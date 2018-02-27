Предложения лыжницам, Загитова в маске. Олимпийское безумие в Шереметьево

Репортаж «Матч ТВ» с торжественной встречи медалистов Олимпиады в Пхенчхане в московском аэропорту.

«И раз в два года он, как по инструкции, приезжает сюда с навязчивой идеей хип-хоп революции», - рифмовал когда-то рэпер Гуф про заезды в психбольницу. Почему-то именно это двустишье не выходило из головы во время встречи рейса с российскими призерами Олимпиады в Шереметьево. Третий раз за последние шесть лет, попадая на подобное мероприятие, испытываешь крайне противоречивые эмоции, не имеющие к любого рода революциям никакого отношения.

Вроде бы ценность момента очевидна: люди, за которых радовалась вся страна, возвращаются на родину, хочется пропитаться, урвать частичку олимпийского успеха соотечественников, на кого-то посмотреть вблизи, в конце концов. Но вокруг без прикрас творится натуральный психоз. Нет, понятно, почему ОКР везет в аэропорт автобусы с болельщиками, а спонсоры - специально обученных для проведения шумных встреч людей. Конечно, с песнями и молодецким свистом хочется создать атмосферу праздника, но когда ожидание выхода спортсменов затягивается на три часа, начинает ехать крыша.

Прогноз на Игры сбылся. Мы ошиблись всего на одну медаль

«ОКР приглашает на торжественное прибытие олимпийцев - участников ХХlll зимних Олимпийских игр», - говорилось в пресс-релизе. Раньше подобные мероприятия назывались «Встречей золотого рейса». Сейчас медали высшего достоинства висели на шеях у 26 спортсменов, но побед было всего две - хоккейной сборной и фигуристки Алины Загитовой. Возможно, поэтому рейс не окрестили «золотым».

Это было единственным отличием от встреч рейсов из Рио два года назад и из Сочи – четыре. Все так же десятки операторов с камерами пробиваются сквозь толпу в поисках идеальной позиции, задевая всех вокруг своими штативами, воспитатели с детьми репетируют песни и кричалки без остановки, заводящие «Катюшу» болельщики и даже священник – идеальная компания для пребывания в море встречающих. Ну и как без фальстартов: вот-вот, они уже идут, людские волны оживают, взводятся затворы, достаются телефоны и… ничего. По стандарту так бывает раз пять за одну церемонию.

Холодные. Зимние. Чьи-то. Послесловие и послевкусие Олимпиады

Но для счастливых и уставших от многочасового перелета спортсменов окунуться в народную любовь в кайф. Моментально забываешь о тяготах простоя, когда прямо у всех на глазах лыжницам Анне Нечаевской и Анастасии Седовой их бойфренды Саша и Никита делают предложения, а девчонки отвечают согласием.

– Не ожидала. Легкая дрожь. До сих пор коленки трясутся. Сейчас уже успокаиваются. Начинаю приходить в себя и верить в это. Неожиданный и приятный сюрприз, - Нечаевская рассказывает о своих чувствах вновь и вновь. Репортеры осаждали ее битый час.

Любовную историю хотят узнать все, и этим воспользовались фигуристки Евгения Медведева и Алина Загитова, дематериализовавшись из зоны для интервью. Люди, провалившие редакционные задания, недолго чешут головы и бегут «окучивать» хоккеиста Михаила Григоренко. Тот с сыном на руках раздал десятки интервью – его в окружении камер и диктофонов можно было лицезреть в разных концах длиннющего зала, и все равно даже к машине нападающий ЦСКА, словно кинозвезда, маневрировал со свитой из корреспондентов.

Другого форварда сборной, Кирилла Капризова, делегировали выступать на официальной позиции ФХР, так давка возникла, как на «Комсомольской» в час пик.

Тем временем в интернете появилась новость, что Загитова ушла в маске, чтобы запутать фанатов. Читалось диковато, но в такой обстановке – почему нет. На самом деле маска была медицинская, а 15-летняя чемпионка вроде как приболела и, получается, наоборот, проявила заботу.

Но юную приму можно понять, даже если причина действительно была в желании поскорее обрести покой. Того же Капризова, которого ведущий церемонии встречи вместе с Загитовой и вызвал первыми, болельщики столь яро обступили для многочисленных сэлфи, что даже сотрудники полиции пристально заинтересовались происходящим, словно готовясь прийти нападающему на выручку. Естественно, не пришлось. «Низкий вам всем поклон, ребята», - кричали игрокам.

Подпишемся. И в адрес хоккеисток, фигуристок, лыжников и всех-всех-всех. Спасибо!

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев, РИА Новости/Максим Блинов