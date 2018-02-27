Чемоданы Медведевой, багаж Знарка, Ковальчук и люди в форме. Ключевые фото встречи олимпийцев

Фотокорреспонденты «Матч ТВ» встречают рейс из Южной Кореи.

Таким праздником встречали спортсменов в Шереметьево.

Илья Ковальчук в буквальном смысле пробует победу на вкус.

Никита Гусев остается спокойным и показывает, как он подписал приговор для сборной Германии, набрав 2+2 в финальном матче.

Никита Крюков и новое поколение российских лыжниц... и просто новое поколение.

Евгения Медведева. Можно смотреть несколько минут и пытаться понять, есть ли в этом взгляде хоть немного грусти об упущенном золоте.

«Нет ли сожаления, что не сыграли ни с финнами, ни со шведами? Мы олимпийские чемпионы, у нас никаких сожалений нет», – сказал Михаил Григоренко.

Все то золото, что блестит.

Тренерский багаж и Олег Знарок, рядом с которым больше не ощущается высокое напряжение. Можно понять даже по лицу Кирилла Капризова.

Екатерина Боброва сообщила журналистам, что берет небольшую паузу в карьере.

Как говорят в биатлоне, «попали в цветы», но здесь в цветы попали не только биатлонисты.

Первые машины олимпийцам подарили уже в аэропорту. Скоро подарят другие... Совсем другие.

Спортсмены почти не смотрят на встречающих свысока. Только на фотографов.

Золотой запас России увеличился формально на два золота (хоккей и фигурное катание), но фактически на два с половиной десятка золотых медалей.

Для российских лыжниц волнующие события продолжились и в Москве: Анне Нечаевской и Анастасии Седовой сделали предложения их молодые люди.

Синяя ковровая дорожка - красного и так достаточно.

Говорят, что в спорте всегда самым трудным остается ожидание перед стартом.

Илью Ковальчука задерживают люди в форме.