВ

— Слышали, что-то о моллюсках, которые мешают гребцам?

— Да, слышала. Они все на волнорезах. Я не проходила мимо никаких моллюсков. Это не было для меня проблемой.

— Сегодня достаточно жарко. Как вам такие условия?

— Да, очень жарко. Я слышала, что здесь должно быть достаточно ветрено. Я ожидала больше трудностей, но сегодня утром все было очень спокойно. Пока все хорошо.

— И не могу не спросить про историю с тяжелоатлетом из вашей страны, который сбежал из отеля. Обсуждаете ли вы эту историю в команде? Что об этом думаете?

— Начну с того, что команда Уганды по тяжелой атлетике проживает в другом месте, не в Токио. Они были под домашним арестом на протяжении трех недель. Мне кажется, что позорно то, как к ним относились. И сейчас очень сложная обстановка в Уганде из-за ковида. Люди теряют свой бизнес. Они ищут возможности, чтобы заработать деньги. Спортсменам из Уганды не платят. Думаю, что он как раз искал возможность заработать, чтобы отправить своей семье. Вот почему он пытался найти работу в Японии. Но, думаю, он заработал в итоге себе кучу проблем.

— Что случилось с ним после того, как его нашли?

— Не знаю. Мне кажется, что они не решили, как поступить. Это обсуждают сейчас власти Японии и Уганды.

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