«Я мог бы перейти в суперкоманду, но выбрал тяжелый путь». Яннис стал чемпионом НБА и потроллил Леброна

50 очков в шестом матче финала и титул на глазах 80 тысяч болельщиков.

50 очков в шестом матче финала и титул на глазах 80 тысяч болельщиков.

«Милуоки Бакс» стали чемпионом НБА-2021, выиграв у «Финикс Санз» шестой матч финала (105:98) и всю серию (4-2)

стали чемпионом НБА-2021, выиграв у шестой матч финала (105:98) и всю серию (4-2) «Финикс» начал с двух побед, но после этого только проигрывал

Самый ценный игрок финала — Яннис Адетокунбо . В матче № 6 на его счету 50 очков, 14 подборов и 5 блок-шотов

. В матче № 6 на его счету 50 очков, 14 подборов и 5 блок-шотов Это второй титул в истории «Бакс» и первый за 50 лет. Первым баскетбольное счастье в Висконсин принес в 1971 году Лью Алсиндор, который тогда еще не стал Каримом Абдул-Джаббаром

Все-таки не зря его назвали Греческим Психом.

НБА — большой бизнес, живущий по принципу «не ломай то, что работает». Но внезапно приходит Яннис Адетокунбо и устанавливает свои правила.

Все знают, что когда не можешь семь лет стать чемпионом с одной командой, ты просто переходишь в другую. Желательно объединившись с парой-тройкой других суперзвезд. А создавать новых суперзвезд вокруг себя — слишком долго, это не работает. Так думали все, пока не появилось новое большое трио: Яннис — Крис Миддлтон — Дрю Холидэй.

Все знают, что нельзя при счете 3-2 в серии говорить, что очень хочешь выиграть именно в шести матчах (это уже даже не суеверие, а этика). А тут один греческий форвард заявляет, что очень хочет сделать это на глазах болельщиков и родных. Но стоит увидеть, сколько людей собралось поболеть за «Бакс» в последнем домашнем матче сезона (17 тысяч на трибунах и 65 тысяч на улице рядом с ареной), и ты сразу получаешь ответы на все «почему?».

MVP и мама. Теперь у нее три сына-чемпиона: Костас выиграл перстень с «Лейкерс» в прошлом сезоне, а сейчас это сделали Яннис и Танасис.

А еще он единственный грек в мире, который говорит по-английски с индийским акцентом. Причем в детстве это не так сильно выделялось.

Крис Миддлтон играл в D-лиге, когда стал частью обмена между «Детройтом» и «Милуоки». Тогда эта сделка выглядела как обмен Брэндона Найта с доплатой на Брэндона Дженнингса. В качестве доплаты «Бакс» получили Миддлтона и Вячеслава Кравцова. Два года назад Крис стал первым «выпускником» D-лиги, попавшим на Матч звезд НБА, а сегодня выиграл перстень.

Кстати, Дженнингс был на шестом матче.

Но теперь у «Бакс» есть новая легенда. И не одна.

Миддлтон гениально включался в моменты, когда у Адетокунбо не получалось. Все эти семь лет поиска они прошли с «Бакс» вместе. Оказавшись перед выбором «остаться или уйти», любой грек предпочтет семью. У Янниса четыре родных брата, но на баскетбольной площадке появился пятый.

Кстати, о семье.

50 очков за 50 лет ожидания. Последнее очко в этом сезоне Яннис набрал с линии штрафных — и даже с ними у него в самом важном матче в жизни был порядок: 17 из 19 (хотя в последние два сезона он попадал с линии меньше 70 процентов).

Когда он догнал и накрыл Деандре Эйтона в безумном рывке под кольцо в четвертом матче, этот момент не хотели признавать таким же великим, как блок-шот Леброна Джеймса в финале-2016. Потому что, видите ли, матч не был решающим. Адетокунбо не расстроился и в решающей игре накрыл соперников еще пять раз — чтобы было из чего выбирать.

