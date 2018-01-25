За флажки. Почему на Олимпиаду не пригласили «чистых» спортсменов?

За флажки. Почему на Олимпиаду не пригласили «чистых» спортсменов?

Сергей Лисин
Сергей Лисин
13:29

По сведениям «Матч ТВ», которые были получены путем сопоставления информации от спортсменов, одной из вероятных причин неприглашения их на Олимпиаду могут быть пропуски внесоревновательного допинг-контроля.

Речь идет о так называемых «флажках», которые засчитывают спортсмену, если инспектор допинг-контроля не нашел его по адресу, указанному в системе ADAMS. В разные годы, в зависимости от версии антидопингового кодекса, в случае получения определенного количества таких «флажков» за определенный период могла последовать дисквалификация. В текущей редакции правил это наказание следует за три «флажка» в течение 12 месяцев.

Однако МОК, судя по всему, учитывал даже один или два пропуска, видимо, сочтя это достаточным основанием для того, чтобы посчитать атлета недостаточно «чистым» и пытавшимся уклониться от проверки путем ее пропуска.

Этот фактор – единственный, объединяющий спортсменов, которых удалось опросить, все остальные у них не совпадают. Кто-то был в Сочи-2014 и взял там медаль, кто-то не был тогда даже еще в молодежной сборной страны. Кто-то тренировался в группах, где были антидопинговые нарушения, а кто-то готовился с личным тренером. В настоящий момент кроме наличия в истории тестирования хотя бы одного «флажка» их ничто не объединяет.

В своей версии мы исходим из информации, полученной от ограниченного числа спортсменов, и допускаем, что картина в целом может быть иной. Однако в рамках нашего среза данных все выглядит именно так.

Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Поделиться в соцсетях:
© 2018 «ООО «Национальный спортивный телеканал»

Средство массовой информации сетевое издание «www.matchtv.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-69450 от 14.04.2017
Название — www.matchtv.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: Гранов Д.И.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: +7 (495) 653 84 19
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: matchtv@matchtv.ru
Сообщение о блокировке
Видео недоступно для просмотра из-за блокировщика рекламы. Пожалуйста, отключите блокировщик, и смотрите Матч ТВ в полном объеме. Только благодаря рекламе мы можем предоставить Вам этот контент бесплатно. Спасибо за понимание.