Лучший уличный баскетболист мира, латышский Бэтмен и голландские летчики. Всё о соперниках сборной России в Токио

Официальный сайт ФИБА представил «рейтинг силы» участников Олимпиады. Россия — на шестом месте, но в этом есть и хорошие новости.

1. Сербия

Мы не видели сборную Сербии на международной сцене с 2019 года, но чисто из уважения к ее прошлым заслугам ставлю ее на первое место перед олимпийским турниром.

Мы все помним заголовки недавних новостей. Учитывая распад звездного состава команды «Нови-Сад» и рост уровня таланта остальных команд в баскетболе 3×3, сейчас модно сомневаться в Сербии. Но откройте книги рекордов — и вы повсюду увидите следы самой успешной страны в истории 3×3.

Душан Булут по прозвищу Пуленепробиваемый ждал этого момента всю жизнь. И, хотя прошлые трофеи ничего не гарантируют ему в Токио, мы никогда не сделаем ставку против величайшего игрока в истории.

2. Латвия

Этих парней можно называть «Уолтер Уайт». Потому что они знают химию.

Не считая сербов, в мире нет команды с бóльшим опытом на высоком уровне, чем сборная Латвии. Отважная четверка Наурис Миезис, Карлис Ласманис (он же Латышский Бэтмен), Эдгарс Круминьш и Агнис Чаварс не боится ни одного соперника в мире, под названием «Рига» в прошлом году стала победителем Мирового тура (это даже круче, чем в футболе выиграть Лигу чемпионов. — «Матч ТВ») и подтвердила свой статус одного из главных претендентов на золото.

И хотя латыши еле вползли на Олимпиаду, забрав последнюю из трех квалификационных путевок, теперь участникам Игр в Токио будет некуда прятаться от этого громилы от баскетбола 3×3.

3. Нидерланды

Международный опыт? Есть. Одна из самых горячих команд прямо сейчас? Есть. Опасно летают ниже радаров? Есть.

Перед Играми в Токио четко просматриваются два главных фаворита, но еще одна команда, которая может уехать с Олимпиады с золотом, дважды всерьез была близка к победе на чемпионате мира — в 2017-м и 2018-м, оба раза уступая Сербии в финале.

В этом году они победили на единственном турнире серии «Мастерс» (выступая под названием «Амстердам») и стали причиной отсутствия мужской сборной США на Олимпиаде, блестяще финишировав в квалификации.

Пора произносить это название с уважением.

4. Польша

Майкл Хикс был легендой в Польше, забив бесконечное множество важных мячей. Мы видели его и на уровне сборных, когда он добыл бронзовую медаль ЧМ-2019.

Чем больше награда, тем больше игрок. Он доказал свою полезность и в олимпийской квалификации этой весной. О силе сборной Польши легко забыть, потому что ее звезды не сверкали в Мировом туре в последнее время, но вообще-то на ЧМ-2019 и в отборе в Токио они вроде бы победили две лучшие команды этого рейтинга!

5. Бельгия

Возможно, самая неожиданный участник из всех сборная Бельгии мчит на полных оборотах. Пройдя проверку огнем в олимпийских квалификаций в Граце и Дебрецене, MVP венгерского турнира Рафаэль Богартс и его команда прошли два отбора с балансом 7 побед — 1 поражение, насторожив всех.

Последнюю путевку в Токио они вырвали у Венгрии, и их празднование показало, насколько много это для них значит. На Игры бельгийцы приехали тем же составом, который под названием «Антверпен» опроверг все прогнозы и выиграл два «Челленджера» из трех в этом сезоне. Пришло время вписать новую главу в историю.

6. Олимпийский комитет России

Может показаться, что эта команда слишком низко, но мы видели не так много ее выступлений с момента отбора на Олимпиаду (россияне получили путевку по рейтингу в ноябре 2019 года. — «Матч ТВ»). В конце концов, команда ОКР решила выставить в Токио четырех победителей молодежных чемпионатов мира 2018 и 2019 годов. Готовы ли они спустя два года захватить власть во взрослой категории? Если да, это будет означать одно из двух: либо Александр Зуев (MVP обоих ЧМ U23) станет звездой Олимпиады в Токио, либо Илья Карпенков перестанет быть самым тщательно скрываемым игроком в баскетболе 3×3.

7. Япония

Хозяева остались без поддержки домашних трибун, но у них определенно есть оружие, чтобы побороться за медали.

Томоя Очиай, бронзовый призер Кубка Азии-2018, готов повести за собой страну и дать команде привычные для сборной Японии энергию и хватку.

Они под психологическим давлением, но, играя в привычной атмосфере и без необходимости перелета, могут преподнести сенсацию-другую.

8. Китай

Баскетбол 3×3 непредсказуем, так что если китайцы выиграют медаль, не надо присылать скриншоты этого текста. Правда, однако, в том, что их сборной недостает опыта. И вообще это самая молодая команда турнира (в среднем — 24 года).

Китай вступает в олимпийский турнир в роли аутсайдера без единой победы на больших турнирах. Впрочем, Хаонань Ли был в огне на юниорском Кубке Азии-2017, когда привел свою сборную к золотым медалям.

Турнир в Токио потребует большой индивидуальной работы от молодого снайпера, но есть ли лучший способ представить себя миру, чем Олимпийские игры?