Время танцев пришло.

Дрю Холидэй — человек, которого вряд ли можно было назвать везунчиком по жизни. Начать с того, что по паспорту он «Джру» (в оригинале звучит так же, пишется иначе — это как если бы у нас Вячеслава назвали Ветчеславом). Семь лет в одной команде он тоже отмучился — а потом пришел в «Милуоки», который давно стоял на пороге чего-то большого, но никак не мог открыть дверь.

Еще один взрывной ингредиент чемпионского коктейля — Бобби Портис. Человек со всегда открытыми глазами.

И изобретатель новой походки миллиардера. Конор больше не в тренде.

Главная сила «Бакс» — не в том, что Яннис набирает 50 очков в главном матче сезона (и такого до него не делал никто). А в том, что его братья по оружию всегда рядом в его плохой день.

Последний раз, когда Миддлтон и Холидэй не выстрелили, случился во второй игре ¼ финала с «Бруклином». «Бакс» проигрывали по его ходу «-49», в итоге получили «всего» 39 очков разницы, но 0-2 в серии выглядели безнадежно. Но этот четвертьфинал добрался до седьмого матча, в котором Яннис вытащил команду в овертайме.

Потом были 0-1 в полуфинале с «Атлантой» и 0-2 в финале с «Финиксом». Когда во втором матче Яннис выдал 42+12, он вот-вот должен был скатиться к репутации «мусорного снайпера». А потом включил режим греческого бога (как раз в олимпийскую тему) и перевернул ход серии.

Это пятый трофей для Майка Буденхольцера и первый в качестве главного тренера «Бакс». Четыре он выиграл как ассистент Грега Поповича в «Сан-Антонио».

«Если Коби Брайант верил, что я могу играть на высоком уровне, вести за собой команду и быть MVP, значит, я должен был это сделать. Стараться изо всех сил. И не потому, что не мог его подвести, а потому что люди верили в меня». Если Яннис будет и дальше так продолжать сыпать мощными цитатами в стиле Мамбы, скоро придется выпускать книжку.

Этот момент не был бы таким историческим, если бы не «Финикс». Но если вы думаете, что знаете о «Санз» всё, посмотрите это видео. Монти Уильямс еще в конце прошлого пузыря показал всем, кто он такой. Чтобы вывести команду в главную серию мирового баскетбола, нужно быть очень сильным тренером. Чтобы зайти в раздевалку соперника и найти слова, когда ты только что проиграл финал и хочешь плакать, нужно быть очень сильным человеком.

Победа «Санз» была бы идеальным завершением карьеры для Криса Пола. И идеальным трамплином для Девина Букера из Финикса на более плодородный баскетбольный рынок. Но 36-летний Пол уже пообещал еще поиграть. А пример Янниса должен вдохновить Букера не искать легких путей.

Значит, история не закончена.

«Я просто не мог уйти. Была работа, которую надо было доделать. Пузырь был к нам несправедлив. Нужно отдать должное «Майами», он играл здорово. Но все скучали по дому, хотели увидеться с семьями. И я возвращался домой с мыслью, что это мой город. Все здесь верили в меня. И оставались с нами, даже когда мы проигрывали. Хотелось довести дело до конца. Это моя упрямая сторона. Легко уйти куда-то еще и стать чемпионом. Я мог уйти в суперкоманду, сделать свою часть дела и выиграть чемпионат. Но есть другой, трудный путь. Мы выбрали трудный путь и сделали это. Мы, черт возьми, сделали это!»

Леброн в этот вечер всплакнул дважды. Когда понял, что его друг Крис Пол не станет чемпионом и когда его протроллил Яннис.

Похоже, у этой лиги только что сменился Король.

НБА. Финал. Шестой матч

«Милуоки Бакс» (Милуоки) — «Финикс Санс» (Финикс) — 105:98 (29:16, 13:31, 35:30, 28:21)

Счет в серии — 4:2

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