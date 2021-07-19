Нет Понкрашова, но есть 5 чемпионов мира. Что нужно знать об олимпийских сборных России 3x3

Знакомимся с мужской и женской командами — они уже в Токио.

Знакомимся с мужской и женской командами — они уже в Токио.

Мужчины

Александр Зуев

«Гагарин», 24 года, 193 см

Чемпион мира U23 (2018, 2019)

Команда «Гагарин» появилась в начале 2018 года и задумывалась как молодежная сборная России, но уже через несколько месяцев стала выступать лучше основной и постепенно ее вытеснила. Владимир Агабабьян начинал тот год в качестве игрока и тоже участвовал в сборах национальной команды, а заканчивал уже тренером «Гагарина» и молодежной сборной, став чемпионом мира U23 прямо в свой день рождения.

С первых же игр «Гагарина» Зуев стал его Коби Брайантом. Броски на последних секундах — из-под кольца, с разворота, издали, да вообще откуда угодно — стали фирменным знаком молодого игрока и его команды. Уже в свой дебютный год «Гагарин» дошел до финала Мирового тура (топ-12 сильнейших клубов мира), а составленная на его базе сборная U23 выиграла чемпионат мира. Зуев стал самым ценным игроком того турнира, а еще через год снова привез домой два трофея — и личный, и командный.

Вся российская мужская команда в Токио составлена из чемпионов мира. Вы сейчас, конечно, возразите, что это всего лишь молодежный ЧМ, не настоящий. Но те, кто был звездами на уровне U23 два-три года назад, уже готовы сделать шаг вперед. Спросите у женской сборной Японии, которая в финале молодежного ЧМ-2019 обыграла Россию, а теперь тем же составом отобралась на домашнюю Олимпиаду (да, хозяевам пришлось отбираться). Главный соперник россиян в Токио — сборная Сербии и 35-летний гений Душан Булут, но в остальном Олимпиада — это время молодых и новых героев.

Нынешняя сборная России пока не выигрывала на взрослом уровне. Ее пик все еще в будущем, но по амбициям она уже сейчас готова стать одной из лучших в мире на много лет вперед.

Станислав Шаров

«Гагарин», 26 лет, 191 см

Чемпион мира U23 (2018)

Еще один игрок оригинального состава «Гагарина». Шаров и Зуев — единственные в олимпийской сборной, выступающие только в баскетболе 3x3. И если у Зуева есть профессиональный опыт в 5x5 (до «Гагарина» он играл за «Химки-Подмосковье» в Суперлиге), то Шаров стал живым портретом слогана баскетбола 3x3 «С улицы на Олимпиаду». Станислав — тот самый парень с улицы, который вырос в крохотном Гусеве в Калининградской области, в детстве бил стекла машинам и бегал от милиции, а сейчас, имея ноль матчей на профессиональном уровне, приехал в Токио, чтобы зажечь на самой большой спортивной сцене мира. Такую возможность ему дал баскетбол 3x3 — самый демократичный из всех олимпийских видов спорта. Теперь за Шаровым — ответная благодарность этой игре.

Кирилл Писклов

«Уралмаш», 24 года, 192 см

Чемпион мира U23 (2018, 2019)

Писклов — двукратный чемпион мира, причем в финале 2018 года даже «украл» у Зуева исключительное право на победный бросок из-за дуги.

Он продолжает карьеру в баскетболе 5x5, и иногда это становится проблемой. Прошлый клуб Кирилла — «Новосибирск» — не всегда спокойно отпускал его на сборы 3x3 даже в специальные окна сборных, прописанные в регламенте чемпионата. Иногда приходилось пропускать матчи, и, по неофициальной информации, клуб даже предлагал игроку брать отпуск за свой счет на эти отлучки.

При выборе следующего места основной работы Писклов специально поставил условие: возможность уезжать в национальную команду даже в середине сезона. Любовь к баскетболу 3x3 могла испортить ему жизнь, а в итоге отправила на Олимпиаду.

Илья Карпенков

«Темп-СУМЗ-УГМК», 24 года, 204 см

Чемпион мира U23 (2019)

Клубный сезон в баскетболе 5x5 заканчивался дуэлью двух кандидатов в сборную 3x3. В полуфинале Суперлиги (это вторая по силе лига национального чемпионата, зато там в два раза больше участников из России) состоялось уральское дерби: Ревда против Екатеринбурга. Тогда «Уралмаш» Писклова победил «Темп» Карпенкова и вышел в финал, но у Ильи еще остались патроны. Это было почти так же круто, как «Финикс» против «Милуоки» в финале НБА. В серии до трех побед с «Руной» ревдинцы доигрались до счета 2-2, а в пятом матче — до 74:74. Все шло к овертайму, когда Карпенков внезапно взлетел с мячом над толпой и забил бронзовый мяч.

В этом главная сила сборной России: героем может быть каждый. В команде по баскетболу 3x3 должны быть четыре супермена, иначе ничего не получится.

Резерв: Борис Логачев, Антон Понкрашов

Единственный кандидат в сборные России с готовым олимпийским опытом — Антон Понкрашов, бронзовый призер Лондона-2012 и капитан сборной России с 2013-го по 2015 год. В сборной 3x3 старые достижения не считаются, и суперзаслуженный ветеран до последнего боролся за место в олимпийском составе наравне со всеми.

Борис Логачев — участник команды Inanomo, чемпион России-2020/21. Прошел с командой всю подготовку, начиная с майских сборов, и до 23 июля теоретически сохраняет возможность попасть в состав в случае непредвиденной замены.

