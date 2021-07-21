Почему нет России? А какой формат? Ответы на главные вопросы о футбольном олимпийском турнире

Небольшой гайд для тех, кто не до конца разобрался, что происходит в Японии.

Небольшой гайд для тех, кто не до конца разобрался, что происходит в Японии.

Впечатления от Евро только начали сходить на нет, как снова стартует интересный турнир. Конечно, в Токио вы не увидите всех мировых звезд на поле, а некоторых статусных сборных в принципе не будет. России, кстати, тоже.



Но это не значит, что на футбольной Олимпиаде вообще не на что посмотреть. Часто туда приезжает талантливая молодежь, которую потом скупают топ-клубы. Среди победителей Олимпийских игр есть такие топы, как Месси, Агуэро, Неймар, Это’О, Тевес — список можно продолжать. В Японию тоже приехало немало молодых парней, готовых к карьерному повышению.

Здесь вы найдете ответы на самые простые вопросы о футбольном олимпийском турнире.

Кто вообще приехал на Олимпиаду?

Фото: © Матч ТВ





Вы удивитесь, но действующего триумфатора Евро на турнире не будет — как и финалистов с Туманного Альбиона. Зато Старый Свет представят Франция, Испания и Германия. К ним примкнула Румыния, которая вряд ли может рассчитывать на что-то серьезное.

Из Южной Америки приехали одни из главных фаворитов Олимпиады — Бразилия и Аргентина. За обе сборные говорят как внушительная история побед на Играх, так и крутой состав. За бразильцев, например, сыграет главный трофейный пылесос XXI века Дани Алвес, а за аргентинцев — талантливый парень из «Брайтона» Алексис Макаллистер.

Северная и Центральная Америка представлены менее статусными сборными. Но их ни в коем случае нельзя недооценивать. Мексика брала Олимпиаду девять лет назад — совсем недавно по меркам Игр. А Гондурас устроил главную сенсацию в Рио-2016, добравшись до полуфинала.

Азия тоже постепенно растет в футболе. Конечно же, главные команды — это хозяйская Япония и крепкая Южная Корея с крутым талантом из «Валенсии» Ли Кан Ином. У Австралии тоже неплохой состав, сдобренный ребятами из АПЛ и Чемпионшипа, а Саудовская Аравия прихватила с собой несколько героев ЧМ-2018 и Кубка Азии-2019.

Отстаивать честь Африки будут Египет, Кот-д’Ивуар и ЮАР. И если у последних один из слабейших составов на Олимпиаде, то остальные готовы потрепать нервы фаворитам.

От Океании лишь один участник — Новая Зеландия. Главные лица — Крис Вуд из «Бернли» и Уинстон Рид из «Брентфорда». Но многого ожидать от них не стоит.

Как вообще определяются участники Олимпиады? И почему среди них нет России?

Критерии отбора зависят от федерации. Один из вариантов — на ОИ попадают лучшие сборные с последнего континентального турнира сборных до 21-23 лет.

· Испания, Франция, Германия, Румыния — полуфиналисты молодежного ЧЕ-2019

· Австралия, Саудовская Аравия, Южная Корея — первая тройка с Кубка Азии до 23 лет + Япония на правах хозяина

· Египет, Кот-д’Ивуар, Южная Африка — лучшие сборные с Кубка Африки до 23 лет

Но некоторые федерации заморачиваются настолько, что проводят специальные предолимпийские турниры. Так делают, например, КОНМЕБОЛ и КОНКАКАФ — соответственно от обеих Америк поехали финалисты турниров. Такая же практика существует в Океании, откуда на Игры отправился лишь победитель предолимпийского отбора.

России вообще не было на молодежном ЧЕ-2019 — тогда наша сборная заняла лишь третье место в квалификационной группе и оказалась за бортом турнира. Поэтому все, что нам остается — следить за другими и ностальгировать по советскому триумфу на ОИ-1988. Кстати, с тех пор Россия ни разу не отбиралась на Олимпиаду.

А что по формату турнира?

Все очень просто и до боли знакомо. Четыре группы, в которых каждая команда играет с каждой. Две сильнейшие сборные из каждого квартета выходят в плей-офф. При равенстве очков главным критерием выступает разница мячей, потом количество голов и только затем считаются личные встречи.

Соперники в плей-офф определяются традиционно: лидер группы А против второго места группы Б, лидер группы C против второго места группы D — и наоборот. Дальше четвертьфиналы, полуфиналы, финал и матч за третье место.

Почему в Японию приехало так мало звездных игроков?

Во-первых, ограничения по регламенту. Большая часть состава формируется из игроков до 23 лет. Лишь три футболиста в заявке не попадают под возрастное ограничение.

