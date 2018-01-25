За флажки. Почему на Олимпиаду не пригласили «чистых» спортсменов?

По сведениям «Матч ТВ», которые были получены путем сопоставления информации от спортсменов, одной из вероятных причин неприглашения их на Олимпиаду могут быть пропуски внесоревновательного допинг-контроля.

Речь идет о так называемых «флажках», которые засчитывают спортсмену, если инспектор допинг-контроля не нашел его по адресу, указанному в системе ADAMS. В разные годы, в зависимости от версии антидопингового кодекса, в случае получения определенного количества таких «флажков» за определенный период могла последовать дисквалификация. В текущей редакции правил это наказание следует за три «флажка» в течение 12 месяцев.

Однако МОК, судя по всему, учитывал даже один или два пропуска, видимо, сочтя это достаточным основанием для того, чтобы посчитать атлета недостаточно «чистым» и пытавшимся уклониться от проверки путем ее пропуска.

Этот фактор – единственный, объединяющий спортсменов, которых удалось опросить, все остальные у них не совпадают. Кто-то был в Сочи-2014 и взял там медаль, кто-то не был тогда даже еще в молодежной сборной страны. Кто-то тренировался в группах, где были антидопинговые нарушения, а кто-то готовился с личным тренером. В настоящий момент кроме наличия в истории тестирования хотя бы одного «флажка» их ничто не объединяет.

В своей версии мы исходим из информации, полученной от ограниченного числа спортсменов, и допускаем, что картина в целом может быть иной. Однако в рамках нашего среза данных все выглядит именно так.

Фото: РИА Новости/Антон Денисов