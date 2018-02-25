Прогноз на Игры сбылся. Мы ошиблись всего на одну медаль

Когда перед Играми мы на «Матч ТВ» делали прогноз, то предположили, что по их итогам у нашей команды будет шестнадцать наград и две из них окажутся золотыми. Олимпиада закончилась – наград семнадцать, а золотых действительно две.

Наш прогноз практически сбылся и в то же время не сбылся. Самое время вспомнить планы и посмотреть – как же они воплотились в жизнь.

Биатлон

Прогноз: Увы, но никто из четверки допущенных не претендует на медали в личных видах, а таким составом нет шанса и на медаль в смешанной эстафете.

Результат: Лучшее место наших биатлонистов на Играх - девятое в смешанной эстафете. В личных гонках выше всех поднялась Татьяна Акимова - она стала пятнадцатой в индивидуалке.

Бобслей и скелетон

Прогноз: В бобслее без вариантов, этим составом мы на пьедестал не поднимемся. В мужском скелетоне есть небольшой медальный шанс у Никиты Трегубова.

Результат: Как и рассчитывали, Трегубов взял медаль.

Горнолыжный спорт

Прогноз: Хорошилов и Трихичев, конечно, выглядят неплохо, но шансов на медали у них даже поменьше, чем у скелетонистов.

Результат: В командном зачете наши стали девятыми, в личном выше всех поднялся Александр Хорошилов, заняв семнадцатое место в слаломе.

Керлинг

Прогноз: Команда Виктории Моисеевой долгое время ездила по тем стартам, куда не отправляли команду Сидоровой. В результате эта Олимпиада будет для девушек очень жестким дебютом. Не верится, что психологически и тактически они к нему готовы.

Результат: После всех неприятных событий прогноз сбылся. Историю Крушельницкого знают уже все, а команда Моисеевой заняла девятое место.

Конькобежный спорт

Прогноз: Наталья Воронина претендует на медаль любого достоинства на дистанциях 3000 и 5000 метров, вплоть до золота при определенных раскладах борьбы. Ангелина Голикова может подняться на пьедестал на 500 метров. Граф и Трофимов медальных шансов не имеют.

Результат: Ольга Граф от поездки отказалась, Сергей Трофимов выступил на своем уровне, заняв восемнадцатое место на 1500 метров, Ангелина Голикова стала седьмой на 500 метров. А вот Наталья Воронина принесла ожидаемую медаль на 5000 метров, зацепившись на морально-волевых качествах за бронзу.

Лыжное двоеборье

Прогноз: Мертвый в России вид спорта, который и без санкций на медали не претендовал.

Результат: Тридцать пятое место Эрнеста Яхина.

Лыжные гонки

Прогноз: Даже без Устюгова мы можем рассчитывать на медали у мужчин (Большунов, если болезнь не скажется) и в эстафетах. Но все это с оговорками про обстоятельства борьбы и ошибки соперников.

Результат: Тут мы сделали самый большой просчет. Заложили две медали, но без золота, а получилось восемь, и, к сожалению, все-таки без золота. Фамилии Большунова, Спицова, Ларькова, Червоткина, Белоруковой, Непряевой, Седовой и Нечаевской знает теперь вся страна. Из двенадцати спортсменов, которых Елена Вяльбе привезла в Корею, восемь уехали домой с наградами.

Прыжки на лыжах с трамплина

Прогноз: Еще один полумертвый в России вид спорта, который долгое время изо всех сил старается казаться живым, прячась то за Дмитрием Васильевым, то за Ириной Аввакумовой. Первого на Играх не будет, а вот вторая претендует на медаль.

Результат: Как и прогнозировалось, в борьбу за медали включилась только Ирина Аввакумова, остальные в личных видах не вошли в топ-20, а в мужском командном турнире стали предпоследними. Аввакумова же остановилась в шаге от медали, заняв четвертую строчку итогового протокола, и это лучший результат на Олимпиадах для наших прыгунов с трамплина, начиная с 1968 года.

Санный спорт

Прогноз: Вид крайне форс-мажорный, так что исход борьбы предсказать сложно. Но будем оптимистами и допустим, что один из наших мужчин-саночников сможет подняться на пьедестал, а кто это будет, Семен Павличенко или Роман Репилов, – покажет борьба.

Результат: Вместо медали получили локальный скандал, обвинения со стороны Семена Павличенко в сторону руководства и срочную отправку этого спортсмена домой. Если же говорить о местах, то лучший результат - седьмое место в эстафете с отставанием от победителей, немцев, в 832 тысячных доли секунды.

Сноуборд

Прогноз: Несмотря на то, что санкции вида не коснулись, старички выглядят уже не так уверенно, а молодой Логинов выигрывает только в параллельном слаломе, но его нет в олимпийской программе. С параллельным гигантом, который на Играх будет, у Дмитрия все намного скромнее – 20-30-е места на этапах КМ.

Результат: Логинов, как и предполагалось, не справился со скоростями гиганта, и стал 32-м. Заварзина боролась за медаль, но упала в полуфинале. Выйдя в бронзовый финал, она уступила немке Рамоне Хофмайстер.

Фигурное катание

Прогноз: Очень сложно оценивать шансы мужчин, Алиев молод, Коляда нестабилен. У спортивных и танцевальных пар шанс есть, причем на любые медали. У девушек шансов еще больше. Ждем три медали, одна из них будет золотая.

Результат: Так и вышло. Золото Загитовой, серебро Медведевой и серебро командного зачета. Спортивные и танцевальные пары остались не только без золота, но и без наград вообще. Шансы мужчин изначально были невысоки.

Фристайл

Прогноз: Пожалуй, после фигурки это сильнейший наш вид, во всяком случае статистически по сезону. Делаем скидку на нервы и форс-мажор. Рассчитываем на две медали любого достоинства.

Результат: Еще одно идеальное попадание – две медали, как и планировали. Илья Буров и Сергей Ридзик завоевали свои награды в почти непредсказуемой борьбе.

Хоккей

Прогноз: Мы думали, что будет золото у парней и еще она медаль любого достоинства у девушек.

Результат: С парнями угадали, медаль, правда, получилась нервной. Девушки показали лучший результат за всю историю нашего женского хоккея - четвертое место.

Шорт-трек

Прогноз: Шансы только у Семена Елистратова, и то – если все сложится, а такое в шорт-треке бывает далеко не всегда. Но мы в Семена верим.

Результат: Как предсказали медаль Елистратову, так он и стал бронзовым призером.

Фото: Chung Sung-Jun / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Matthias Hangst / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Sean M. Haffey / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Alexander Hassenstein / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Richard Heathcote / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru; РИА Новости/Александр Вильф, РИА Новости/Владимир Астапкович, РИА Новости/Владимир Песня, РИА Новости/Алексей Филиппов; Андрей Голованов и Сергей Киврин