Дрю Холидэй — внезапный герой этого финала. «Милуоки» осталась одна победа до чемпионства

«Финикс» опасался Янниса и Миддлтона, а прилетело откуда не ждали.

«Финикс» опасался Янниса и Миддлтона, а прилетело откуда не ждали.

«Милуоки» одержал третью подряд победу над «Финиксом» в финале плей-офф НБА

одержал третью подряд победу над в финале плей-офф НБА Счет в серии до четырех побед теперь 3-2 в пользу «Бакс» (был 0-2)

В концовке матча № 5 («Финикс» — «Милуоки» — 119:123) все решил перехват Дрю Холидэя (всего 27 очков + 13 передач) и пас Яннису Адетокунбо под бросок сверху

(всего 27 очков + 13 передач) и пас под бросок сверху Шестой матч (он же потенциально последний) — 20 июня в Милуоки. Если «Финикс» сравняет счет, то решающую игру серии проведет дома 22 июля

Перелом в самый эпичный финал последних лет внес не первый игрок «Бакс» и даже не второй. Дрю Холидэй приехал в Милуоки и стал секретным ингредиентом, который теперь тащит «Оленей» к первому чемпионству с 1971 года.

В пятом матче он был причастен к 67 очкам гостей. Создал момент, сделал результативную передачу либо забил сам. Это как вообще?

Хватит уже создавать большие трио, говорили они. Время индивидуальностей прошло, и вообще, титулы выигрывает защита, говорили они.

А что там по защите? «Милуоки» пропустил 37 за первую четверть и горел «-16». Девина Букера опять не могли остановить: теперь по 40 очков в двух матчах финала НБА подряд есть не только у главной звезды «Бакс» Янниса Адетокунбо, а и у 24-летнего защитника «Санз». Он снова проиграл, но про него продолжают говорить: среди нынешних игроков НБА это лучшее приближение к Коби Брайанту.

Зато во второй 12-минутке гости набрали еще больше, чем хозяева в первой. 43:24 (причем большую часть рывка гостей Яннис провел на скамейке) — и «-16» для «Бакс» превратились в «+3» к большому перерыву. Потом доходило и до двузначного «плюса», но Букер чуть не уничтожил гостей в очередной раз. Пока не пришли эти двое.

Все, конечно, в восторге от данка Янниса с фолом через Криса Пола. Но эта гениальная атака началась с гениальной защиты: Холидэй украл у Букера не только мяч (при «-1» для «Финикса» в последнем владении), но и хорошие шансы на титул. «Милуоки» не имел преимущества своей площадки в этом финале, и поэтому должен был выиграть хотя бы однажды в гостях. Сделано. Следующая цель — кубок Ларри О’Брайена.

— Если честно, это была великолепная командная защита, — сказал Холидэй. — Мы догадывались, что Букер захочет выполнить последний бросок на победу, хорошо оборонялись против него, заставили обернуться — и он обернулся прямо ко мне. Похоже, я просто оказался в нужном месте в нужное время.

Извините, но как тут удержаться от заголовка «Это просто праздник какой-то»?

Можно было простучать мячом в пол оставшиеся 16 секунд, но стандартная логика баскетбола не работает, когда у тебя в команде есть Греческий Псих.

«Вообще-то именно это я и собирался сделать. Но Яннис взлетел и попросил мяч. Между нами был Крис Пол, и я просто бросил мяч как можно выше, чтобы только Яннис мог достать. Он забрался высоко-высоко и достал. Его ведь не зря называют Психом».

Защитник «Милуоки» Пэт Коннотон был среди ближайших зрителей — и все равно не понимал, как это возможно. Крис Пол не успел дотянуться Яннису даже до пояса — пришлось «накрывать бросок» чуть пониже. Вообще-то даже странно, что этот фол не посчитали неспортивным: занимать место в цилиндре под выпрыгнувшим игроком считается грубым нарушением (особенно когда в процессе ты хватаешь соперника за сокровенное).

«Финикс» был великолепен ровно 12 минут. Потом потерял все лидерство еще до большого перерыва, а в последней четверти даже проигрывал «-14». Но собрался на погоню. Теперь нужно собраться еще дважды. То, что еще недавно казалось прекрасной поездкой к чемпионскому титулу (2-0), теперь грозит закончиться незапланированной высадкой. До сих пор «Санз» побеждали в этой серии только дома, теперь обязаны делать это в гостях.

«Дрю сыграл великолепно. Других слов, чтобы описать это, у меня нет», — главный тренер «Финикса» Монти Уильямс.

Это самый странный финал XXI века по составу участников. Леброн играл в 9 за последние 11 лет, поэтому не мог не приехать. Правда, на него даже титр не дали, а комментатор ESPN Майк Брин вместо имени и фамилии Короля просто сказал «звезда нового «Космического джема». С одной стороны, вроде бы и фильм отрекламировал, с другой — напомнил «Того, чье имя называть нельзя».

Зато у хейтеров дефицита в именах для Леброна нет. На этот раз ему досталось за маску, не закрывающую нос.

Тем временем одни фанаты Адель сочиняют из названий ее песен целые баскетбольные повести:

А другие — троллят за отсутствие новых альбомов. Считают, что вместо баскетбола она должна была провести вечер в звуковой студии.

Следующий матч необязательно будет последним в серии, но он точно последний домашний для «Милуоки». И у Янниса есть важное сообщение.

«Болельщики «Бакс», я обычно этого не делаю, стараюсь держаться подальше от социальных сетей. Но мы возвращаемся домой, и нам остался один матч до цели. Будьте громче! Нам нужно, чтобы вы это сделали. Громче!»

Адетокунбо опять подбирался к трипл-даблу: 32 очка, 9 подборов и 6 передач. Это уже бывало. А вот к титулу чемпиона НБА он еще не подбирался.

«Конечно, мы всё понимаем. Одна победа до титула чемпиона НБА. У нас есть шанс вписать наши имена в историю, сделать что-то, чего никто не сможет у нас отнять. И сделать это на глазах наших родных и наших болельщиков — это грандиозно».

В прошлом году после рестарта сезона «Финикс» стал единственной из 22 команд в пузыре, не проигравшей ни одного матча. Но даже так не добрался до плей-офф, и своих первых игр на вылет Букеру пришлось ждать еще год. Осталось выяснить, готов он к своему первому титулу уже сейчас или отпустит в шести матчах.

НБА. Финал. Пятый матч

«Финикс Санс» (Финикс) — «Милуоки Бакс» (Милуоки) — 119:123 (37:21, 24:43, 29:36, 29:23)

Счет в серии — 2:3

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