Первую тренировку в Токио провела единственная допущенная на ОИ российская тяжелоатлетка. Но всех интересовала штангистка-трансгендер

Новозеландка собирает аншлаги второй день, но не приходит в зал.

Новозеландка собирает аншлаги второй день, но не приходит в зал.

Официальные тренировки тяжелоатлетов разделены на двухчасовые слоты. То есть 5-7 команд два часа работают со штангой, затем полчаса на антиковидную обработку зала, и уже другие 5-7 команд проводят свое двухчасовое занятие.

В четверг российской сборной достался слот с 12:30 до 14:30. Свою первую тренировку в Токио провела Кристина Соболь, которая прилетела в столицу Олимпиады днем ранее. Напомним, что нашу команду по тяжелой атлетике могут представлять только два спортсмена: один мужчина и одна женщина. Мужчина, то есть Тимур Наниев, прилетит 1 августа. Когда корреспондент «Матч ТВ» пришел на тренировку Кристины и других сборных, то микст-зона выглядела вот так:

Фото: © Михаил Кузнецов / Матч ТВ

В 15:00, когда начался новый слот, заметно прибавилось фотографов.

Фото: © Михаил Кузнецов / Матч ТВ

Все дело в том, что в этот слот должна была тренироваться штангистка-трансгендер Лорел Хаббард. Но она так и не появилась. Как рассказали работники арены, вчера Лорел тоже не было. Говорят, что новозеландка чувствует давление из-за повышенного внимания, поэтому тренируется отдельно от всех. Где это происходит — никто не знает.

В результате все, кто приехал на арену ради Лорел, уехали ни с чем. А корреспондент «Матч ТВ» записал интервью с тренером Кристины Соболь Сергеем Свидиным. Мы поговорили в том числе и о Лорел.

— Вы прилетели накануне. Как добрались?

— В целом, долетели неплохо. Только очень длинный путь у нас получился: летели из Москвы вдвоем с Кристиной, а во Владивостоке к нам присоединились триатлонисты, фехтовальщики и дзюдоисты. Еще в аэропорту Токио держали долго. Слава богу, что, судя по самочувствию на разминке, это не повлияло. Выспались.

— Где проходили подготовку?

— Тренировались в подмосковной Рузе. Было два предолимпийских сбора.

— Не было вариантов полететь в тот же Владивосток на сбор, чтобы быстрее акклиматизироваться?

— Рассматривали. Но подумали, что получится короткий сбор на Дальнем Востоке, так как акклиматизация будет. Лучше мы это время потратим на полноценную подготовку. Поэтому не полетели.

— Не боитесь, что накроет во время соревнований?

— Нет. У нас уже опыт есть. Ездили в Перу. Там 8 часов разницы или больше. Тоже душно, жарко. Нормально выступили. Тем более, насколько я знаю, акклиматизация приходит немножко позже. Вчера мы не ложились спать днем, до вечера тянули, чтобы полноценно ночью поспать. Все получилось.

— Каково общее состояние у Кристины?

— Удовлетворительное. Сегодня хорошо размялись. Завтра утром, надеюсь, немного разомнемся. Вес чуть-чуть подгоним. У нас вес небольшой — 600 граммов лишнего. Это немного. Должно быть нормально. Все зависит от эмоционального состояния самого спортсмена. Кристина умеет выступать.

— Какие у вас первые впечатления от олимпийской деревни? Как вам условия проживания?

— В принципе, нам нравится. Я бы сказал, что мы очень хорошо выспались. Даже удивительно, не ожидал. Кровати удобные, хоть и из картона. Питание очень нравится. Большое разнообразие продуктов. В целом все нормально.

— Тяжелоатлетку-трансгендера здесь видели?

— Нет. Видели на других стартах.

— Как вы относитесь к тому, что ее допустили на Олимпиаду?

— Это личное дело каждого. Поживем, посмотрим, что будет дальше.

— Допустим, в весовой категории Кристины был спортсмен-трансгендер и на соревнованиях он бы занял третье место, а Кристина — четвертое. Как бы отреагировали?

— Правила устанавливаем не мы. Что мы сделаем? Это спорт. Было бы просто неприятно.

— Кристина — единственная тяжелоатлетка из России, которая попала на Олимпиаду. Как восприняли эту информацию, когда узнали?

— Честно сказать, спокойно. В какой-то мере понимали, что, возможно, мы поедем. Кристина достойно провела последние три года. Она заслужила. Конечно, было бы лучше, если бы поехала Татьяна Каширина (временно отстранена от соревнований в связи с подозрениями употребления допинга. — «Матч ТВ»). Она намного ближе к медалям. Получилось так, как получилось.

— У вас не было какого-то неосознанного чувства вина, что вы едете, а другие нет?

— Нет. Пока сюда не приехали, не осознавали, что мы едем. Нам об этом сообщили, но в голове как-то не складывалось. Считаю, что нам повезло сюда попасть. Постараемся выступить достойно.

— Косых взглядов от коллег не встречали?

— Нет. Все прошло прекрасно. Сейчас в сборной России очень хорошие отношения. Старший тренер Геннадий Аниканов этому благоприятствует. Команда дружная. Все понимают. Это же не в один день решалось, что поедет Кристина, а в течение трех лет. Отборы проходили несколько кандидатов. Получилось, что по общему мировому рейтингу Кристина лучшая из тех, кто отбирался.

— Читал, Аниканов говорил, что шансов победить нет, ждем Олимпиаду в Пекине. На ваш взгляд, насколько вероятна медаль у Кристина?

— Да, шансы у нас не очень большие. Если только произойдет чудо. Это должно быть очень чудесное чудо. Мы рассчитываем на шестерку.

— Собираетесь на церемонию открытия?

— Нет. Я бы еще, может, сходил, а Кристине не надо. Это слишком эмоциональное мероприятие. Если бы она выступала, допустим, через неделю, то еще можно было. А накануне соревнований нежелательно. Надо сейчас спокойно провести эти последние двое суток, чтобы в хорошем эмоциональном состоянии подойти к старту.

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