Женщины

Евгения Фролкина

«Динамо» Курск, 23 года, 183 см

Победитель Лиги наций U23 (2019)

Серебряный призер чемпионата мира U23 (2019)

Попала в заявку в последний момент вместо травмированной Марии Черепановой. Сыграет в Токио вместе с сестрой-близнецом Ольгой.

В интервью они много шутят и утверждают, что вообще не воевали в детстве (сделаем вид, что поверили). Еще сестры любят вкусную еду и корейскую поп-группу BTS. Если вы подросток, то, конечно, знаете, о чем речь. Если вы родитель подростка — следите за сборной по баскетболу 3x3, чтобы не выпасть из трендов.

Как выглядит взаимопонимание на генетическом уровне, сестры Фролкины уже показывали в молодежных турнирах. Время героев теперь пришло на Олимпиаду.

Ольга Фролкина

«Динамо» Курск, 23 года, 183 см

Победитель Лиги наций U23 (2019)

Серебряный призер чемпионата мира U23 (2019)

В отличие от сестры, Ольга уже успела сыграть на взрослом чемпионате мира — в 2019 году. Туда россиянки ехали одними из фаворитов: золото и серебро на двух предыдущих турнирах автоматически означало повышенную ответственность. Сборная России выиграла все 4 матча в группе, но в первом раунде плей-офф внезапно получила 13:19 от Австралии и отправилась домой.

Если этого окажется мало для мотивации Ольги Фролкиной, то есть последний козырь. 28 июля, в день, когда в Токио разыграют медали, у двух сестер день рождения. То есть вы понимаете, да? День рождения у половины команды! Уж если это не повод…

Юлия Козик и Ольга Фролкина / Фото: © РФБ

Юлия Козик

«Динамо» Курск, 24 года, 177 см

Победитель Лиги наций U23 (2019)

Серебряный призер чемпионата мира U23 (2019)

Женская сборная на 75 процентов состоит из вчерашней молодежки, выигравшей в 2019 году Лигу наций U23 и серебро молодежного ЧМ. Кстати, оставшиеся 25 — Екатерина Поляшова — тоже была в числе кандидатов в олимпийскую команду на ранних этапах подготовки.

Юлия Козик и сестры Фролкины вместе выступают и в клубном сезоне 5x5 — за курское «Динамо». Так что ставка нынешней сборной — на сыгранность и «химию».

Женский 3x3 пока не развился в России до уровня автономного профессионального спорта, поэтому лучшие баскетболистки страны по старинке зарабатывают на жизнь, играя в классическом 5x5. Но «классические» клубы тоже понимают важность момента и все больше вкладываются в новую олимпийскую дисциплину. Многие из них (например, МБА, «Самара», новосибирское «Динамо») формируют из своих игроков команды на чемпионат России 3x3.

Анастасия Логунова

МБА, 30 лет, 192 см

Чемпионка мира (2017)

Серебряный призер чемпионата мира (2014, 2018)

Чемпионка Европы (2014, 2017)

Бронзовый призер чемпионата Европы (2016)

Раньше Логуновой и некоторым другим игрокам приходилось разрываться между сборными 3x3 и 5x5, и это было проблемой. У двух дисциплин очень разная специфика не только в подготовке, но и в правилах (другой мяч, в 3x3 допустим более жесткий контакт, время на атаку в два раза меньше и так далее). Меняться физически — тяжело, переключаться в голове — еще тяжелее. В 2019 году Логунова и Анна Лешковцева сначала сыграли за сборную 3x3 на чемпионате мира, а через три дня поехали на чемпионат Европы 5x5 совсем с другой национальной командой. В итоге у сборных России не получилось ни там, ни там. А непопадание в топ-6 на ЧЕ-2019 оставило женскую команду 5x5 без Олимпиады.

В этом году федерация изменила подход: все кандидаты сразу были поделены между сборными 3x3 и 5x5. В итоге сборная России 5x5 лишилась нескольких сильных игроков, зато Логунова, Лешковцева и Татьяна Петрушина готовились только к баскетболу 3x3.

Теперь Анастасия — очевидный лидер олимпийской сборной. Когда она начинала в 3x3, ее нынешние партнерши по команде только заканчивали школу. И это лишь одна из множества причин следить за выступлением сборной России в Токио.

Резерв: Александра Столяр, Мария Черепанова

Мария Черепанова — герой сборной. Она не играла в баскетбол два года, но в прошлом сезоне вернулась в игру после рождения ребенка и сделала это очень ярко. В 2020-м успела сыграть за сборную России в отборе на ЧЕ-2021, после Нового года целенаправленно готовилась к Олимпиаде в 3x3 и имела хорошие шансы, но так и не набрала идеальную форму после травмы, полученной на недавнем турнире во Франции. Вместе с ней в резервном списке чемпионка мира-2017 Александра Столяр, еще один заслуженный игрок и многолетний лидер национальной команды. И если у сборной России такой резерв, то и у основного состава все должно быть хорошо.

Как устроен Олимпийский турнир по баскетболу 3x3

Участвуют восемь мужских и восемь женских сборных. Деления на группы нет, каждый играет с каждым в один круг, всего по семь матчей у каждой команды (по две игры 24, 25 и 26 июля, одна — 27 июля). Две лучшие сборные выходят напрямую в полуфинал, обладатели мест с третьего по шестое — в четвертьфинал (27 июля).

28 июля — медальный день: полуфиналы, матчи за 3-е место и финалы.