МОК придрался к чистым пробам. Кто в этом виноват?

Подробный разбор самого неочевидного из критериев допуска на Олимпиаду.

Эта история берет начало в 2015 году с самого первого доклада WADA, над которым работала комиссия под руководством Дика Паунда. Тогда еще в Москве трудился Григорий Родченков, а исполнительный директор РУСАДА Никита Камаев был жив. Учитывая то, сколько событий произошло с тех пор, возникает ощущение, что это какой-то позапрошлый век.

После того как 9 ноября 2015-го доклад был опубликован, РУСАДА лишилось статуса соответствия антидопинговому кодексу, московская лаборатория – аккредитации, Григорий Родченков – своей должности руководителя этой самой лаборатории. ВФЛА была выведена из состава IAAF. Затем Родченков покинул Россию, и все завертелось.

В докладе Паунда среди прочего отдельно описывается проблема того, что протоколы допинг-контроля не слишком оперативно вносятся РУСАДА в систему ADAMS, с которой работает WADA:

Комиссия считает, что значительный процент протоколов допинг-контроля в России либо не вводится в систему ADAMS, либо вводится со значительными задержками. Поскольку информация, содержащаяся в этих протоколах, является необходимым элементом для оценки качества программ тестирования, задержки и пропуски могут расцениваться как отсутствие прозрачности программ.

И делается вывод:

Любые задержки, а также частичное или полное отсутствие данных способны упростить манипулирование процессом своевременного и прозрачного управления результатами и вызвать подозрения в программе мониторинга. В результате задержек в отчетности РУСАДА комиссия считает, что отсутствие прозрачности создает ощущение административной некомпетентности или тайного сговора для сокрытия положительных результатов тестов.

Проблему вроде бы начали исправлять, и это описано в докладе. Признали существенные задержки за 2012–2013 годы (напомню, события происходили в 2015-м), но заверили, что протоколы за 2014-2015-й вносятся почти моментально. Обещали закрыть «хвосты» за 2012-2013-й к концу октября 2015-го.

Понятно, на слово верить РУСАДА уже не стали и проверили утверждение, что за последние два года все вносится вовремя. Это оказалось не совсем правдой: за 2014 год не было внесено 804 протокола, а за 2015-й – 679. Начали выяснять, ложь это или ошибка, была бурная переписка, вроде бы в итоге по цифрам за 2014–2015 договорились и все утрясли.

Но это по цифрам 2014–2015 годов. А вот что касается периода 2012-2013 – о нем ни слова. Закрыло ли те «хвосты» РУСАДА – не говорится.

А в это время

Российские спортсмены, которые о разборках антидопинговых структур либо представления не имели, либо после начала скандала имели лишь самое общее, с удивлением начали замечать, что в их профилях в системе ADAMS стали появляться давно сданные пробы.

Пробу, которую автор сдавал в 2014 году, внесли только в 2016-м.

Еще один спортсмен заметил, что в 2016-м у него в профиле появились старые пробы крови на биопаспорт.

Две девушки сообщили, что пробы мочи, который собирали в 2013 году, появились лишь в конце 2016-го.

Пробы были сданы в разное время в разных местах разным инспекторам. Объединяло их одно – это были пробы РУСАДА, а не международного тестирования.

Кстати, любой серьезный спортсмен, который дочитает до этого места, может сам проверить: все ли пробы, которые он сдавал, указаны в его профиле ADAMS. И заодно спросить тех своих коллег по сборной, кто готов общаться на эту тему. Провести, так сказать, проверку валидности материала. Речь идет, напомню, о пробах 2012–2015 годов включительно.

База лаборатории

10 ноября 2017 года WADA сообщило о получении базы данных московского антидопингового центра, которая, по словам агентства, станет «ключевой» в вопросе доказательств допинговых нарушений в этой организации в период 2012–2015.

Речь идет о данных LIMS (Laboratory information management system) – системы управления лабораторной информацией, которая является обязательным компонентом работы любой научной лаборатории и без которой та никогда не пройдет ни одной сколь-либо серьезной аккредитации. Эта программа, собирающая данные о всех результатах, документах и действиях в лаборатории.

Таким образом, в распоряжении WADA оказался весь перечень проб, проходивших через лабораторию с 2012 по 2015 год включительно. И его начали сверять с тем, что было внесено в ADAMS со стороны РУСАДА.

Были выявлены существенные расхождения: часть проб, указанных в базе лаборатории как обработанные, до сих пор не внесена РУСАДА. Этот факт имеет отношение к двум громким событиям последних месяцев.

Запрос из ФИФА информации по некоторым пробам российских футболистов. Они изначально отсутствовали в базе WADA.

Отказ части российских спортсменов в приглашении на Олимпиаду.

В пресс-релизе МОК по поводу причин, которые могли повлиять на отказ в приглашении на Игры, сказано, что одной из них был анализ этой самой базы лаборатории, позволивший WADA идентифицировать как подозрительные, так и невнесенные пробы:

Анализ базы LIMS, позволивший WADA идентифицировать те пробы, которые, несмотря на следы запрещенных субстанций или подозрительные показатели, были внесены в ADAMS как чистые или не внесены вовсе.

При этом надо понимать, что подозрительной можно объявить любую пробу только на основании того, что она не внесена в ADAMS. То есть часть спортсменов получила отказы МОК лишь потому, что их чистые пробы до сих пор не внесли в систему.

Почему не внесли?!

Во-первых, их очень много. В своем отчете Паунд говорит о целой комнате с коробками, набитыми протоколами допинг-контроля, которые не были внесены в ADAMS. По оценке осведомленного источника, количество этих протоколов изначально исчислялось тысячами.

Во-вторых, это бумажные протоколы, заполненные от руки. Их нужно вносить вручную, разбирая чужой почерк, сверяя все по нескольку раз. Это объективно медленный процесс, который нельзя доверить неподготовленным людям, то есть с улицы персонал не наберешь.

Что дальше?

Нынешнему руководству РУСАДА, унаследовавшему комнату с протоколами от предыдущих деятелей, можно только посочувствовать. Оно, как герои фильма «Четыре комнаты», заехало в гостиничный номер и вдруг обнаружило в нем мертвую проститутку, о которой никто не предупреждал. Неприятный бонус.

Протоколы, понятно, вносят. Большая их часть, подавляющая – указывает на чистые пробы. Незначительный процент – на положительные, то есть нас еще ждут новости о дисквалификациях за ошибки прошлых лет.

Но вот на Олимпиаду-2018 те люди, чьи чистые пробы по сей день не внесены, уже не поехали.

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Фото: Андрей Голованов и Сергей Киврин, Miramax & A Band Apart