Во-вторых, статус турнира. Во многих странах футбольная Олимпиада не котируется как важное событие. Кроме того, в Старом Свете ОИ часто проводятся тем же летом, что и Евро, а в Южной Америке Игры иногда идут сразу за Копой (как случилось в этот раз).

В-третьих, отношение клубов. Почти сразу за окончанием Олимпиады стартуют национальные чемпионаты — и клубам очень не нравится, что их лидеры покидают команду во время предсезонной подготовки.

Самая нашумевшая история произошла с Мо Салахом. «Ливерпуль», наученный горьким опытом отъездов лидеров на Кубок Африки, теперь не хочет терять лидеров прямо перед началом АПЛ. Египетская федерация долго вела переговоры с «мерсисайдцами», но Мохамеда так и не отпустили. Сам форвард очень хотел на Олимпиаду, чтобы наконец выиграть трофей со сборной.

А Франции вообще пришлось менять полсостава. Главный тренер сборной назвал игроков, которые поедут в Токио, и сразу же словил недоумение от клубов. В итоге из первоначального ростера исчезло 11 футболистов, среди которых был Эдуардо Камавинга.

За кем стоит последить особенно пристально?

1. Наибольший интерес для российского болельщика представляет Германия — в Токио парней привез Штефан Кунц, которого называют кандидатом на пост главного тренера российской национальной команды. Посмотреть на немцев еще стоит ради Макса Крузе — 33-летний форвард давно не надевал футболку сборной из-за разных выходок типа покерных ночных застолий. Сейчас он исправился, неплохо заиграл за «Унион» и готов вести юнцов на поле.

2. Бразилия и Аргентина — в числе фаворитов турнира. Но если Алвес вам надоел, а Макаллистер неинтересен, то включите их матчи ради наших старых знакомых. Бруно Фукс и Малком покажут, что такое Joga Bonito, а Понсе и Гайч готовы к повторению подвигов Месси и Агуэро.

3. Япония давно развивает футбол — интерес к нему постоянно растет, все больше местных ребят едут в Европу, а по всей стране строятся академии и поля. Ради Олимпиады японцы даже приезжали на Копу Америка-2019 — причем специально привезли туда молодых ребят, которых готовили к Играм. И сейчас сборная сформировала весьма боеспособный состав из опытных Йосиды и Хироки Сакаи, неплохо заигравшего за «Штутгарт» Эндо, суперталантливого Кубо, а еще перспективного молодняка в лице Доана и Томиясу.

4. Кот-д’Ивуар — один из теневых претендентов на золото с очень интересным подбором игроков. Помимо звездного «россонеро» Кессие в Японию прибыли:

напоминающий молодого Думбию одноклубник Кокорина по «Фиорентине» Куаме

поигравший со многими звездными соотечественниками Градель

защитник «МЮ» Байи и его мегаперспективный партнер по команде Диалло

экс-игрок «Краснодара» Эбуэ Куасси

Пожалуй, эта команда — чуть ли не самый интересный сплав полезного опыта и резвой молодости.

5. А вот у Испании самые выносливые и самоотверженные парни на Олимпиаде. Ольмо, Симон, Педри и Оярсабаль дошли до полуфинала Евро, а теперь готовы рвать в Японии. Даже без Рамоса у них очень крутой состав с Пау Торресом, Эриком Гарсией, Микелем Мерино и Марко Асенсио.

А ведь на Олимпиаде есть и женский футбольный турнир. Кто там главные фаворитки?

В отличие от мужского футбола, у женщин на Играх нет возрастных ограничений. Поэтому в Японии соберутся примы женского футбола. Это и один из лучших вратарей мира чилийка Кристиан Эндлер, и традиционные лидеры американской сборной Линдси Хоран, Алекс Морган и Меган Рапино. А еще в Токио ждут «королеву футбола» из Бразилии Марту, а также голландских суперфорвардов Вивианне Мидему и взявшую требл с «Барселоной» в этом сезоне Лике Мартенс.

Главными претендентками на победу считались американки, которые часто забирают олимпийское золото. Последние Игры в Рио стали единственным турниром, когда они не добрались до финала. Правда, на старте этих Игр сборная США неожиданно крупно уступила Швеции — 0:3. Посмотрим, что будет дальше.

Великобритания на ОИ в Бразилии вообще не попала, но сейчас у нее один из сильнейших составов. Основной костяк состоит из представительниц топ-клубов женской АПЛ, которая по статусу не сильно уступает мужской.

Многие также отдают предпочтения Нидерландам — в том числе из-за крутого дуэта нападающих Мидема — Мартенс. Но кроме них в сборную попали очень серьезные девушки из «Лиона» и «Вольфсбурга» — грандов европейского женского футбола.

Кто же победит в футбольном олимпийском турнире, узнаем совсем скоро. Главные зарубы смотри на «Матч ТВ» — мужской турнир стартует сегодня, а женский уже вовсю идет.