CAS расскажет причины недопуска Шипулина, Устюгова, Ана и других

В недавнем интервью российским СМИ генеральный секретарь CAS Мэттью Риб сообщил, что организация опубликует подробные мотивировки по делам всех спортсменов, которые обращались в арбитраж для отмены решения МОК об их неприглашении на Игры.

Это хорошая новость?

Для болельщиков, журналистов и чистых спортсменов это новость, безусловно, хорошая. Собственно, правда не может быть плохой. Но, возможно, найдутся люди, для которых она окажется не очень приятной. Это не только МОК, чьи решения будут в некоторых случаях выглядеть смешными, не только западные атлеты и общественные деятели, агрессивно высказывавшиеся адрес российской стороны, но и отдельные наши чиновники и тренеры.

Что будет опубликовано?

Вот цитата Риба:

В публикации будут затронуты вопросы юрисдикции Спортивного арбитражного суда и рассмотрена представленная сторонами юридическая аргументация, а также проведен анализ законов и постановлений. Думаю, решение по каждому спортсмену займет 40–50 страниц. В нашем распоряжении много свидетельств и материалов.

Что может вскрыться?

Недостаточное количество тестов

Некоторые, особенно молодые и недавно попавшие в поле зрения антидопинговых служб атлеты, сдали недостаточно тестов, и это могло стать причиной отказа в поездке на Игры. Но в этом нет вины спортсменов, все вопросы к WADA и РУСАДА.

Пропуски допинг-контроля

Это то, о чем «Матч ТВ» писал еще до публикации МОК списка критериев. Элитных спортсменов проверяют внезапно, а для этого они указывают свое местонахождение в специальной базе данных. Если спортсмена не находят по указанному адресу, ему делается предупреждение, так называемый «флажок». Три «флажка» в течение 12 месяцев – дисквалификация (как раз то, что случилось в 2006 году с Татьяной Бородулиной). Но МОК, судя по всему, счел подозрительными даже один или два «флажка». Из материалов дел будет понятно, кто и сколько раз пропускал допинг-контроль. Введение МОК такого жесткого критерия – очевидный шаг в сторону двойных стандартов. Почему норвежцу можно пропустить две проверки и поехать на Игры, а нашему – нельзя?

Отклонения в биопаспорте

Подозрительные колебания биопаспорта могли стать предметом беспокойства комиссии МОК по допуску. Но тут вообще вопрос крайне щепетильный, потому что у женщин эти колебания могут быть вызваны, например, беременностью, абортом, большой кровопотерей во время месячных. Если у спортсменов запрашивали объяснения и они их предоставили – это будет в деле. К примеру, в свое время объяснение Александра Логинова о том, что причиной подозрительной пробы стало лечение специфического заболевания, было открытым текстом выложено в опубликованных материалах.

Отсутствующие пробы

Об это «Матч ТВ» тоже писал. В распоряжении РУСАДА, очевидно, имеется большое количество протоколов допинг-контроля, которые не были внесены в базу WADA. Информация о пробах, которым соответствуют эти протоколы, была получена WADA в ноябре 2017 года вместе с базой московской лаборатории. WADA подтвердило подлинность базы. Соответственно, если проба через лабораторию прошла, а до WADA не дошла, она считается подозрительной, как и спортсмен, ее сдавший. Даже если проба чистая, а атлет вообще к процессу ее внесения в базу WADA не имеет никакого отношения. После публикации дел те спортсмены, для которых именно отсутствующие пробы стали преградой на пути в Корею, будут задавать вопросы РУСАДА.

Нарушение оформления ТИ

У ряда спортсменов могут быть подозрительные терапевтические исключения (ТИ) на использование запрещенных препаратов, которые оформлялись уже по факту использования. И тут мы снова подходим к вопросам приватности: в делах будет указано, на что получалось ТИ, какая болезнь лечилась, и так далее. Астма, эпилепсия, врожденные отклонения – все это окажется вскрыто.

Доносы

Ну а куда без них. Осведомительство стало нормальной практикой в работе антидопинговых структур, и именно доносы в данный момент – наиболее важная часть развития борьбы с допингом. Если кого-то не допустили на Игры в том числе из-за доноса, это будет упомянуто, хотя личность осведомителя, конечно, скроют. После подобных новостей крайне сложно избежать паранойи, мизантропии и потери веры в людей, особенно если донос надуман и является частью внутрикомандных разборок, а такое вполне возможно.

Дисквалификации

Самое неприятное, что может вылезти. Дело в том, что далеко не всегда дисквалификации становятся достоянием общественности. На совершенно законных основаниях скрываются дела несовершеннолетних спортсменов, это является частью защиты их приватности. То есть если атлет был дисквалифицирован хоть на месяц, будучи несовершеннолетним, скорее всего, про это знает только он сам, его близкие и официальные лица. А пресс-релизов не выходило. Сейчас при публикации дел это всплывет.

Когда это опубликуют?

Скорее всего, в течение нескольких месяцев. Сначала придадут гласности дела тех 39 спортсменов, которые были пожизненно дисквалифицированы Освальдом и по которым CAS 1 февраля частично отменил решение МОК, оправдав 28 из них. Затем настанет очередь мотивировок по недопуску на Игры. Придется подождать. Кроме того, возможно, что и МОК, и некоторые спортсмены будут против публикации мотивировок. Не забывайте, что CAS предлагал сделать слушания в Женеве открытыми, но от этого отказались как МОК, так и российская сторона.

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